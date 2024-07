Cruïlla 2024: cinc concerts que no et pots perdre

Festa ‘girl power’ amb María Becerra

Dimecres, 10 de juliol. 22.15 hores. Abonat el Cruïlla a la fórmula urbana per al pòrtic del festival, la cita ha recorregut en anteriors ocasions ja a figures dominants del gènere provinents de l’Argentina. La benvinguda aquest any estarà marcada per alguns membres de la seva extensa llorigada, com YSY A i, sobretot, Trueno i María Becerra. Fenomen artístic que es va començar a cultivar en el terreny de Youtube, La nena de Argentina (així es fa dir i fins i tot va ser el títol del seu últim disc, del 2022) serà l’encarregada de tancar la primera nit amb una festa girl power amb la promesa de posar la pista a la temperatura justa per a un multitudinari perreo furiós.

Jarana rumbera i electrònica d’Albert Pla

Dijous 11 de juliol. 20 hores. A molt pocs l’adjectiu de geni li enganxa com a Albert Pla, il·luminat personatge en qualsevol de les seves facetes, com molts hauran comprovat amb el repugnant personatge que interpreta en el fenomen televisiu La Mesías (Movistar+). El de Sabadell, de 57 anys, presentarà al festival el seu ja rodat espectacle Rumbagenarios, un concert teatralitzat amb ball, picades de mans, projeccions i molta gresca, que governa l’inefable artista amb The Surprise Band. Un sarau, combinant rumba i electrònica, en què unirà peces que van des del seu primer disc a les seves noves i fins i tot futures i esbojarrades invencions.

Óscar D’León, el ‘diable de la salsa’

Dijous, 11 de juliol. 23.30 hores. Óscar Emilio León Simoza, de Caracas, va deixar enrere un passat com a mecànic, taxista i estudiant de topografia per erigir-se en el diable de la salsa i el sonero del món, títols honorífics que s’ha guanyat a pols explotant durant més de mig segle una veu inconfusible, una presència escènica devastadora i un repertori ple d’originals que s’han convertit en clàssics de la música caribenya, com Llorarás, Sin rencor, Mi bajo y yo i El frutero. Demà, dia de la seva actuació al Cruïlla, Óscar D’León compleix 81 anys, de manera que la festa al Parc del Fòrum promet ser de categoria.

La frescor ‘punkie’ d’Avril Lavigne

Divendres, 12 de juliol. 23.00 hores. Amb només 17 anys, el 2002, aquesta canadenca va colar les seves reeixides tonades de tacte pop-punk (Complicated, Sk8er) en l’alta rotació de l’MTV, i es va convertir en una alternativa guitarrera a les vedetes de l’aparador comercial de l’època. A punt de complir els 40, torna a Barcelona (on va actuar per única vegada el 2005, Palau Sant Jordi) convertida en heroïna d’una nova generació, amb fans com Olivia Rodrigo i Billie Eilish. El seu últim àlbum, el molt ben acollit Love sux (2022), no la mostra més serena, ni madura, ni reinventada, sinó invocant la frescor punkie originària en cançons que rarament arriben als tres minuts.

Pet Shop Boys, quatre dècades d’història

Dissabte, 13 de juliol. 23.00 hores. Neil Tennant, Chris Lowe i un catàleg de hits i no tan hits (però igual de memorables) que no te’ls acabes. El tàndem britànic torna donant un retoc a l’espectacle Dreamworld: the greatest hits live i incloent alguns temes del seu nou àlbumNonetheless, publicat a l’abril. Un xou refinat i tecnològic en el qual Pet Shop Boys ens recorden per què, al llarg de quatre dècades, han passat de ser un fulminant artefacte comercial a un exponent art pop de culte. S’espera que al faristol no faltin fites del calibre de Suburbia, Always on My mind, What Have I Done to Deserve This?, It’s a Sin o West End Girls.