Plans de Sant Joan: les millors propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

FIRES I FESTES

BERGA

Inauguració de les piscines municipals d’estiu -Divendres, a les 18 h, espectacle infantil La Ballaruca, amb la cia. Ai, Carai!. A les 21 h, concert a càrrec de Trending Covers.

CARDONA

Festa del barri Raval. Dilluns, a les 9 h, missa i esmorzar al parc. A les 11.30 h, passacarrers amb la Banda de Música de Cardona. A les 14.30 h, dinar popular. A les 18 h, concert amb Boopy’s Love & Adrià Magic Fingers. A les 19.30 h, ball amb Marc Anglarill.

MANRESA

Festes del Guix. Dissabte, a les 21 h, al local social del carrer de Sant Joan, 34, sopar de germanor i festa de les pubilles i l’hereu, amb el seu homenatge. Ball de fi de festa.

PRATS DE LLUÇANÈS

Festes de Sant Joan i Els Elois. Divendres, a les 20 h, als jardins de la Farmàcia Vella, chill out amb sopar, música en directe amb Mel’s, micro obert i PD. Dissabte, 30a trobada gegantera. A partir de les 17 h, davant de Cal Bach, al passeig Lluçanès, arribada de les colles geganteres i plantada de gegants. A les 18 h, pels carrers del poble, cercavila. A continuació, a la plaça de l’Església, sopar geganter. A partir de les 22 h, al pavelló municipal d’esports, concert amb SDP 509, Brams, Les Que Faltband i PD Salas Xic. Entrades: 12 euros, anticipades; i 15 euros, a taquilla. Organització: Colla Gegantera de Prats de Lluçanès. Diumenge, durant tot el matí, mercat i botigues obertes. La flama del Canigó. A les 6.30 h, davant de Cal Bach, sortida amb bici cap al Coll d’Ares per recollir la Flama del Canigó. A les 10.45 h, al Coll d’Ares, recollida de la Flama del Canigó. A les 15.30 h, a l’Hostal del Vilar, inici del repartiment de la Flama del Canigó al Lluçanès. A les 19.15 h, al trencant de Serra-seca, arribada de la Flama del Canigó i bicibús amb la Flama del Canigó. A les 19.30 h, a la plaça Nova, rebuda de la Flama del Canigó, lectura del manifesta de la Diada Nacional dels Països Catalans i encesa del peveter. Organització: Òmnium Cultural d’Osona i el Lluçanès, Unió Ciclista Lluçanès, Consorci del Lluçanès i Tradicat. A les 19.45 h, al balcó de l’Ajuntament Vell, encesa del Petardàs infantil a càrrec dels guanyadors del 37è Concurs de cartells de les Festes de Sant Joan i els Elois. Tot seguit, cercavila infantil amenitzada per la xaranga Tximiletak. A les 23 h, als jardins de la Farmàcia Vella, ball de revetlla amb Tapeo Sound System i fi de festa amb Dj’s. Dilluns, de 8.30 a 9.45 h, a Cal Bach, al passeig del Lluçanès, recollida de dorsals del 46è Cros de Sant Joan. Preu: 5 euros. Limitades