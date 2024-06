Els 20 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana

«Cluedo Dinner», Avinyó

Dissabte, a les 20.30 h, arribada a la torre modernista Abadal (plaça Major, 24). Experiència immersiva a càrrec de Kalaxy Stage and Films. Cal portar una màscara o antifaç. 105 euros. Inclou el sopar maridat amb vins i cava i l’espectacle. Durada: 3 hores. Reserves: torreabadal.com.

«Atemptats contra la seva vida», Manresa

Dissabte, a les 18 h, a la Sala Petita del teatre Kursaal. L’alumnat de teatre adults (grup de Guillem Cirera) de l’Aula de Teatre del Kursaal oferirà l’obra de Martin Crimp. Entrada gratuïta. I l'endemà, diumenge, a les 19 h, «Punk Rock». L’obra de Simon Stephens, en una traducció que ha fet el mateix alumnat. Entrada gratuïta.

«Invencibles», Calaf

Dissabte, a les 20 h, al Casino de Calaf. La Companyia Mimus de l’Escola de Teatre Musical del Casino de Calaf presenta l’obra, amb direcció de Carme Sala. Cant i ball amb 16 intèrprets d’entre 5 i 15 anys. Entrades: 12 euros, i 9 euros per als socis. A la venda a entrapolis.com i reserves al 93 869 83 77. També venda a taquilla, sempre que quedin entrades disponibles.

«Guimerà, dones, poder i passió», Fals

Dissabte, a les 20 h, al Casal de Fals. Representació amb fragments de Maria Rosa, Terra baixa i La filla del mar, a càrrec de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya. En el marc dels actes de l’Any Guimerà. Entrada lliure.

«El Trencanous», Navarcles

Dissabte, a les 19 h, i diumenge, a les 18 h, al teatre-auditori Agustí Soler i Mas. Representació del ballet clàssic nadalenc, en els 10 anys del Ballet Clàssic Manresa, amb direcció de Pablo Testa Grosbaum. Entrades: 15 euros. A la venda a navarcles.fila12.cat.

Espurnes Barroques: «Jardins de l’ànima», Castelltallat

Diumenge, a les 18 h, a l’església de Sant Miquel. Concert amb la soprano Núria Rial i Vespres d’Arnadí, amb direcció de Dani Espasa. Entrades: 20 euros, 23 euros a taquilla. Consultar descomptes i abonaments. Les activitat inclouen gastronomia. A la venda i més informació a espurnesbarroques.cat.

2n Festival Zuckos Company, Manresa

Diumenge, a les 18 h, a Els Carlins (Sabateria, 3-5). Espectacle de dansa amb les creadores Nadine & Carla Romero. Entrades: 7 euros. A la venda a elscarlins.cat.

«Cabaret Sullivan’s», Sant Fruitós

Diumenge, a les 18 h, al Cobert de la Màquina de Batre. Espectacle de circ a càrrec de la companyia de circ contemporani Circo LOS. Entrada gratuïta.

Ballet Olga Roig, Manresa

Diumenge, a les 18 h, al teatre Conservatori. 57a Gala de dansa, amb l’espectacle Barroc Oh. Entrades: 15 euros, i 12,50 euros per a menors de 10 anys i majors de 65 anys.

Alba Careta amb Roger Santacana a Balsareny

Diumenge, a les 19 h, a la llibreria La Tempesta (carretera de Moià, 3). Concert de la trompetista i cantant avinyonenca amb el pianista manresà. Entrades: 12 euros amb beguda inclosa. Venda de tiquets a La Tempesta.

