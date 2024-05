Els millors plans d'un cap de setmana ple de fires i festes

La Patum, Berga

Festa de la Sal de Cardona

Divendres, a les 21 h, a la tasca Les Barreres, botifarrada i Dj, a càrrec de Penya Les Barreres. Dissabte, a les 10 h, a la Vall Salina, Viatge al fons de la sal, ruta guiada a càrrec de CardonaEvents i l’IREC. A les 11.30 h, al Casal Graells, Cases singulars de Cardona: visita al casal Graells i Encanta’t de beure’t: tast de vins de la DO Pla de Bages. A les 12 h, al Parc Cultural de la Muntanya de Sal, inauguració de l’exposició del Museu de les Salines de Cracòvia a Wieliczka. A les 12 h, al centre història, música itinerant amb MiratJazz de Nova Orleans. A les 13 h, a la tasca Les Barreres, dinar popular a càrrec de Penya Les Barreres. Seguidament, concert amb Asuntos Serios. A les 17 h, al Museu de Sal Josep Arnau, Descobrint les curiositats d’un petit gran museu. A les 17 h, al centre històric, cercavila i ballada de gegants. A les 17.30 h, al Casal Graells, Cases singulars de Cardona: visita al casal Graells i Encanta’t de beure’t: tast de vins de la DO Pla de Bages. A les 18 h, a la cripta dels Sants Màrtirs, conferència: La muntanya de sal de Cardona en l’imaginari romà, a càrrec de la parròquia i l’IREC. A les 18 h, al carrer Major, Bubble Bike, circ itinerant. A les 19 h, a l’auditori Valentí Fuster, sessió científica del Museu de les Salines de Cracòvia a Wieliczka. A les 19 h, al carrer Cambres, teatre itinerant amb Katapulten. A les 20 h, a la plaça Mercat, música amb Sal 150. A les 21 h, al centre històric, música itinerant amb La Percuteria. A les 23 h, a la Fira, música amb La Troupe. A les 00 h, a la Fira, música amb Dj Jero. Diumenge, a les 11 h, a Santa Eulàlia, circ amb Le Petit Cirque de Mesieu Moustache. A les 11.30 h, al Centre Cardona Medieval, visita guiada Cardona, la vila de la sal. A les 11.30 h, al saló de sessions, acte institucional de lliurament del Saler d’Or. A kes 11.45 h, al carrer Escasany, teatre itinerant amb Open Door. A les 12 h, a la Fira, acte de lliurament de la moneda de pagament del dret d’Aimines i representació de l’espectacle Ai, mina!. De 12 a 14 h, a la plaça Mercat, espai gastronòmica, amb concert-vermut a càrrec de Casiotone’s Brothers. A les 17 h, a Santa Eulàlia, Do, re, mi, fa, SAL, a càrrec de l’Escola Municipal de Música Musicant. A les 18 h, a la plaça Mercat, espectacle Monopoli, amb Magic Pol. A les 19 h, a la Fira, música amb Zebrass Big Band. Durant tot el cap de setmana, al Parc Cultural de la Muntanya de Sal, exposició del Museu de les Salines de Carcòvia a Wieliczka i exposició sobre arqueologia de la Vall Salina de Cardona. A la Fira de Baix i Passeig, estands de la Sal de Cardona i del convidat especial: Museu de les salines de Cracòvia a Wieliczka. Parades de comerç i artesania, tasques d’entitats i atraccions infantils. A la Fira de Dalt, furgoteques. Al centre històric, botiga al carrer dels comerços. Visites guiades i teatralitzades a la Muntanya de Sal i vistes guiades al castell de Cardona. Reserva i ycompra d’entrades a entrades.cardonaturisme.cat.

Ou com balla 50 anys. Igualada

Divendres, a les 18.30 h, a la plaça Pius XII, cançons tradicionals amb la Coral Gatzara. A les 20 h, concert coral amb la Coral Xalest. Dissabte, a les 8.30 h, a la plaça Pius XII, concurs de pintura ràpida. Inscripció gratuïta i oberta a tothom. A través de l’Instagram @barridelafontvella o el mateix dia, de 8.30 a 10 h. A les 18.30 h, Fem-lo ballar?, performance a càrrec de Maria Sentfores. Diumenge, a les 11.30 h, ballada de sardanes amb l’Agrupació Sardanista d’Igualada. Organització: Comissió de festes del barri de la Font Vella.

