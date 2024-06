10 fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana

16a Fira del Món Geganer de Catalunya i 24a Trobada Bages-Berguedà, Balsareny

Divendres, a les 18 h, a la biblioteca Pere Casaldàliga, l’hora de conte: Petits contes de gegants, a càrrec de David Joglar (David Trias, resident a Balsareny). A les 19.30 h, a la plaça Onze de Setembre, plantada de gegantons i d’elements infantils. Inscripcions: 650 479 742. A les 20 h, a la plaça Onze de Setembre, cercavila de gegantons i d’elements infantils, encapçalada per la Mariona i en Joan, gegantons de Balsareny; i la participació destacada dels gegantons de Catalunya, en Pau i n’Alegria. A les 20.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, balls finals amb la presentació dels participants i entrega de records. A les 21 h, a la plaça de l’Ajuntament, pregó inaugural i presentació del a restauració de la geganta Blanca de Bell-lloc. A les 21.15 h, a la plaça de l’Església, botifarrada popular. Preu: 5 euros (entrepà i beguda). Venda anticipada de tiquets a Perruqueria Mercè. A les 21.15 h, repicada de campanes a càrrec dels Campaners de Balsareny. A les 21.30 h, a la plaça de l’Església, espectacle Agegantats, de la Cia Cosinart. A les 23.30 h, a la sala Sindicat, nit de Dj’s locals, amb Morgan&Co i Dj James Gool. Entrada gratuïta. Servei de barra. Dissabte, a les 9 h, a la plaça de l’Església, visita guiada a l’església parroquial, del segle XIII, a càrrec del rector, mossèn Antoni Bonet. Se’n faran tres sessions (9, 9.20 i 9.40 h). Entrada gratuïta. A les 10 h, a la plaça de l’Ajuntament, rebuda dels gegants de Catalunya, en Treball i na Cultura, amb la participació de la Coral Sant Esteve de Balsareny, les autoritats municipals, l’hereu i la pubilla, l’ACGC i els K + Sonen de Balsareny. A les 10.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, petita cercavila fins a l’espai firal. A les 11 h, a la plaça de la Mel, inauguració de l’espai firal, amb estands i paradistes vinguts d’arreu relacionats amb el fet geganter i la cultura popular. Estarà obert de 10 a 14 i de 16.30 a 20 h. A les 11.15 h, a la plaça de la Mel, tallers: taller infantil de manualitats vinculades al món geganter i iniciació als balls de gegants. A les 12.15 h, a la plaça Ricard Viñas, mostra dels dasaires dels Pastorets de Balsareny. A les 12.40 h, a la plaça Ricard Viñas, inaració de l’element commemoratiu de la esta. A les 12.45 h, a la plaça Ricard Viñas, presentació dels gegants sabaters de la colla mamllorquina d’Inca, convidats d’hoor de la fira. A les 13 h, a la plaça Ricard Viñas, vermut amb concert dels Grallers de Campdevànol. A les 16 h, a la llar parroquial (plaça de l’Església), presentació del 36è Aplec Internacional d’Adifolk, que tindrà lloc del 9 a l’11 d’agost a la ciutat eslovaca de Presov. A les 16.30 h, a la sala Sindicat, conferència vinculada amb la construcció d’imatgeria festiva amb la participació de Toni Mujal, Francesc Cisa, Clara Anglada i Jordi Arnau Espuga. A les 18 h, al carrer Ponent, plantada de gegants amb la participació de gegants, gegantons i nans estrenats o restaurats en els últims mesos, amb la participació d’una quinzena de colles. A les 18.30 h, inici de la cercavila pels carrers del poble A les 19.15 h, a la plaça de la Mel, balls de lluïment. A les 20 h, a la plaça Ricard Viñas, sopar popular. Preu: 12 euros, i 8 euros per als geganters. Cal haver comprat tiquet anticipadament. A les 22 h, a la plaça de l’Església, L’espectacle de la Fira del món geganter 2024, que reuneix gegants, nans, bestiari, actors i actrius. Amb la participació d’una dotzena de colles, i l’acompanyament musical de la Cobla Berga Jove, la xaranga de Falset i Els K + Sonen. A les 23.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, Disbauxa’t, correbars amb la mulassa i la xaranga de Falset. Tiquet amb alcohol: 12 euros; i tiquet sense alcohol: 8 euros. A les 01.30 h, al camp de futbol, concert amb el grup de versions Waikiki i Dj TDJ. Entrada gratuïta. Diumenge, a les 9 h, al carrer Carrilet (davant l’institut-escola Guillem de Balsareny), plantada de gegants amb la participació d’una cinquantena de colles vingudes d’arreu i esmorzar de geganter a l’escola Guillem de Balsareny. L’espai firal, a la plaça de la Mel, estarà obert de 10 a 14 h. A les 10.30 h, a l’escola Guillem de Balsareny, balls tradicionals de Balsareny amb els Bastoners de Balsareny i el Ball de la Faixa. A les 10.45 h, traspàs de bandes de la trobada comarcal: en Guillem de Berguedà i la Sibil·la de Berga passaran les bandes representatives del Bages-Berguedà a la Blanca de Bell-lloc en Bernat de Peguera de Balsareny. A les 11 h, inici de les dues cercaviles. A les 11.45 h, a la plaça de la Mel, retrobament de les dues cercaviles envoltant el recinte firal i ball dels Gegants Reis de Manresa. A les 12 h, a la plaça de la Mel, realització del darrer tram de la cercavila conjuntament. A les 12.30 h, entrada a la plaça de l’Església-plaça de l’Ajuntament i actes protocol·laris, amb presentació a càrrec dels actors Elisa Jorba i Jordi del Rio i l’acompanyament musical dels Xigronets. Ballada general i final de festa. A les 16 h, al bar Casino, cafè concert amb els Xigronets, formació de joves músics del Moianès i del Bages, que ajunta instruments d’arrel i instruments de banda. Exposició Món gegant, a la sala petita del teatre Sindicat. Adreçada a un públic familiar, mostra el gran ventall de pràctiques geganteres arreu del planeta. Dissabte, d’11 a 14 i de 16 a 20 h; i diumenge, de 10 a 14 i de 17 a 19 h.