I les fires i festes

14è Mercat de les espècies-productes de la terra: Romaní, Argençola

Dissabte, de 9 a 20 h, a la plaça de Lluís Maria Xirinacs, parades del mercat. Activitats a les parades: de 10 a 19 h, a la parada de La Caseta, tast de galetes salades de romaní. De 10 a 19 h, a la parada de Melmelada de Montalegre i Safrà Tres Brins, identificació del color i olor del safrà. D’11 a 13 i de 15 a 17 h, a la parada Els Correamarges, taller infantil Juguem amb plantes aromàtiques. D’11 a 19 h, a la parada Mis amigos los Fogones, taller d’eleboració i pintura d’un punt de llibre natural. Preu: 2,5 euros o la voluntat. D’11 a 19 h, a la parada Nerual Lab Sabons, elaboració de sabó de romaní. D’11 a 19 h, a la parada El Vergel de las Hadas, xerrada: Com despertar els sentits amb les plantes. A les 16 h, a la parada Remolc de Tradillibreria, presentació de llibres i tertúlia conduïda per Lluís Marmi. La inscripció i el pagament es farà a cada parada. Activitats: a les 8 h, a la plaça de les parades, El cercle de cants amb la mare tambora. De 8.30 a 10.30 h, des de davant del cafè d’Argençola, sortida de reconeixement de flora i etnobotànica, amb Berta Garriga d’Arrels voladores i Astrid van Ginkel de Fitomón. De 10.30 a 11.30 h, a la sala de plens, xerrada: Diversitat, forma i funció de les fulles de les plantes. Botànica del romaní, a càrrec de Francesc Caralt Rafecas, president de Flora Catalana. En el marc de l’exposició Fulles. Un món extraordinari, de Flora Catalana. De 10 a 12 h, des de davant de la creu de terme d’Argençola, sortida al bosc amb infants de 4 a 12 anys per a l’activitat de joguines vegetals al bosc, amb Raúl Bastida Vives de l’Aula de Natura El Meandre. De 12 a 14 h, des de davant de la creu de terme d’Argençola, sortida al bosc amb infants de 4 a 12 anys per a l’activitat Tribu. Gloudina Greenacre, wildme.eu. Preu: 8 euros adult; 15 euros parella i 5 euros infant. Inscripcions i pagament: @wildme.eu 646 85 31 68. A les 12 h, a la plaça de les parades, destil·lació de romaní, a càrrec d’Isabel Ubach. De 12 a 14 h, jornada tècnica amb dues xerrades: Botànica a la cuina i Farmaciola: espècies, herbes i flors. De 12 a 13 h, a la sala de plens, El protagonisme del romaní al llarg de la història, amb Montserrat Enrich de Gastronomia Salvatge. De 13 a 14 h, a la sala de plens, El romaní com a col·laborador en la cocció de les ceràmiques en Reflex Metàl·lic, amb Anna Ferrer i Marta Saliné. A les 13 h, a la plaça de Lluís Maria Xirinachs, classe oberta i swing jam amb Swing Anoia. De 13.30 a 14.30 h, al local social (damunt del Cafè), dinar a base del tast de 8 platillos elaborats amb romaní, a càrrec del Col·lectiu Eixarcolant. Preu: 8 euros. Cal fer inscripció a eixarcolant.cat/agenda. De 16.30 a 17.30 h, a la sala de plens, El romaní, una història d’amor mediterrània i susos etnobotànics, xerrada a càrrec d’Anaïs Estrems del Jardí de les Bruixes. De 17.30 a 19 h, a la plaça de l’església de Sant Llorenç/plaça de l’Ajuntament, Alquímia de les espècies: taller d’elaboracions amb romaní (10-15 minuts cada taller i degustació). A les 19 h, al local social (damunt del Cafè), tast de formatges amb romaní, a càrrec de Blanca Vela de @calablanca. Preu: 10 euros. Inscripcions a associacioeltrill@gmail.com. A les 19.45 h, música amb el grup de folk duet El Toll del ferro. Exposicions: durant tot el dia, Romaní, bondats i sorpreses, pels carrers d’Argençola; i Fulles. Un món extraordinari, de Flora Catalana, a la sala de plens. Més informació: www.eltrill.org.

Berga Antic

Dissabte, de 9 a 14 h, al passeig de la Pau, sobre la benzinera. Fira d’antiguitats col·leccionisme que es fa cada segon dissabte de mes.

125è aniversari dels Gegants de Capellades

Dissabte, a les 12 h, al teatre La Lliga, conferència Història dels Gegants de Capellades, a càrrec de Lluís Ardèvol i Julià i Aleix Álvarez Vall. A les 13.15 h, al pati de La Lliga, vermut musical geganter amb històries i anècdotes dels caps de colla. A les 17 h, al passeig (Museu Molí Paperer), plantada de gegants d’arreu del país. A les 17.45 h, benvinguda a les colles de gegants i parlaments institucionals. A les 18 h, cercavila gegantera. A les 19.30 h, arribada de les colles a la plaça Catalunya. A les 20 h, acte de celebració del 125è aniversari dels Gegants de Capellades amb estrena de la composició musical d’Àlex Cassanyes per al nou ball dels gegants, a càrrec dels Vinardells. A les 20.30 h, final de festa amb ballada conjunta.

Festa del barri de la Fira, Cardona

Dissabte, a les 9.15 h, missa a la capella de Santa Eulàlia. En acabar, esmorzar per a tothom. A les 18.30 h, xocolatada a la Fira de Baix. A les 19.30 h, passacarrers pel barri amb la Banda de Música de Cardona i els Geganters de Cardona. A les 20.30 h, a la plaça Santa Eulàlia, concert acústic de versions amb Mel’s. A les 21.30 h, a la plaça Santa Eulàlia, ball de fi de festa amb Cafè Trio.