Festa de la Transhumància, Llívia

Dilluns, a les 7 h, a l’encreuament del carrer de Cereja amb el carrer de les Bulloses, El primer cafè: dos guies de muntanya faran acompanyament i informaran els inscrits sobre la pujada del bestiar a les pastures. A les 13 h, a la Bollosa, dinar de carmanyola. L’Ajuntament de Llívia hi posarà les postres, el beure i el cafè. Preu: 10 euros, adults i infants. Inclou transport en autobús, esmorzar de primera hora i postres i begudes del dinar. Cal fer la inscripció a l’oficina del Museu: 972 89 63 13. Organització: Ramaders de Llívia i Ajuntament de Llívia.

Corpus a Manresa

L’ou com balla i les catifes de colors es podran visitar al claustre de la seu fins al dijous 6 de juny, de dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h; dissabte, de 10.30 a 14 i de 16 a 19 h; i diumenge, de 12 a 14 i de 17 a 19 h. Diumenge, a les 18 h, missa de Corpus, seguida de la processó al voltant de la basílica portant la custòdia.

Enramades de les Escodines, Manresa

Divendres, a les 18 h, a la biblioteca Jaume Perramon del Casal de les Escodines, inauguració de l’Arxiu Ramon Estrada. A les 20 h, al carrer Escodines, sopar d’enramades. Cal haver comprat el tiquet. A les 23 h, a la plaça Sant Ignasi, ball amb Dj Monti. Dissabte, a les 18 h, al carrer Montserrat, tarda de jocs al carrer i mural en suport a Palestina. A les 18 h, al carrer Divina Pastora, contes amb l’Ós Mandrós. De 3 a 99 anys. A les 18 h, obertura del servei de bar: refrescos i entrepans de botifarra. A les 20 h, teatre musical amb Tal com som. A les 23 h, música amb l’orquestra Kirtana. Diumenge, a les 12 h, a la plaça Sant Ignasi, vermut musical amb Dj Noah. A les 17.30 h, al pati del Casal de les Escodines, espectacle infantil amb Mag Dodó. A les 18.30 h, xocolatada. A les 19 h, cant coral amb els tallers de Cançons de tots els temps de l’Ajuntament de Manresa. A les 19.30 h, cantada de boleros a càrrec de Celeste Alías i Santi Careta.