a 150 participants. Inscripcions a la web www.9hsports.cat. Inscripcions al cros infantil, fins a 13 anys, in situ. A les 10 h, inici del 46è Cros de Sant Joan. A les 11 h, cros infantil. Organització: Set de Córrer. Seguidament, petita cercavila i ballada a la residència amb la xaranga i els gegants. A les 19 h, als jardins de la Farmàcia Vella, concert a càrrec de la cobla orquestra Montgrins. A les 22 h, al balcó de l’Ajuntament Vell, encesa del Petardàs. Organització: ...I aquesta set! A les 22.30 h, davant de Cal Camps i Cal Tià, concentració de traginers, carreters, cavalls, mules, ases, carruatges, músics i poble per a l’inici de la tradicional Marxa de les Torxes, acompanyada pel Grup Orquestral de Prats i la xaranga Tximeletak. A la plaça Vella i a la plaça Nova, ballada del Contrapàs. Traca final i continuació de la cercavila amb la xaranga Tximeletak fins a la plaça de la Roca Xica. A continuació, castell de focs a càrrec de Pirotècnica Estalella. A les 00.30 h, als jardins de la Farmàcia Vella, ball de gala amb l’orquestra Montgrins. A a mitja part, elecció de la pubilla, les dames d’honor, l’hereu i els fadrins de Prats de Lluçanès 2024. Fi de festa amb Dj Karnales Sound. Dimarts, a les 9 h, al polígon industrial Les Saleres, trobada de carros, cavalls, mules i ases. Seguidament, esmorzar de carreters. A continuació, recorregut de carros, cavalls, mules i ases pels carrers del poble. Organització: Carreters del Lluçanès. A les 11 h, a l’església parroquial, missa en honor al sant. Seguidament, a la pista, al passeig del Lluçanès, tast de coca beneïda i barreja. A les 12.30 h, davant del Cal Camps i Cal Tià, concentració de traginers, carreters, cavalls, mules, ases, carruatges, músics i poble i, a continuació, inici de la passada acompanyada pel Grup Orquestral de Prats i la xaranga Tximiletak. A la plaça Vella i a la plaça Nova, ballada del Contrapàs. A les 17 h, a la plaça Nova, concentració dels animals que correran a les curses, benedicció dels que hi participin. Inscripcions i lliurament de dorsals. Aquest any es pot reservar un burro per córrer a les curses a cultura@pratsdellucanes.cat. Tot seguit, sortida en grup a l’inici de la cursa i cap a Sant Sebastià. A les 18 h, al camí de l’ermita de Sant Sebastià, cursa dels Elois: ases, mules i cavalls. Organització: Grup Curses dels Elois. En acabar, a la plaça Nova, repartiment de premis de les curses i el concurs escolar de cartells de Sant Joan i Els Elois 2024. A les 19.30 h, al passeig del Lluçanès, sardanes amb la cobla Principal de Berga. En cas de pluja, al pavelló municipal d’esports.

