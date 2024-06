Els millors plans per fer aquest cap de setmana a les comarques centrals

BERGA

Festes de la Font del Ros. Divendres, a les 18 h, des de l’església del Santíssim Sagrament, repic de campanes. A les 18 h, a la plaça de la Font del Ros, jocs infantils a càrrec de Còbuc. A les 19 h, des de la plaça de la Font del Ros, passada de l’Anunciació, amb els gegants. A les 21 h, a la plaça Gran, proclamació de l’abanderat i entrega del penó. A les 22 h, FontDel Fest amb l’actuació de PD Urrixic. Dissabte, a les 16 h, al bar cerveseria Antònia, 26è Concurs de botifarra. Inscripcions: 15 euros per parella. A les 17.30 h, davant de la residència Sant Bernabé, cantada d’havaneres amb el grup Les veus del Ter, acompanyats de la Coral Font del Ros. A la mitja mart, arribada de la passada i primer lluïment. A les 18 h, al Pavelló de Suècia, passada de festes amb el bou de Barcelona, el ball de bastons de la Geltrú, els nans del Guixaró, els gegants de la Font del Ros i el penó de la Font del Ros. A les 20.30 h, a la plaça Gran, lluïments de les comparses. A les 21 h, a la plaça de la Font del Ros, entrada i esclat final de festa. A les 22.30 h, a la plaça Gran, ball de festa amb Orgue de Gats. A la mitja part, coca per a tothom. Diumenge, a les 10 h, a la plaça Gran, 3a Tusonada. Caminada mentre es coneix la vegetació que envolta el barri. De 10 a 14 h, 4a Fireta d’artesans. A les 11 h, a la plaça Gran, 9a mostra de puntaires. A les 12 h, al bar de l’associació de veïns, a la plaça Gran, vermut musical amb l’actuació de Laura Luceño i acompanyament de la Coral Font del Ros A les 16 h, al bar cerveseria Antònia, 34è Concurs de truc. Inscripcions: 15 euros per parella. A les 19 h, a la plaça Gran, berenar de comiat i ball amenitzat per Jordi Bruch. A la mitja part, repartiment de premis i sortejos.

CALLÚS

Festa major. Divendres, a les 18.15 h, repicada de campanes. A les 18.30 h, col·locació de la llamborda en memòria de Marcel·lí Ubach Peralba. A les 19 h, a la plaça Major, pregó de festa major a càrrec de la família Ubach. A les 19.30 h, a la plaça Major, inauguració de l’exposició de dibuixos infantils del programa de festa major a càrrec dels alumnes de l’escola Joventut. A les 19.30 h, al camp de futbol Andreu Lladó, partit de futbol CF Callús-selecció de Bolívia. A les 21 h, a la plaça Major, sopar de restauradors de Callús i furgoteques. Amenitzat pel grup de joves callussencs Binbonband. A les 23 h, Friki Bingo. Dissabte, de 10 a 14 h, matí infantil i juvenil. A la plaça Dr. Vers, bicikids a càrrec del Club Excursionista de Callús. Al parc infantil, inflable per saltar. Al pati de l’escola Joventut, Juga, mou-te: circuit infantil. A la plaça Major, joc d’escapada. A les 19 h, cercavila de gegants a càrrec de la Colla Geganters de Callús. A les 21 h, a la plaça de l’Església, correpintxos. A les 23 h, txupinasso i cercatasques amb la xaranga Màgics. Organització: grup de Caramelles Grans. De 00 a 04.30 h, a la plaça Major, La nit de les fèmines, amb concert de Les Coco (versions) i, a les 02.30 h, DJ Enka. Diumenge, de 9 a 12 h, matinal esportiva. A les 9 h, a les pistes de petanca, taller d’iniciació a la petanca. A les 9.30 h, a les pistes del poliesportiu, esmorzar per als participants. A les 10 h, a les pistes del poliesportiu, torneig d’escacs 4t Memorial Joan Badia. D’11 a 14 h, a les piscines municipals, inflables a la piscina. A les 12 h, a l’església de Sant Sadurní, missa rociera en hoor del patró Sant Sadurní, a càrrec del coro rociero Los Cavales. De 12 a 14 h, a la plaça Dr. Vers, 1a diada castellera La Callussenca amb les colles Tirallongues, Salats de Súria, Castellers de Santpedor i Margeners de Guissona. Organització: Colla Tirallongues. A les 17.30 h, al camp de futbol Andreu Lladó, partit de futbol de casades contra solteres. A les 19.30 h, al Casal del Poble, concert a càrrec de la Coral Romança. A les 21.30 h, des de l’Esplai i amb final a la plaça Dr. Vers, correfoc infantil a càrrec del grup Xàldiga. A les 23 h, a la plaça Major, ball amb el grup Cafè Trio. Dilluns, a les 12 h, al casal de jubilats, vermut per als socis. De 16.30 a 18.30 h, al Casal del Poble, tallers manuals infantils a càrrec de les artesanes del poble. Organització: La Botigueta. A les 19 h, al passeig Anselm Clavé, sardanes amb la Cobla Súria. A les 21 h, a la plaça Major, sopar popular a càrrec de Cal Magre. Preu: 23 euros. A les 22 h, a la plaça Major, cantada d’havaneres a càrrec del grup Roca Grossa. A la mitja part, rom cremat.