Fira ViBa, Manresa

Divendres, de 20 a 00 h, al pati del Casino, Nit de Picapolls. Tast de vins amb la varietat autòctona de la DO Pla de Bages i sopar gastronòmic a càrrec de restaurants de la comarca. A les 22 h, concert de la banda La Prima Vera. Preu abonament: 22 euros. A la venda a firaviba.cat. Dissabte, visites guiades als cellers de la DO Pla de Bages. Preu: 10 euros, i gratuït per als infants. Duren 1 hora i inclouen el tast de 2 vins. A la venda a firaviba.cat. Visites al patrimoni de la Ruta del Vi: Balç i vi, Descobreix a la Culla la història d’una explotació, Vermut amb cor especial Fira ViBa, L’essència vitivinícola de Mura, Entre records i tastos al Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi, Vine a descobrir l’entorn de La Guinarda de Santpedor, Visita guiada al Palau Graells i tast de vins. A la venda a firaviba.cat. A les 10 h, al Mas de la Sala, a Sallent, tastos de vins de finca qualificada. Preu: 20 euros. A la venda a firaviba.cat. A les 12 h, a Vinalium, a Manresa, tastos de vins Picapolls. Preu: 12 euros. A la venda a firaviba.cat. A les 12.30 h, a Les Acàcies, a Avinyó, música als cellers: concert de Bob i el Lladre. Reserves: www.firaviba.cat. De 18 a 00.30 h, al pati del Casino de Manresa, Espai Fira ViBa, on es reuniran els cellers de la DO Pla de Bages i hi haurà variada oferta gastronòmica. De 18 a 21.30 h, Espai Most per als infants. De 19 a 00 h, zona gastronòmica. A les 18.30 h, concert d’Almar Trio. A les 22.30 h, concert de Hip Horns Brasss Collective. Abonaments: inclouen una copa i un portacopes i 7 tiquets per a la degustació de vins. Preu: 10 euros. A la venda a firaviba.cat. Diumenge, visites guiades als cellers de la DO Pla de Bages. Preu: 10 euros, i gratuït per als infants. Duren 1 hora i inclouen el tast de 2 vins. A la venda a firaviba.cat. Visites al patrimoni de la Ruta del Vi: Les pedres que parlen al Racó de Sant Cugat, Balç i Vi, Vinyes velles i aiguardent, Trull vinícola medieval amb premsa de biga, Descobreix a la Culla la història d’una expotació, El Bages sobre rodes, Artesse (Artés) dels ibers al bon vi. A les 12 h, a la Culla de Manresa, tastos de les DO Montsant i Pla de Bages. Preu: 12 euros. A la venda a firaviba.cat. A les 8.30 h, sortida de la cursa Mitja Viba. Més informació i inscripcions: mitjaviba.cat. De 18 a 22 h, al pati del Casino de Manresa, Espai Fira ViBa, on es reuniran els cellers de la DO Pla de Bages i hi haurà variada oferta gastronòmica. De 18 a 21.30 h, Espai Most per als infants. De 19 a 22 h, zona gastronòmica. A les 18.30 h, concert Kiw. A les 20 h, concert de Sandra Monfort. Abonaments: inclouen una copa i un portacopes i 7 tiquets per a la degustació de vins. Preu: 10 euros. A la venda a firaviba.cat. Dilluns, de 10 a 14 h, al pati del Casino, jornada professional de la Fira del Vi del Bages, amb espai expositiu exclusiu per a professionals i taula rodona: El potencial de l’enogastronomia en la promoció turística. Cal haver fet inscripció. Dijous, a les 19 h, a la Casa de la Culla, tastos de vins rosats per ESVICC. Preu: 25 euros; i 20 euros, socis. A la venda a firaviba.cat.

Festes de Sant Joan i Els Elois, Prats de Lluçanès

Dissabte, d’11 a 13 h, als jardins de la Farmàcia Vella, festa dels 20 anys de l’Esplai Paff, amb inflables, jocs i sorpreses. De 17 h i fins a la mitjanit, al centre de poble, Obrim de nit amb el taller familiar Fes el teu planter, degustacions, botigues obertes, xaranga pels carrers i fi de festa amb Miki Pui Dj i premis. Organització: UBIC. Diumenge, durant el matí, mercat i botigues obertes. De 10 a 14 h, al mercat, venda i recollida de samarretes de les festes de Sant Joan i els Elois. a les 19 h, als jardins de la Farmàcia Vella, festival d‘estiu Pratsalut.