Festa del barri Sant Miquel, Cardona

Dissabte, a les 9.15 h, missa a la capella de la Pietat. Tot seguit, tronada i esmorzar popular. A les 18 h, a la plaça del Vall, xocolatada. A les 19 h, passacarrers amb els geganters de Cardona i la Banda de Música de Cardona. A les 21.30 h, concert amb Xènia Delgado. A les 23 h, concert. A les 00.30 h, Dj Prados.

Treu-me l’etiqueta: 40 anys horitzó, Berga

Dissabte, a les 12 h, a la plaça Europa. Un recorregut per la història d’Horitzó i, tot seguit, arrossada per dinar. Preu: 10 euros. Cal fer reserva al 623 55 81 21 o a la botiga d’Horitzó.

Mercat de la Terra, Sant Fruitós de Bages

Dissabte, a les 10 h, obertura del mercat amb parades de productes de proximitat sota del Cobert de la Màquina de Batre. Es fa cada tercer dissabte de mes. De 10 a 11 h, tastet de truita de carbassó preparat per Enric Urgell del restaurant Bacasis amb carbassons ecològics de La Tomakera i ous de Kins ous. A les 11 i a les 12 h, taller familiar El cargol d’SlowFood. A les 12.30 h, vermut musical amb Dj Max Töwel.

2n Prehistoscopi, fira de didàctica de la prehistòria, Solsona

Dissabte, de 10 a 14 h, al Vall Calent i a l’entorn del monument a la sardana, oberta al públic general per fer un tast d’activitats i tallers per al públic familiar plantejades per expositors vinguts d’arreu. A les 11 h, espectacle de màgia a càrrec del Mag Lluc. De 16 a 17 h, la fira es converteix en una jornada tècnica dirigida a professionals per compartir experiències i valorar reptes de present i futur.

Suriatrastos, Súria

Dissabte, de 9.30 a 14 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà. Més informació: www.suria.cat/suriatrastos. Organització: Ajuntament de Súria.

Fira de Cultura Popular de Santpedor

Dissabte, de 16.30 a 23.30 h, a la plaça Gran U d’Octubre. Activitats, tallers, música, Dj, actuacions de les entitats i botifarrada popular. Sopar: botifarra i beure a 5 euros. Venda anticipada a les llibreries del poble.

Festes de Sant Joan i Els Elois, Prats de Lluçanès

Dissabte, a les 17.30 h, a la sala polivalent, concert de conjunts instrumentals, banda i corals de l’EMAL. A les 18 h, a l’escola Lluçanès, festa de final de curs de l’AFA de l’escola Lluçanès. En cas de pluja es farà al pavelló municipal d’esports. Diumenge, durant el matí, mercat i botigues obertes. De 10 a 14 h, al mercat, venda i recollida de samarretes de les festes de Sant Joan i Els Elois. De 10 a 13 h, al passeig Lluçanès, 27a trobada de puntaires, a càrrec de l’Associació de Puntaires de Prats de Lluçanès. A les 19 h, als jardins de la Farmàcia Vella, festa de final de curs de l’escola Fedac Prats.

La Ratafira, 1a Fira de la Ratafia, Castellolí

Diumenge, a les 9.30 h, obertura de la fira al centre del poble. A les 10 h, recollida de plantes del bosc a càrrec d’Eixarcolant. A les 11.30 h, a La Cooperativa, taller de plantes a càrrec d’Eixarcolant. A les 11.30 h, contacontes a càrrec de Gisela Llimona. A les 12.30 h, a La Cooperativa, taller Com fer la ratafia a casa?, a càrrec de Marta Guixà. A les 12.30 h, concert vermut: Greites jits & La Brillante. A les 13 h, a La Cooperativa, taller de cuina amb ratafia a càrrec de Josep Guixà. Tots els actes són gratuïts.

Festa de Sant Guillem, Llívia

Diumenge, a les 11.45 h, a l’església de Nostra Senyora dels Àngels, presentació de l’enregistrament dels Goigs de Sant Guillem, a càrrec de Jaume Bragulat i el Cor Valldonzella, sota la direció de Jordi Casas. A les 12.15 h, missa. A les 13 h, processó des de l’església i fins a l’ermita de Sant Guillem. Tot seguit, al parc de Sant Guillem, sardanes. A les 18 h, a l’església de Nostra Senyora dels Àngels, concert Con dolce accento, a càrrec del Cor Valldonzella, sota la direcció de Jordi Casas.

Subscriu-te per seguir llegint