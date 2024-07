L’Espai7 del Casino acull un mostra del polifacètic artista Miquel Esparbé Franch

L'Espai7 del Centre Cultural El Casino acollirà a partir d’aquest divendres, 5 de juliol, una exposició retrospectiva del polifacètic artista Miquel Esparbé i Franch (Manresa, 1942). La mostra celebra l’àmplia i diversa trajectòria artística i vital d’aquest creador multidisciplinari que s’ha dedicat en cos i ànima a la creació artística. La mostra ha estat comissada pe l també artista visual i plàstic Josechu Tercero.

Tot i que la mostra obre portes aquest divendres, la presentació oficial tindrà lloc el proper 10 de juliol, a les 7 de la tarda. L’acte comptarà amb la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia i la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante Martínez, a més de l’artista, de la seva família i del comissari de l’exposició.

La mostra inclou una selecció representativa dels treballs més destacats de l’artista en diverses disciplines com la pintura de cavallet i pintura mural, el dibuix, el còmic per a revistes com Patufet, Mata Ratos, El Papus, Boccacio, Barrabàs, Tretzevents/L’Infantil, Terror Fantàstic o el diari Regió7. L’exposició també reflectirà les seves creacions de publicitat estàtica per cinema, el cartellisme, el disseny gràfic i de producte, l’escenografia i la seva altra gran passió, el cinema amb realització de curtmetratges entre els quals destaca el guardonat curtmetratge d’animació "Incubo Rosa", i el gran curtmetratge documental, "Gitano de Bronce".

L'exposició es podrà veure fins al proper 28 de juliol.

Sobre Miquel Esparbé Franch

Nascut a Manresa el 1941, des de ben petit ja va mostrar la seva passió pel dibuix i l’art. Aquesta inquietud el va portar a estudiar l’Escola d’Art i Oficis de Manresa i als Tallers d’Evarist Basiana, Estanislao Vilajosana i i dibuix de perspectiva amb el pintor i escenògraf Josep Mestres i Cabanes. Des de ben jove també va començar a publicar vinyetes i còmics a revistes i diaris de l’època com Patufet, Mata Ratos, el Papus, Boccacio, Barrabàs, Tretzevents/L’Infantil, Terror Fantàstic i Regió7, entre d’altres. També compta amb una extensa obra de pintura de cavallet i mural i mural amb predilecció per la figura humana amb temàtica religiosa, nus femenins i masculins, pallassos i arlequins. També des de ben jove, ja va començar a realitzar cartells per festes locals i celebracions. Així com im atges publicitàries plenes d’enginy, divertides i coloristes per anuncis de marques comercials com RAM, NESTLÈ i DAMM i partits polítics (“quan era el moment”) per projectar entre pel·lícula i pel·lícula al programa doble del cinema Avenida de Manresa i altres cines de la comarca. La seva altra gran passió és el cinema, al qual s’hi va dedicar durant gairebé una dècada. És autor de nombrosos curtmetratges, d’entre els quals destaca el guardonat Incubo Rosa, que va realitzar juntament amb Pere Torras i Ramón Tosas “Ivá”.

A més, la seva dedicació a la pintura el va portar a ser Acadèmic d’Honor, per l’Acadèmia Internacional “Greci Marino” de Vinzaglio a Itàlia; membre del Senat Acadèmic “HONORIS CAUSA” per l’Acadèmia Internacional d’Art Modern, de Roma; i Cavaller de la Gran Creu de Bèrgamo, per “Greci Marino” també a Itàlia. També ha rebut premis de pintura a concursos i certàmens d’art d’arreu el territori.

En clau més local, va ser un dels socis fundadors del Rotary Club Manresa-Bages que el va distingir amb el guardó “Paul Harris”. També és l’autor de les impressionants pintures murals del presbiteri de l’Ermita Mare de Déu de Joncadella.

El seu extens currículum d’exposicions individuals i col·lectives compta amb una llarga llista de galeries de Manresa, Berga, Olot, Terrassa, Sabadell, Granollers, Sitges, Vilafranca del Penedès, Lleida, Girona, Reus, Barcelona, Bilbao, Vitòria, Sevilla, Jaén, Almeria, Madrid, Paris, Florida, New York, entre d’altres. A més, es poden trobar obres seves a col·leccions privades d’Espanya, Andorra, França, Alemany, Itàlia, Canadà, Estats Units i Mèxic.

També disposa de capítols a diverses publicacions d’art com Almeria Arte, Practiques des arts i La Gazette des Arts, Genios y Figuras i Grandes Artistas de hoy, entre d’altres.