Enramades de Sallent

Divendres, de 9 a 13 h, matinal d’Enramades a la Fàbrica Vella. Activitats per infants d’i3 a 6è. Inscripcions gratuïtes i limitades. A les 19 h, amb inici a la plaça de la Vila, visita de l’Antonyito, acompanyats per la xaranga Buidant la Bota. Es recorreran diferents carrers enramats. Organització: Gegants i Nans de Sallent. A les 21 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, espectacle de final de curs de l’ASCF Sallent, amb les modalitats de karate, psicomotricitat, hip-hop i fit dance. A les 22.45 h, al barri Verge de Fussimanya, ball a càrrec de Nazari Music Live. A les 23 h, a la Torre del Gas, concert a càrrec de 80 Principales. A les 00 h , a la Torre del Gas, Dj dels anys 80 amb Adrià Ortega. A partir de les 21 h, servei de barra i furgoteques. Dissabte, de 8 a 10 i de 15 a 17 h, concurs de pintura ràpida organitzat pel Cercle Artística. A les 12 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, Avui et toca a tu tocar!, experiència de provar un instrument oberta a tothom a partir de 5 anys. A les 13 h, espectacle itinerant pels carrers enramats amb la batukada Desperta al carrer, de la Cia Tokem x tu. A les 16 h, 1r Torneig de natació d’Enramades a l’ASCF Sallent. A les 17 i a les 18.30 h, visita guiada a la Casa Torres Amat i al centre d’interpretació. preu: 4 euros, i 2 euros reduïda. Més informació i reserves a www.sallentturisme.cat i al 671 40 54 83. A les 19 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, audició de sardanes amb la Cobla Lluïsos de Taradell. Organització: Dansaires Sallentins. A les 20 h, al Cercle Artístic, veredicte del concurs de pintura ràpida. A les 20.30 h, a l’Espai Cultural Fàbrica Vella, espectacle el Retaule dels Embotits, a càrrec de la societat coral Nova Harmonia. Entrades: 5 euros. A la venda a fabricavella.sallent.cat. A les 23 h, a la Torre del Gas, concert a càrrec dels Amics de Manel. A les 00.30 h, a la Torre del Gas, concert a càrrec de La nit del Canet. A partir de les 21 h, servei de barra i furgoteques. Diumenge, a les 9.30 h, a la plaça Santa Maria, recepció i esmorzar de la trobada d’instagramers. Organització: Amics de les Enramades. A les 10 h, a la sala Vilà i Valentí, 18a Trobada de col·leccionisme i d’intercanvis d’objectes col·leccionables. Organització: Sallent Filatèlic. Trenet turístic: de 10 a 14 i de 17 a 21 h, amb parades a la plaça Catalunya, plaça Santa Maria, barri Verge de Fussimanya i la Rampinya. A les 10.45 h, a la plaça de la Vila, rebuda dels Gegants de la Vila de Gràcia i entrega de rams de flors naturals a les gegantes. A les 11 h, amb inici a la plaça de la Vila amb una galejada, seguici festiu d’Enramades amb els Gegants i Nans de Sallent, Esbart Vila de Sallent, Bastoners de Sallent, Grallers de l’EMM Cal Moliner, Trabucaires de Sallent, Gegants i Grallers de la Vila de Gràcia i la Cobla Ciutat de Manresa. A les 11.30 h, a la plaça de Sant Antoni M. Claret, balls de lluïment de les colles de cultura de Sallent i Gràcia. A les 11.30 h, al temple parroquial, missa solemne de Corpus. A les 18 h, al passeig 1 d’Octubre, Supertobogan de 40 metres. A les 17 h, visita guiada al Museu i Casa natal de Sant Antoni M. Claret. Més informació i reserves a www.sallentturisme.cat i al 671 40 54 83. Entrada gratuïta. A les 20 h, a la plaça Herois del Bruc, cantada d’havaneres a càrrec de Roca Grossa. Hi haurà rom cremat. A les 22.30 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, concert amb Los Diablos. Dilluns, 17 h, a la plaça Sant Bernat, Les Balladetes, amb l’acompanyament musical de la xaranga Cal K Tremolin, formada per alumnes de l’EMM Cal Moliner de Sallent, i la col·laboració de les escoles Torres Amat i Vedruna. A els 21 h, sopar d’enramades amenitzat per la xaranga Màgic. 47è concurs de fotografia d’Enramades. Foto Club Sallent organitza el concurs. Cal enviar les fotografies a fotoclubsallent@1954.com. Bases a www.sallent.cat. Concurs d’Instagram d’Enramades 2024. Cal etiquetar les fotografies #enramades_sallent2024 i ser seguidor del compte @enramades_sallent. Hi ha temps fins al diumenge 18 de juny.

Trobada de gegants, Sant Fruitós de Bages

Diumenge, a les 11 h, al parc del Castell, exposició de les figures. A les 12 h, cercavila des del parc del castell i fins al cobert de la Màquina de Batre. En arribar, balls de lluïment. Organització a càrrec de la Colla Gegantera de Sant Fruitós de Bages, que celebra el 25è aniversari, i amb l’Associació Amigos sin Fronteras de Costa Rica com a convidats d‘honor.