SANT JOAN DE VILATORRADA

Festa major. Dissabte, a les 10 h, al carrer Doctor Tarrés, primera baixada d’andròmines de Vilatorrats Grup. Seguidament, a la plaça de la Pau, botifarrada i música. Informació i inscripcions a l’Instagram @vilatorratsgrup. A les 18 h, a la sala de cultura Cal Gallifa, actuació en play back del grup artístic Les Oliveres. se sortejarà una panera. Organització: Associació de Gent Gran Les Oliveres. A les 20.30 h, davant de Cal Gallifa, Nocturnada per celebrar els 70 anys de l’esbart i els 40 anys de la Colla de Geganters de la Verbena. Mostra de balls i cercavila nocturna amb els gegants. Organització: Societat Coral, Cultural i Recreativa La Verbena. A les 23 h, a la plaça Major, acte del 40è aniversari de Ràdio Sant Joan, amb l’actuació del DJ Albert Malla-Cocodril Club. Diumenge, a partir de les 9.30 h, torneig d’escacs de Festa Major, amb torneig de ràpides i torneig sub14. Organització: Club d’Escacs Sant Joan. A les 18 h, a la sala de cultura cal Gallifa, sardanes amb la Cobla Montgrins. A les 17 h, davant de l’Ajuntament sortida per anar a rebre la Flama del Canigó a la plaça Major, amb l’acompanyament de representants de les entitats. A les 19.30 h, a la plaça Major, lectura del manifest de la flama 2024 i instal·lació de la Flama del Canigó presidint el concert. Organització: Sant Joan Decideix i Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. Abans de començar el concert, pregó de Festa Major amb Meritxell Soler Delgado, atleta que participarà als Jocs Olímpics de París 2024. A les 20 h, concert a càrrec de l’orquestra Montgrins. A les 22 h, amb inici al carrer Vilaseca (pati de la ludoteca), cercavila amb la xaranga Buidant la Bota. A les 00 h, a la plaça Major, ball de revetlla amb l’orquestra Montgrins. A la zona de concerts, davant de les pistes de pàdel, hi haurà casetes amb servei de barra, tota la nit, a càrrec de Vilatorrats grup, SCCR La Verbena (Cultura Clandestina) i Bailoteo. A les 00 h, davant de les pistes de pàdel, concert amb La Selva (versions). A les 02.30 h, sessió amb DJ Enka. A les 05 h, Caldotada, cercavila fins al pati de la ludoteca, on es repartirà brou Aneto als assistents. Dilluns, a les 21 h, ala sala de cultura Cal Gallifa, sopar popular de colles amenitzat pel grup Buena Vibra. Les colles s’hauran d’inscriure en un formulari. Més informació a @espaijovesantju. A les 22.30 h, al parc Catalunya (zona de gespa), espectacle Saben aquel que diu..., en el qual Reeugenio interpreta al desaparegut humorista Eugenio, sota la direcció de Gerard Jofra. A les 00 h, al parc Catalunya (zona de gespa), concert Electrobacasis, amb l’orquestra de corda Bacasis i DJ Arzzett. Dimarts, a les 22 h, al parc Catalunya (zona de gespa), espectacle de teatre musical El petit príncep, amb l’alumnat de l’Aula de Cant i de Cant Coral de l’Escola Municipal de Música de Sant Joan de Vilatorrada i música en directe a càrrec del professorat del centre. Dirigits per Xavier Mestres.

SÚRIA

Obertura de la piscina municipal. Divendres, de 10.30 a 20 h, entrada gratuïta. De 22 a 01 h, nit musical amb Dj Gian. De 22 a 00 h, bany nocturn. Entrada: 2 euros. Organització: Societat Atlètica de Súria, emissora municipal Ràdio Súria i Ajuntament de Súria.

REVETLLES DE SANT JOAN

CASTELLAR DE N'HUG

Festa de Sant Joan. Diumenge, de 8 a 9 h, 32a Marxa Contrabandista amb sortida de Castellar de n’Hug i arribada a Osseja a la tarda. Hi haurà servei d’autocar per tornar a Castellar de n’Hug. A les 22 h, a l’aparcament del poliesportiu, foguera de Sant Joan. A les 23.30 h, revetlla de Sant Joan. Dilluns, a les 10 h, sortida cap a l’ermita de Sant Joan. A les 11 h, Ruta Arrela’rt, en el tram de Castellar de n’Hug. Presentació de les escultures mitològiques (la Ginebrada, els gossos Dip i el follet) creades per Evelí Adam Orriols a l’ermita de Sant Joan de Cornudell. A les 11.15 h, missa i, a continuació, benedicció del pa i el terme. Hi haurà coca i moscatell per a tots els assistents. A les 12.30 h, a la plaça de la Generalitat, sardanes amb la Cobla Pirineu. Organització: Ajuntament de Castellar de N’Hug i Comissió de festes de Castellar de n’Hug.

CASTELLBELL I EL VILAR

Revetlla de Sant Joan. Diumenge, a les 21.30 h, a l’aparcament de la Bauma, sopar a la fresca: pa amb pernil i formatge, beguda, coca i cava. Preu: 10 euros. Coca i cava: 5 euros. Venda de tiquets a l’estanc Cal Misto de la Bauma i a l’OAC de l’Ajuntament. A les 23.45 h, espectacle de foc i encesa de la foguera, a càrrec de la Cia. In Perfectus. I ball disco amb Dj Ros. Servei de bar fins a les 03.30 h. Organització: Ajuntament de Castellbell el Vilar amb la col·laboració dels Amics de l’Església de la Bauma.

