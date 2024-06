Balsareny, epicentre de la tradició dels gegants

Unes 50 agrupacions de gegants de Catalunya es reuniran diumenge a Balsareny, a la comarca del Bages, amb motiu de la 16a Fira del Món Geganter, que se celebra a partir d'aquest divendres. Els amfitrions, la Colla de Geganters, Grallers i Tabalers Els K + Sonen, han preparat un gran nombre d’activitats culturals i lúdiques amb la col·laboració de les entitats del municipi. La Fira del Món Geganter, promoguda per l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya com a punt de trobada i intercanvi per a totes aquelles persones interessades en la cultura de la imatgeria tradicional, proposa durant tot el cap de setmana expositors, xerrades, tallers i formació, jocs infantils, concerts i mostres de balls.

A més, diumenge la fira coincidirà amb la 24a edició de la Trobada Comarcal Bages-Berguedà, que se celebra anualment en un municipi diferent de les dues comarques. D’aquesta manera, els organitzadors creuen que la festivitat pot resultar encara més exitosa, amb una participació d’agrupacions més gran i més afluència de públic.

Les activitats al voltant de la Fira del Món Geganter arrencaran aquest divendres amb el protagonisme dels gegantons i elements infantils que faran una cercavila. A les 21.00 hores es pronunciarà el pregó, durant el qual es presentarà la restauració de la geganta Blanca de Bell-lloc.

Dissabte es donarà la benvinguda als gegants vingut d’altres llocs de Catalunya i s’inaugurarà l’espai firal, amb estands relacionats amb la cultura popular. Entre les moltes activitats que es faran durant tot el dia hi haurà la cercavila de gegants restaurats, amb una quinzena de parelles participants. Entre d’altres, hi haurà els gegants d’Inca (Mallorca), convidats d’honor de la fira. La jornada es tancarà amb un sopar popular, un espectacle que recorrerà els principals capítols de la història de Balsareny i, finalment, un concert.

Diumenge, la festa viurà el plat fort amb dues cercaviles de gegants que comptaran amb la participació d’una cinquantena d’agrupacions, tant les que aniran a la trobada comarcal com les que ho faran a la fira. Les dues comitives es retrobaran a la plaça de la Mel i faran l’últim tram conjuntament abans d’entrar a la plaça de l’Església, on se celebraran els actes protocol·laris finals.