CARDONA

Festa del barri Major. Dissabte, a les 11 h, al carrer Major, xocolatada. A les 11.30 h, jocs de cucanya per la canalla. A les 12 h, batucada amb Batukagasals i gegantons per als més petits. A les 13 h, tronada de migdia. A les 19.30 h, amb inici al pàrquing de l’institut, passacarrers amb la Banda de Música de Cardona, Geganters de Cardona i gegantons. Acte seguit, al pàrquing de l’institut, es col·locaran les bandes als gegants del barri Major pel seu 190è aniversari i es faran parlaments. A les 21 h, botifarrada popular amb pintcares. A les 22 h, ball amb Ostres Ostres. A la mitja part, bingo. A les 00 h, nit jove amb DJ Rafa.

IGUALADA

Inauguració dels Gegants del Poble Sec. Dissabte, a partir de les 9.30 h, al Centre Cívic Nord. Inauguració dels nous gegants amb una cercavila i l’actuació de Bitrac Dansa. Vermut popular i dinar de germanor per als portadors. Ho organitza: Veïnal Poble Sec.

22a Trobada de gegants d’Igualada. Dissabte, a les 18 h, a la plaça dels Pors, al barri de Santa Caterina, Carme i Travessies, plantada amb la participació de més de quinze parelles. Es farà una cercavila pel centre històric, que acabarà a la plaça de l’Ajuntament amb els balls de cada colla. Es commemorà el 120è aniversari del naixement de Jaume Bisbal, conegut com el Bisbalet. Organització: Colla Gegantera del Bisbalet.

Mercat d’antiguitats, col·leccionisme, art i artesania. Diumenge, com cada últim diumenge de mes, de 9 a 14 h, al passeig Verdaguer. Organització: Fira d’Igualada.

OLVAN

Cicle Olvan Viu. Divendres, a les 19.30 h, a la plaça de Sant Sebastià. Demostració de cuina de diversos plats de vedella de la Bruna dels Pirineus a càrrec d’El Noi de Tona, xef del restaurant La Barana de Berga. Seguidament, sopar d’hamburgueses de vedella i actuació d’Elena i Ernest.

PRATS DE LLUÇANÈS

Inauguració de l’aula Pilar Pujols Argerich. Dissabte, a les 18 h, al Soler de n’Hug. A les 19 h, portes obertes a l’aula, explicació de la reforma i dels projectes. A continuació, música amb PD Salas Xic, productes de la casa i d’altres productors del Lluçanès i vins.