IGUALADA

Flama del Canigó. Diumenge, l’Associació Flama del Canigó d’Igualada celebrarà el 40è aniversari de l’arribada a la ciutat de la Flama del Canigó. A les 20 h, a la plaça de l’Ajuntament, cerimònia de benvinguda de la flama que arribarà a Igualada portada en relleus des del Coll d’Ares per atletes i escolars igualadins. La coral Xalest interpretarà Muntanyes del Canigó, lectura del manifest des del balcó de l’Ajuntament i interpretació d’Els Segadors. A continuació, la flama anirà cap al monestir de Montserrat portada amb relleus pels atletes del Club Atlètic Igualada.

Correfocs. Diumenge, a les 21 h, correfoc petit, amb la participació dels grups Petits Diables i Pixapólvora d’Igualada i els Petits Mal Llamp d’Igualada. A les 00 h, correfoc gran amb la participació dels grups Diables d’Igualada, Dracs i Víbries d’Igualada i Mal Llamp d’Igualada. El recorregut serà el mateix, de la plaça de Sant Miquel a la plaça de l’Ajuntament.

Revetlla al Foment. Diumenge, a les 21 h, al Foment, revetlla popular organitzada pel Casal Popular d’Igualada. Hi haurà foguerons al mig de la rambla per poder fer el sopar. Cal reservar taula i cadira a casalpopularigd@gmail.com. Música amb el grup Insershow fins a les 04 h.

MANRESA

Flama del Canigó. Diumenge, a les 17 h, rebuda de la Flama davant del Conservatori i trasllat a la Plana de l’Om. A les 17.30 h, danses d’arreu dels Països Catalans a càrrec de Tradiball Endansa i acompanyament musical del grup Aris. A les 18.15 h, cant coral amb el Taller de cançons de l’Ajuntament de Manresa. A les 19 h, pujada de la Flama fins a la plaça Major, amb músics de carrer. A les 19.15 h, encesa del peveter, lectura del missatge a càrrec de Laia Giralt Torrescassana, i interpretació coral de Muntanyes del Canigó a càrrec de la coral Refilets. A les 19.40 h, ballada de la sardana Manresa, capital de la sardana, composta per la manresana Laia Giralt, amb la col·laboració de Punt Manresa. Actes coordinats per Òmnium Bages Moianès.

25a Revetlla infantil sense petards. Diumenge, a les 20 h, a la plaça Major. S’encendrà la foguera de Sant Joan al mig de la plaça i es podrà gaudir amb l’espectacle Folkids, a càrrec de Pep López i Sopars de duro. Organització: Imagina’t i Ajuntament de Manresa.

La revetlla de la Seu. Diumenge, al parc de la Seu, amb gastronomia i música. A les 21 h, Max Töwel b2b Vichisuas. A les 00 h, Greska. A les 02 h, Legoteque. Organització: El Sielu.

MASQUEFA

Focs de Sant Joan. Diumenge, a les 19 h, arribada de la Flama del Canigó, a càrrec del Club Excursionista Anoia, fins a la plaça de la Vila, on es farà la recepció oficial. A les 19.30 h, a la plaça de la Vila, ballada de lluïment de la Colla de Diables de Masquefa, encesa del peveter, lectura del manifest i parlaments. A les 21.30 h, a la plaça de la Vila, sopar popular de carmanyola. Hi haurà coca, cava i música. A les 22 h, a la plaça de la Vila, encesa de la foguera de Sant Joan.

