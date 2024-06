Revetlles de Sant Joan: Què es fa a Manresa, Berga, Igualada, Puigcerdà, Solsona i la Seu?

Sens dubte, el 23 de juny, la revetlla de Sant Joan, és una de les dates més esperades a Catalunya. La tradició catalana celebra aquesta dia amb coca, cava, foguera, balls, coets i petards. Molts municipis organitzen actes per celebrar la festivitat i, sovint és complicat triar-ne un. Per posar-to més fàcil, et resumim algunes de les propostes que t'ofereixen les principals capitals de la regió central aquest diumenge:

Revetlla infantil sense petards de Manresa

La revetlla infantil sense petards de Manresa celebra aquest any el 25è aniversari i ho farà de la mà de qui hi va posar música la primera vegada: el grup Pep López i Sopars de Duro. La revetlla, que com cada any organitza l’associació sense ànim de lucre Imagina’t amb l’Ajuntament, se celebrarà el diumenge 23 de juny, a partir de les 8 del vespre, a la plaça Major. Després de l’arribada de la flama del Canigó, que serà rebuda a les cinc de la tarda a la Muralla de Sant Domènec, i un cop s’hagi fet fosc, s’encendrà la foguera de Sant Joan al mig de la plaça i començarà la celebració de la nit més curta de l’any sense petards i amb molta música.

Nit d'aniversari, revetlla i correfoc a Igualada

La nit de Sant Joan a Igualada estarà marcada per la celebració del 40è aniversari de l’arribada de la Flama del Canigó a Igualada i la revetlla popular al Casal Popular d’Igualada, el Foment. El dia 23 de juny es repetiran bona part dels actes populars i tradicionals que es fan a Igualada en el solstici d'estiu. A les 8 del vespre, es realitzarà una cerimònia de benvinguda a la flama a la plaça de l’Ajuntament. Després de l’arribada de la Flama del Canigó, aproximadament a les 9 del vespre, començarà la revetlla popular organitzada pel Casal Popular d’Igualada. Hi haurà un sopar popular compartint l'espai de la rambla. Després hi haurà música en directe amb el grup de versions Insershow fins a les 4 de la matinada.

Una de les activitats més tradicionals d’aquesta diada a Igualada és el correfoc. A les 21 h començarà el Correfoc petit, mentre que el gran sortirà a les 00:00 h. El recorregut dels dos correfocs serà el mateix. S'iniciarà a la plaça de Sant Miquel, passarà pel carrer de Sant Roc, el de Sant Sebastià, la plaça de la Creu, carrer Nou, la plaça del Pilar, el carrer del Born i acabarà a la plaça de l’Ajuntament.

Una nit plena de música a Solsona

A Solsona, la revetlla tindrà lloc a la plaça Major. Arrencarà a les 20 h amb música d'ambient a càrrec de DJ Joventut. A partir de les 21 h, sopar popular i bingo (preu per 7 euros a entradessolsones.com). I a les 23 h, concert dels Amics de Manel. Ho organitza Joventut Solsonina.

Quant a la flama del Caningó, arribarà a les 19 h al portal del Pont. Després d'un recorregut per Solsona, al Camp del Serra tindrà lloc l'encesa de la foguera i es repartirà coca i xocolata.

La flama, protagonista a Berga

A la capital del Berguedà, l'acte principal del 23 de juny serà l’arribada de la Flama del Canigó. Els Amics de la Flama portaran el foc, des de la muntanya pirinenca fins a la Residència Sant Bernabé, on serà recollida per representants de diferents entitats esportives i de lleure que recorreran la ciutat amb l’acompanyament musical de la xaranga Entrompats Band. La Flama arribarà al passeig de la Indústria (avinguda Canal Industrial), on es farà l’encesa del peveter, la rebuda institucional, la lectura del manifest i la interpretació de la dansa ‘El Pegaire’ i es distribuirà el foc per encendre les fogueres de la nit de Sant Joan als municipis berguedans. L’acte està organitzat per Òmnium Berguedà i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Berga, Amics de la Flama, Associació Africatalans-Diàspora Africana al Berguedà, JAB Berga, Berguedana de Folklore Total, AEiG Santa Maria de Queralt i Geralda de Portella, Castellers de Berga, Associació Esportiva Mountain Runners del Berguedà, Club Esquí Berguedà i Club Atlètic Berga.

Bestiari, foc i la música d'Elisabeth Mayoral a Puigcerdà

La tarda del 23 arrencarà animada a la capital de la Cerdanya amb tallers infantils a càrrec dels Dimonis de Puigcerdà a la plaça de l'Estació. A les 19.30 h, els Gegants i Grallers de la Vila de Puigcerdà oferiran la tradicional botifarrada popular. La revetlla pròpiament començarà a les 22.15 h, quan els Dimonis de Puigcerdà baixaran la Flama del Canigó des de l’Ajuntament fins a la plaça de l’Estació. Tot seguit, tant els Dimonis com l’Associació de Bestiari de Puigcerdà duran a terme un espectacle de foc i encendran la foguera per donar la benvinguda al solstici d’estiu. Seguidament hi haurà ball amb Elisabeth Mayoral. També hi haurà coca i cava per a tothom.

A la Seu d'Urgell, concert de Froylands i el DJ Edoka Regi

A la capital de l'Alt Urgell, a les 18.45 h, s’iniciarà la cercavila amb la Flama del Canigó a càrrec dels jugadors i jugadores de l’equip Sedis Airam, acompanyats per la Banda de Diables de l’Alt Urgell. La cercavila arrencarà des de la plaça Patalin, seguirà pel carrer Major, plaça dels Oms, Portal de Cerdanya i finalitzarà al pàrquing Dr. Peiró, a les 19 h amb una traca. A continuació, lliuraran la flama a les autoritats municipals per tal que la custodiïn els membres del Moto Club Ben Xops. Per sopar hi haurà una botifarrada. I a les 23 h s’encendrà la foguera de Sant Joan, que estarà ubicada al terreny adjacent al pàrquing Dr. Peiró, a càrrec del Grup de Diables de l’Alt Urgell, i la col·laboració de Moto Club ben Xops. Després del foc, la revetlla de Sant Joan continuarà amb el concert de Froylands i l’actuació d’Edoka Regi Dj, organitzat per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Hi haurà servei de bar a càrrec dels Diables de l’Alt Urgell.