16a Fira del Vapor, Sant Vicenç de Castellet

Dissabte i diumenge, pels carrers principals, parades d’artesans, comerç local, alimentació, passejades amb diligència, perruqueria històrica, entitats culturals i esportives locals, animació... Dissabte, a les 10 h, toc de sirena. De 10 a 21 h, artesans i parades pel centre. A les 10.30 h, itinerant Els periodistes ens porten notícies, a càrrec de la Cia. ToniTon. D’11.10 a 13 i de 17 a 19 h, al teatre El Coro, Espai Clavé. D’11 a 14 i de 17 a 20 h, a la plaça Clavé, espai infantil amb jocs populars de l’època. D’11 a 14 i de 17 a 20 h, a l’estació de la plaça Clavé, Viatgem amb el tren per conèixer els Ferrocarrils de la Generalitat. Viatge gratuït, amb sortides cada 30 minuts. A les 11 h, a l’espai d’entitats a la plaça Farmacèutiucs Gelabert, mostra de danses tradicionals a càrrec de l’Escola de dansa de l’Esbart Dansaire Santvicentí. A les 11.30 h, amb inici a la plaça de l’Ajuntament i itinerant, representació història On els camins es troben i cercavila de benvinguda, a càrrec de la Cia. ToniTon, Cul-i-seu i Pik-bé. A les 12.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, espectacle La dolçaina i la Jota, a càrrec del grup de dansa Paracota i la colla de tabalers i dolçainers Sanfaina d’Amposta. A les 12.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, L’hora del vermut. Organització: Associació Sempre Dones. Tiquets a Calçats Gorsim. A les 13 h, a la plaça de l’Ajuntament, tast gastronòmic de la Pala Ferroviària. Organització: A.C. Ceps i Manduca. A les 13.30 h, animació musical itinerant a càrrec de la Cia. ToniTon. A les 17 h, al parc de les Escoles Velles, obertura de l’Espai Vermusic: furgoteques i música en directe. A les 17 h, a l’Esplai d’avis, ball amb música en viu. Organització: Associació Gent Gran de Sant Vicenç. A les 17 h, l’espai d’entitats a la plaça Farmacèutics Gelabert, acte del club Natació Castellet. A les 18 h, a la plaça Clavé, actuació del Centro Cultural Andaluz, a càrrec de la professora Mariluz García. A les 18 h, animació musical itinerant a càrrec de la Cia. ToniTon. A les 18 h, a l’Espai Vermusic al parc de les Escoles Velles, concert amb els Combos de l’Escola Municipal de Mósica de Sant Vicenç de Castellet i alumnes de Música Comunitària. A les 18 h, a l’escenari de la plaça Clavé, El circ modernista. A les 18.30 h, a l’escenari de la plaça Clavé, sardanes amb la Cobla Ciutat de Granollers. A les 19 h, amb sortida des de la plaça Onze de Setembre, cercavila històrica amb l’acompanyament de la Cia. Toniton. A les 19.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, representació històrica: El terraplè. A les 19.50 h, a la plaça de l’Ajuntament, foto de família històrica. A les 21.30 h, a l’Espai Vermusic al parc de les Escoles Velles, concert amb Litus. A les 23.30 h, concert amb Tribut a Estopa. Diumenge, a les 10 h, toc de sirena. De 10 a 21 h, artesans i parades pel centre. A les 10.30 h, itinerant Els periodistes ens porten notícies, a càrrec de la Cia. ToniTon. D’11.10 a 13 i de 17 a 19 h, al teatre El Coro, Espai Clavé. D’11 a 14 i de 17 a 20 h, a la plaça Clavé, espai infantil amb jocs populars de l’època. D’11 a 14 i de 17 a 20 h, a l’estació de la plaça Clavé, Viatgem amb el tren per conèixer els Ferrocarrils de la Generalitat. Viatge gratuït, amb sortides cada 30 minuts. A les 11 h, al parc de les Escoles Velles, obertura de l’Espai Vermusic: furgoteques i música en directe. A les 11.30 h, amb sortida des de la plaça Onze de Setembre, cercavila històrica amb l’acompanyament de la Cia. Toniton. A les 12 h, a la plaça de l’Ajuntament, representació històrica: El terraplè. A les 12.25 h, a la plaça de l’Ajuntament, foto de família històrica. A les 12.30 h, amb sortida des de la plaça de l’Onze de Setembre, passejada de gegants amb la Colla de Geganters de Sant Vicenç de Castellet. A les 12.30 h, a l’espai d’entitats de la plaça Farmacèutics Gelabert, mostra de cultura popular, a càrrec de l’Associació Musical Castellet. A les 12.45 h, a la plaça de l’Ajuntament, concert a càrrec del grup folk La Coixinera. A les 12.45 h, a la plaça de l’Ajuntament, L’hora del vermut. Organització: Associació Sempre Dones. Tiquets a Calçats Gorsim. A les 13 h, animació musical itinerant a càrrec de la Cia. ToniTon. A les 18 h, al teatre El Coro, xerrada sobre Josep Anselm Clavé, a càrrec d’Anna Costal Fornells, musicòloga i comissària de l’Any Clavé. A les 18 h, animació musical itinerant a càrrec de la Cia. ToniTon. A les 18 h, a l’escenari de la plaça Clavé, El circ modernista. A les 19 h, a l’Espai Vermusic al parc de les Escoles Velles, concert amb La Briva. A les 19 h, amb sortida des de la plaça Onze de Setembre, cercavila històrica amb l’acompanyament de la Cia. Toniton. A les 19.20 h, a l’escenari de la plaça Clavé, entrega de premis del concurs de vestuari d’època. A les 19.30 h, a l’escenari de la plaça Clavé, espectacle: Jardins d’Euterpe, un homenatge a Josep Anselm Clavé amb la Coral Escriny, l’Esbart Manresà i Viviana Salisi. A les 20.30 h, toc de sirena, final de fira. Exposicions: Cent anys de via estreta a Sant Vicenç de Castellet. Una vila ferroviària, a càrrec de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, a la sala d’exposicions de l’Espai Ateneu. Espai Clavé - Clavé al Cor - Bicentenari del naixement de Josep Anselm Clavé, al Teatre Societat Coral l’Estrella. Exposició de maquetes modulars ferroviàries escala H0. Circulacions i material històric, a l’auditori M. Carme Grauvilardell. Organització: ASVICAF. Maquetisme, a càrrec de J. Trullàs, al vestíbul de l‘Espai Ateneu. Concursos: 13è Concurs de fotografia Fira del Vapor. 10è Concurs de vestits d’època. 8è Concurs d’Instagram. Bases a www.firadelvapor.cat.

