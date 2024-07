10 plans perfectes per aquest cap de setmana

«Baixa la tapa Summer Fest», Cabrianes

Dissabte, des de les 19 h, a la Fàbrica Berenguer: visites guiades, parades d’artesans, inflables, activitats i concert de Tinajas y su rumbeo, de Pelat i Pelut i Dj Pitituti. Dins els actes de «Gresca a la fresca» de Sallent.

Vesprades sota l’Alzina, Fonollosa

Dissabte, a les 22 h, a l’alzina centenària del Mas Serarols, concert d’Els Amics de les Arts. Preu: 27 € (anticipada; de 5 a 12 anys, 25); a taquilla (subjecte a disponibilitat, 32 €). Més informació a www.vesprades.cat

Festival de Llegendes, Sant Martí de Tous.

Divendres, dissabte i diumenge. El Festival de Llegendes de Catalunya arriba a la 15a edició amb la programació de 45 espectacles de teatre, música, dansa, titelles, presentacions i narració -i amb cinema per primer cop- per a tots els públics repartits en 13 espais de la població. Espectacles de carrer, de sala i itinerans. Dissabte a la nit, L’Apagada de Misteri (22.30 a 01 h). Tots les funcions de carrer són gratuïtes; les de sala, 3€ i L’Apagada de Misteri, 12 €. Les entrades i més informació a www.llegendes.cat

Fira BdeGust, Gironella

Dissabte, de 18 a 01 h, a la Font del Balç (Casserres, tocant a Gironella). A les 18 h, obertura amb cellers, cervesa, elaboradors i restaurador. De 18 a 20 h, 11a trobada de plaques de cava. De 18 a 21 h, tallers gratuïts Bdegust Menuts a càrrec de Miceli. De 18.30 a 21.30 h, Principia DJ. A les 21.45 h, sorteig dels comerciants. A les 22 h, concert de cloenda amb Made in Black.

Festa Major d’Estiu de Sant Fruitós

Divendres, al Teatre Casal Cultural, a les 11 h, «Viatge de musicals», a càrrec del Taller de Teatre d’Ampans; a les 21.30 h, a la Pista del Bosquet, Festa Andalusa amb l’actuació de l’Escola de Ball de Lourdes Jimenez; a les 23.45 h, al Cobert Màquina de Batre, concert amb Fig Flawas; de la 01.15 a les 03.30 h, sessió Dj amb Dj Creuss. Dissabte, matinal esportiva, de 9 a 13 h, per a nens i nenes de 6 a 14 anys; al pavelló, patinatge, vòlei i bàsquet; a la pista Monsenyor Gibert, pickleball; a les 12.30 h, al Cobert Màquina Batre, vermut del Centenari del Futbol a Sant Fruitós amb la presentació del Centenari i de la samarreta; a les 18 h, acte de proclamació de Pubilles i Hereus; a les 19 h, partit de futbol de veterans al camp municipal, 10è Memorial Miquel Martínez: FC Fruitosenc-FC Pirinaica; a les 19 h, cercavila de laMostra de Cultura Popular amb sortida del Cobert Màquina Batre fins Eugeni d’Ors i Cobert; Al Cobert Màquina Batre, a les 20.15 h, actuació dels grups participants; a les 21.15 h, ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Granollers; a les 21 h, a la Pista del Bosquet, Frikibingo; a l Cobert Màquina de Batre, a les 23 h, ball amb Joan Vilandeny; a les 23.45 h, al Cobert Màquina de Batre, concert «Noche Ochentera»; de la 01.15 a les 03.30 h, sessió DJ - DJ Arzzet. Diumenge, a les 12.30 h, al Cobert Màquina de Batre, vermut popular; a les 19 h, a la Pista Monsenyor Gibert, Festival d’Estiu - Gimnàs V2O; a les 19 h, al Cobert Màquina de Batre, concert de festa major amb Venus La Gran Orquestra i a les 22, ball de festa major. Dilluns, a les 21 h, al Cobert Màquina de Batre, sopar de carmanyola i a les 22 h, «2 que improvisen», amb Judit Martin i Jordi Soriano.