El Jaleo, Castellbell

Dissabte, a les 12 h, a la pista poliesportiva de la Bauma, inflables, paradetes amb productes artesanals de la zona i classes per rumbes a càrrec de Rafalete. A les 13.30 h, fira del migdia amb sevillanes i rumbes, furgoteques amb gastronomia de la zona i d’Andalusia. A les 18 h, actuacions de l’escola de ball de Lourdes Jimenez de Sant Fruitós de Bages, escola de ball de Mari Luz de Sant Vicenç de Castellet, escola de ball Sandra Barea de La Balconada, escola de ball Montse de Luna de la Casa de Andalucía de Manresa i escola de ball La Diosa Flamenco de Castellbell i el Vilar. De 23 a 02 h, discoteca mòbil a càrrec de Dj Marc Obel.

8è Vadefoodies, Igualada

Dissabte, a les 9.30 h, a la rambla de Sant Isidre, esmorzar de forquilla. D’11 a 12 h, concurs de callos. Al migdia i al vespre, diversos estands de restaurant i cellers oferiran degustacions i begudes. A les 17.30 h, Gastro Gimcana amb bicicleta urbana. Gratuït. Per a majors de 18 anys. Cal reservar plaça a www.tiquetsigualada.net. A les 18.30 h, demostració de cuina a càrrec de Mar Tsovinar: bunyols de bacallà amb espuma de formatge blau. A les 19 h, demostració de cuina a càrrec de Marta Pitet: Bagnetto verde amb bacallà esqueixat. A les 19.30 h, demostració de cuina a càrrec de Júlia Caparrós: Beurre blanc i salseta d’espinacs a l’all. Final de festa amb Suburba i Dj Marc Serra.

Festes de Sant Joan i Els Elois, Prats de Lluçanès

Dissabte, a les 9.30 h, als jardins de Cal Bach, 108 Salutacions al sol solidàries, guiat per Ivet Trasserra i Laia Font. Cal portar estoreta. No cal inscripció. Organització: Associació d’Osona contra el Càncer. Diumenge, durant el matí, mercat i botigues obertes. De 10 a 14 h, al mercat, venda i recollida de samarretes de les Festes de Sant Joan i els Elois. A les 12 h, a la sala polivalent, actuacions de teatre de l’EMAL. A les 18 h, al pavelló d’esports, festival de patinatge, exhibició d’hoquei i de dansa. Organització: Club Patí Lluçanès. A les 18.30 h, a la sala polivalent, actuacions de teatre de l’EMAL.

42a Festa del barri del sector Costa Rodona, Sant Joan

Divendres, a les 21 h, sopar de germanor al carrer Costa Rodona i Tarragona, i actuació de Niño Remedio. Dissabte, a les 8.30 h, 19a caminada del barri, Frasco caminem per tu. De 17 a 20 h, Puja, salta i gaudeix amb els tobogans. A les 18.30 h, al carrer Costa Rodona i Tarragona, xocolatada popular. Cal portar el got o la tassa. A les 23 h, ball amb l’orquestra Bora Bora. Diumenge, a les 19 h, al carrer Costa Rodona i Tarragona, botifarrada i exhibició a càrrec de l’escola de ball Tot per ballar.