Corpus a Solsona

Dissabte, a les 11 h, des del campanar de la catedral, repic de campanes anunciant el Corpus. A les 11 h, al saló de les Homilies d’Organyà de la biblioteca Carles Morató, presentació del llibre Les Feres, d’Uriol Gilibets, amb Víctor Pérez i Eduard Gener. A les 12 h, a la plaça Major, tronada. Tot seguit, passacarrers tradicional del pregoner, acompanyat dels gegants i l’Orquestra Patinfanjàs. A les 18 h, al Museu de Solsona, taula rodona Somni i mentida de Franco, sobre la significació d’aquesta obra de Pablo Picasso en relació amb la memòria històrica. Amb Maria Guinovart, directora de l’Espai Guinovart; Elena Llorens, conservadora del Museu Picasso de Barcelona; i Iratxe Momoitio, directora del Museu de la Pau de Gernika. Modera: Jordi Guixé, director de l’Observatori Europeu de Memòries. Entrada gratuïta. A les 18.30 h, a la plaça Major, ballada de sardanes amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A les 23 h, a la plaça Major, baixada del bou, la mulassa i el drac, acompanyats de l’Orquestra Patinfanjàs, i exhibició del ball del drac. Tot seguit, roda de foc. A les 00.30 h, a la plaça del Ruc, concert de The velcros. Ho organitza: Agrupació de Geganters de Solsona. Diumenge, a les 9.30 h, cercavila amb la participació dels Trabucaires de Solsona. A les 10.40 h, des de la casa consistorial i cap a la catedral, baixada de la corporació municipal, juntament amb el pubillatges, els gegants, el ball de bastons, els cavallets, el bou, la mulassa, el drac i altres elements tradicionals, acompanyats per l’Orquestra Patinfanjàs. A les 11 h, missa concelebrada presidida pel bisbe Francesc Conesa. A continuació, a la plaça Major, exhibició dels ballets tradicionals d’óssos, cavallets, drac, nans, ball de bastons, àliga i gegants, acompanyats per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A les 19 h, al Teatre Comarcal, Festival de Cinema de Muntanya de Torelló-Tour 2024, amb la projecció de Pasang: In the Shadow of Everest, de Nancy Svendsen. Ho organitza: Centre Excursionista del Solsonès.