«El misteri del carrer del Balç», Manresa

L’Oficina de Turisme de Manresa ofereix l’experiència al Centre d’Interpretació del Carrer del Balç, que s’inspira en els jocs d’escapada i convida els grups participants a endinsar-se a la Manresa medieval amb una trama d’enigmes, conjurs i rituals. Hi ha tres versions: estàndard, expert i familiar. L’activitat, d’entre 45 i 60 minuts, es pot fer cada dia, de dimarts a diumenge. Horaris, preus i reserves: www.manresaturisme.cat.

«Gente Bien», Avinyó

Diumenge, a les 11.30 h, a la torre modernista Abadal (plaça Major, 24). Representació de l’obra de Santiago Rusiñol a càrrec de la companyia 3 Aquaris per a 1 peix de Canet de Mar en el marc de les estances de la casa. Entrades: 25 euros. A la venda a torreabadal.com.

Festival Ex Abrupto, Moià

Divendres i dissabte. L’art contemporani (amb instal·lacions artístiques i arts sonores i perfomatives) torna a Moià amb una programació internacional i col·laboracions locals i amb un tema: la violència, a través d’una quarantena de propostes. Abel Azcona, Joan Fontcuberta o Núria Güell són alguns dels artistes de renom que participaran en la novena edició. Com cada any, les cases dels veïns del carrer Sant Sebastià de Moià es convertiran en galeries d’art, enguany, a més, l’església de Santa Maria de Moià serà l’escenari d’accions artístiques experimentals. El parc Francesc Viñas ampliarà el seu espai gastronòmic i serà l’epicentre dels concerts nocturns, del mercat d’autoedició i de les activitats per a infants i famílies a l’Ex Abrupto Canalla, nova línia de programació per a infants. Avui, l’espectacle inaugural es farà a l’Església de Santa Maria (22 h), amb l’Orquestra de Cambra del Moianès + Shoeg i la col·laboració del compositor Arnau Brichs. L’accés al festival és gratuït i únicament són de pagament les activitats a l’Auditori Sant Josep. Més informació a www.exabrupto.cat

Nits Culturals, Sant Pere Sallavinera

Divendres i dissabte. Celebren la 27a edició. Avui, a les 22 h, a la plaça de Sant Pere Sallavinera, «Una Shubertíada», amb el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana. Amb la direcció de Xavier Puig, amb Jordi Armengol al piano, l’actor Bernat Cot i la direcció escènica d’Anna Romaní. Obres de Schubert però també de Haydn, Beethoven i Rossini. Comentari de les obres a càrrec del poeta Miquel Desclot. Dissabte, a les 18 h, i per al públic infantil, la Companyia del Príncep Totilau posarà en escena, al local social de Sant Pere, «Mozartland», amb arranjaments per a quartet de flauta i corda de Pol Requesens i direcció escènica i dramatúrgica de Marc Hervàs. A les 22 h, de nou a la plaça, «Recital de contrabaix i piano», coorganitzat per l’Associació Joan Manén (que vetlla per recuperar i fer conèixer música de compositors catalans) i les mateixes Nits Culturals. Leon Bosch al contrabaix i Lluís Rodríguez Salvà al piano interpretaran peces d’alguns noms destacats de l’escola catalana del contrabaix. Desclot farà, també, el comentari de les obres. Entrades: nitsculturals.cat

«Sardana’t», Manresa

Dissabte, a les 22 h, a la plaça Major. Espectacle amb la participació de grups de dansa de la ciutat. Hi intervindran l’Orfeó Manresà, el Casal Cultural Dansaires Manresans, Esbart Manresà, l’Esbart Cor de Catalunya, Estudi Folk i Grup Sardanista Dintre el Bosc. En el marc de Manresa Capital de la Sardana.

Subscriu-te per seguir llegint