PUIG-REIG

15a Festa dels Templers. Divendres, a les 20 h, obertura de la taverna medieval. A les 21 h, pregó d’inici de la festa amb Toni Albà. A les 22 h, concert i dansa amb la Berguedana de Folk. A les 22 h, visita guiada nocturna al castell de Puig-reig. A les 23.30 h, espectacle de foc de cloenda de la primera jornada a càrrec de Diables del Clot de l’Inforn i Spektia. Dissabte, a les 17 h, obertura de la taverna medieval, del mercat i dels campaments. De 17 a 18 h, inici de la festa amb berenar medieval. De 17 a 21.30 h, àrea de tir amb arc amb el club de Rubí, àrea de campaments medievals, taller infantil de fang, taller d’escriptura medieval, àrea de representacions, danses i entremesos, grups de recreació, remeieres, romanços medievals, i la Cia Cinot amb l’espectacle itinerant Deus lo vuit. A les 17 h, visita guiada a l’església romànica i al castell amb parada al campament medieval. Preu: 2 euros, 1 euros de 10 a 16 anys i gratuït menors de 10 anys. A les 18 h, actuació del grup Sonus Venti i del grup de danses l’Orache de Montsó (Osca). A les 18 h, lluites de templers. A les 18 h, espai de contacontes al castell: El cavaller capgròs i... De 18 a 22 h obertura i accions teatrals al campament medieval In Festum. De 18 a 22 h, jocs medievals infantils a la zona del castell a càrrec de Ludiespai. A les 19 h, visita guiada a l’església romànica i al castell amb parada al campament medieval. A les 20 h, assalt al castell. A les 20 h, inici del sopar a la taverna. A les 20.30 h, desfilada dels grups de recreació i l’Associació Sonus Venti i actuació del grup de danses l’Orache de Montsó (Osca). De 21.30 a 23.30 h, ruta teatralitzada Mysterium a l’entorn del castell. Sortides per grups cada 10 minuts des de l’església romànica. Preu: 3 euros, 1 euro de 10 a 16 anys i gratuït per als menors de 10 anys. A les 22 h, concert de música folk amb Ramon Elies i Irene Augé, i taller de dansa amb el grup l’Orache. A les 00 h, espectacle a la façana del castell i tradicional baixada de torxes Domina Alba, la Dama Blana i la casa del Temple de Puig-reig, amb foc, so, llum... Amb la participació de l’orquestra de l’escola municipal de música de Puig-reig, percussió amb Sonus Venti de Montsó, templers, grups de recreació... Diumenge, de 10 a 12 h, esmorzar a la taverna. De 10 a 13.30 h, àrea de tir amb arc amb el club de Rubí. a les 10.30 h, edificacions templeres i la relació amb els corrents d’aigua subterranis a càrrec de Joan Fígols. De 10 a 13 h, àrea de jocs tradicionals i medievals. A les 11 h, visita guiada a l’església romànica i al castell amb parada al campament medieval. A les 11 h, actuació de l’Associació Sonus Venti i grup de danses l’Orache de Montsó. A les 11.30 h, nomenament d’escuders i iniciació de nous cavallers a càrrec de l’Associació Templària de Gavà A les 12 h, lluites de templers. De 13 a 14 h, vermut de cloenda. Es farà el 12è Concurs fotogràfic La Comanda de Puig-reig, reconegut per la Federació Catalana de fotografia i organitzat per CQUIE Foto i Templers de Puig-reig. Bases: www.federaciofotografia.cat.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Fira d’antiguitats i col·leccionisme. Dissabte, com cada últim dissabte de mes, de 9 a 14 h, al Cobert de la Màquina de Batre. Hi haurà una exposició de maquetes de tren a càrrec del senyor Corrius. Organització: Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Bages.

SANT JOAN DE VILATORRADA

Festa flamenca. Dissabte, a les 20 h, a la sala de cultura de Cal Gallifa. Amb els grups de sevillanes del Chamaquito, les cançons del coro rociero Esperanza Macarena del Bages i de l’actuació de Javier Ginés. Organització: Associació Cultural Andalusa Esperanza Macarena del Bages.

La sardinada del carrer del Riu. Dissabte, a les 21 h, a l’Ateneu La Verbena. Cal haver fet inscripció.

SÚRIA

Festa del soci al barri de Santa Maria. Dissabte, a les 17 h, al parc del barri, inflables per a infants i pintacares. De 17 a 21 h, Dj Shakar. A partir de les 17 h, furgoteca de La Petita Creperia. A les 20 h, botifarrada. Venda de tiquets anticipada. A les 21 h, concert amb Marc River. Organització: Associació de Veïns Mare de Déu d’Agost-barri de Santa Maria.

Onades, mostra d’estiu de cerveseres del Bages. Dissabte, a partir de les 18 h, a Cerveses La Pirata (polígon industrial La Pobla). Tast de formatges Cal Pujolet i cerveses artesanes del Bages: La Pirata, Hoppit, Grenyut i The Goats. Preu: 15 euros. Visita guiada a les instal·lacions (amb reserva prèvia a la web), reptes cervesers per trobar les millors tastadors, dj’s, furgoteques i altres activitats lúdiques.

VILADA

Festa major. Divendres, a les 19.30 h, al Casal Pirinenc, documental Lesbofòbia, dirigit per Inés Tarradellas. Dissabte, a les 19.30 h, al parc dels Gronxadors, havaneres amb Port Bo. Diumenge, ales 8 h, amb sortida des de la plaça de l’Ajuntament, caminada popular.