Festa Major de Santpedor

Divendres, a les 18 h, a la plaça Gran U d’Octubre, pregó infantil a càrrec del Consell dels Infants de Santpedor i espectacle infantil amb La colla pirata. A les 20 h, a la plaça Gran U d’Octubre, tret de sortida de la festa major amb l’entrada de penyes i colles a la plaça. Flashmob, castell de penyes, mostra de cultura popular a càrrec dels Castellers de Santpedor, Bastoneres del Putxot, Colla Gegantera i Bous de Foc. Cercavila amb els gegants de penyes i la xaranga Tsunami Show fins al recinte de penyes. Ximet a la plaça de la Font. A les 21 h, a Cal Clarassó, sopar popular: Porta el teu plat!. Impulsat per l’Espai Popular. Obert a tothom. A les 23.30 h, a Cal Llovet, festa Dj’s amb la Boîte Lennon. A les 02 h, cercavila nocturna del recinte de penyes fins a Cal Llovet amb la xaranga Tsunami Show. A les 03 h, festa amb Dj Gami . Dissabte, a les 11 g, a l’auditori del Convent de Sant Francesc, concert de conjunts instrumentals dels alumnes de l’Escola Municipal de Músic de Santpedor i cantata El petit avet, a càrrec de l’alumnat de Sensibilització Musical (3, 4 i 5 anys). A les 12.30 h, cantata Florinda, la vaca pallassa, a càrrec de l’alumnat d’iniciació. A les 10 h, a les pistes de petanca, 23è torneig de petanca inclusiva de clubs. Organització: GIDBA. De 12.30 a 14 h, al recinte de penyes, 17è concurs de paelles al sol. A les 17 h, al recinte de penyes, gimcana aborigen i ball de gegants de penyes. A les 18 h, a la placeta de l’auditori del Convent, Resilience in the Village. A les 18 h, a Cal Llvet, concert amb l’orquestra Maravella. A les 19 h, al costat de l’institut d’Auro, futbolí humà. A les 19 h, a la plaça Gran U d’Octubre, espectacle de circ Dispers, a càrrec de Tarannà. A les 22.30 h, a la plaça Gran U d’Octubre, Mag Il·lusionista amb David Baró. A les 22.30 h, a Cal Llovet, ball amb l’orquestra Maravella. A les 23 h, al polígon Santa Anna III, davant la nau de la brigada municipal, concert amb Dj Arzzet. A les 01.30 h, cercavila nocturna fins a Cal Llovet amb la xaranga Tsunami. A les 02 h, a Cal Llovet, concert amb Les que Faltaband. Final de festa amb Dj Enka. Diumenge, a les 06 h, inici a Cal Llovet de les matines amb la xaranga Tsunami Show i corredisses amb els Bous de Foc. A les 10.30 h, a la plaça Gabriel Prat, esmorzar popular amb coca i xocolata. A les 11.30 h, toc de campanes de festa major a càrrec de les campaneres de Santpedor. A les 11.30 h, matinal de cultura popular amb un recorregut entre la plaça Gabriel Prat i la plaça Gran U d’Octubre, amb els Castellers de Santpedor, la Colla Gegantera, els Bous de Foc, l’associació de Cultura Popular Escoles de Santpedor i Batuk d’Or. A les 12.30 h, a Cal Llovet, concert amb l’orquestra Blanes. A les 14 h, al recinte de penyes, dinat de valentes i valents. A les 17 h, al pàrquing de Cal Llovet, festa Holy-festival de colors. Preu bosses: 2 euros 1 bossa i 5 euros 3 bosses. A les 18 h, a la plaça Catalunya, sardanes amb la cobla orquestra Blanes. A les 18.30 h, a la placeta de l’auditori del Convent, espectacle Karoli, de teatre i circ. A les 19 h, ruta dels portals amb la xaranga Tsunami. A les 19.30 h, a la plaça Gran U d’Octubre, concert amb la cantautora de Santpedor Anaïs Vila, que presentarà el disc Ara sempre. A les 20 h, al polígon Santa Anna III, Trial Show. De 21 a 00 h, a la placeta de l’auditori del Convent, sopar de festa major per a nens i nenes. Cal fer la compra anticipada del tiquet i tenir l’autorització signada. A les 22 h, a Cal Llovet, ball amb l’orquestra Blanes. A les 23 h, al recinte de penyes, concert amb la col·laboració de Ca la Teia. A les 01 h, cercavila nocturna fins a Cal Llovet amb la xaranga Tsunami Show, descassacada i tronada a càrrec dels Bous de Foc a la plaça Gran U d’Octubre. A les 01 h, a Cal Llovet, concert amb els 4 Cat, amb motiu del seu 10è aniversari. A les 03 h, a Cal Llovet, concert amb l’orquestra Tropical. Dilluns, a les 11 h, a la plaça Gran U d’Octubre, festa infantil amb Jaume Barri. A les 12 h, a Cal Llovet, ball amb Raül. A les 12 h, al recinte de penyes, dinar trinxat. De 16 a 19 h, a la piscina, festa aquàtica amb tobogans i inflables. Entrada gratuïta. De 17 a 19 h, al Paller, futbol bombolla. Activitat proposada pel Consell dels Infants. A les 19 h, a la plaça Gran U d’Octubre, botifarrada popular. Acte patrocinat per J. Tooling Barcelona. A les 20 h, fi de festa amb el grup d’havaneres Port Bo i rom cremat. Espai Cal Clarassó: activitats dirigides al jovent d’entre 12 i 16 anys. Dissabte, a les 18 h, jocs motrius i de construcció. A les 19.30 h, micro obert. A les 20 h, botifarrada. A les 21.45 h, Corredisses, espectacle a càrrec de la colla infantil dels Bous de Foc. Diumenge, a les 18.30 h, tast d’esports a càrrec de les entitats de Santpedor. A les 21.30 h, Dj-Dric Acor i còctels sense alcohol. Dilluns, a les 18 h, joc de taula Àgils. A les 19.30 h, fi de festa amb Frikibingo.

Festa de Salipota, Súria

Dissabte, a les 19 h, a la pista esportiva del barri, botifarrada i ball amb Ostres Ostres. Actes ajornats. Organització: Associació de Veïns de Salipota.