NAVÀS

Festa Nacional dels Països Catalans. Diumenge, a les 8 h, desplaçament de les entitats a buscar la Flama del Canigó a Vilafranca de Conflent. A les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament, taller de sardanes. A continuació, entrada de la Flama del Canigó i encesa de la foguera de Sant Joan, durant la Revetlla de La Feixa. Dilluns, a les 19.30 h, a la plaça de Sant Joan, ballada de Sant Joan a càrrec de la cobla Maricel de Sitges. A les 20.30 h, lliurament del 39è Premi Flama a la Cultura Popular 2024 a Jordi Santasusana i Segarra. A continuació, lectura de la proclama dels Països Catalans a càrrec del pubillatge i encesa de l’última foguera dels Països Catalans, en un acte presentat per Arcadi Alibés. Tot seguit, concert Catalunya terra de cants, amb la cobla Maricel, Andreu Miret (tenor), Francesc Gregori (director) i David Puertas (narrador).

SALDES

Sant Joan. Diumenge, a les 12 h, a la plaça de l’Església, contacontes i tallers infantils amb la Bruixa Dafne. A les 22 h, a la plaça Pedraforca, correfoc amb Les Bruixes del Nord. A les 23.30 h, a l’exterior del local social, encesa de la foguera de Sant Joan. Tot seguit, a les 00.30 h, festa What’s Up Witches, amb Destor. Organització: Ajuntament de Saldes i Comissió de Festes de Saldes.

SANTPEDOR

Revetlla de Sant Joan. Diumenge, a les 18.30 h, sortida de caminants de Castellnou de Bages. A les 19.30 h, pas estimat a Cal Flaquer. A les 20 h, pas estimat a Mas Pinyot. A les 20.45 h, trobada de la Flama del Canigó al camí de Burgaroles. A les 21 h, arribada de la Flama del Canigó a la plaça Gran U d’Octubr, amb la Cultura Popular de Santpedor. A les 21.30 h, Revetlla, sopar a taula i concert de Miops i Dj Mark Obel. Tiquets: 12 euros (sopar + samarreta d’obsequi). Venda a Cala Rosina i a l’ajuntament. Organització: Centre excursionista de Santpedor 2x2, Bous de Foc i castellers de Santpedor.

SOLSONA

Flama del Canigó. Diumenge, a les 12 h, a la plaça Major, ballada de sardanes amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A les 19 h, al portal del Pont, rebuda de la Flama del Canigó, amb la participació de diverses entitats i organitzada per Òmnium Solsonès i la regidoria de Cultura. L’esperaran representants del pubillatge solsoní i una galejada dels trabucaires. S’anirà al portal del Castell, on s’encendrà el peveter. El Centre Excursionista del Solsonès, amb motiu del seu 50è aniversari, farà la lectura del manifest i es farà la recollida de la flama per part de representants de diversos ajuntaments del Solsonès. L’Orfeó Nova Solsona cantarà Els Segadors i s’encendrà la foguera al Camp del Serra. Hi haurà coca i xocolata per a tothom.

Revetlla de Sant Joan. Diumenge, a les 20 h, a la plaça Major, barra oberta i música d’ambient amb Dj Joventut. A les 21 h, sopar popular, amb entrepà fred o calent, consumició i cartró de bingo. A les 23 h, bingo. A les 00 h, concert amb Amics de Manel.

SÚRIA

Caminada de Revetlla. Diumenge, a les 9 h, sortida des de la plaça de Sant Joan. Ruta curta pel Samuntà (8 km) i ruta llarga per l’Escaldada (15 km). Preu: 10 euros. Inclou esmorzar, entrepà i aigua. Inscripcions: www.instagram.com/aeigjoanros. Organització: Agrupament Escolta i Guia Joan Ros.

Nit de Sant Joan. Diumenge, a les20 h, davant de la Casa de la vila, arribada d ela Flama del Canigó. A les 20.15 h, lectura del manifest. A les 20.30 h, actuacions a càrrec de trabucaires del Tro gros, Coral La Llanterna, Colla Castellera Salats, Gegaters del Gorg de l’Olla i Cobla Súria.

Revetlla de Sant Joan a l’Esplai. Diumenge, a les 22 h, a l’Esplai, amb la música de Dolfi. Organització: Associació de Gent Gran.

Subscriu-te per seguir llegint