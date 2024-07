CaixaForum Barcelona homenatja García-Berlanga amb una exposició íntima amb peces inèdites de l'arxiu del cineasta

CaixaForum Barcelona ha presentat aquest dimarts l'exposició 'Interior Berlanga. Cinema, vida i humor' que es podrà veure fins al 20 d'abril de 2025. La mostra proposa un recorregut per la trajectòria del cineasta Luis García-Berlanga a partir de projeccions, objectes i documents del seu arxiu personal. En total hi ha més de 300 peces originals, moltes de les quals inèdites, acompanyades per una escenografia curosament cinematogràfica que convida el visitant a descobrir les diverses facetes d'un creador fonamental del segle XX a Europa. Amb una mirada íntima, s'hi pot veure un enfocament inèdit gràcies als treballs de catalogació i digitalització de l'arxiu particular Berlanga adquirit pel Ministeri de Cultura.

Després d'inaugurar-se a València, la mostra arriba a Barcelona per descobrir al gran públic la figura del cineasta que va impulsar el cinema espanyol i el va transformar amb la seva ironia mordaç i les seves sàtires sobre qüestions socials i polítiques.

Seguint l'indiscutible segell narratiu del director, l'exposició es concep com un llarg pla seqüència. S'hi pot veure des de quaderns escolars, cartes que escrivia als seus pares quan estava intern a l'escola o les relacions íntimes. Així, el recorregut vol descobrir qüestions fins ara desconegudes que havien quedat amagades a l'estudi de Berlanga.

De fet, després de la mort de Berlanga, tot el contingut del seu estudi es va dipositar en 70 caixes que s'han obert, catalogat, digitalitzat i estudiat en un projecte arrencat el 2022 entre la Fundació 'la Caixa' i la Filmoteca espanyola. En aquests arxius s'hi pot veure tant Berlanga com l'Espanya de tot el segle XX.

Obrint les caixes que va deixar Berlanga com a llegat

El recorregut arrenca amb un primer espai escenogràfic que evoca a les caixes que formaven el llegat de Berlanga i ben aviat s'accedeix en un dels punts més emblemàtics: una reconstrucció fidel d'una part del seu estudi a Somosaguas. Entre fulls d'un dietari personal, dibuixos i fotografies familiars, destaca un guió d'una pel·lícula que no es va arribar a fer entre Berlanga i Charles Chaplin.

Com que l'escola té un paper central en l'obra de Berlanga, la següent parada de l'exposició és una reconstrucció d'una escola inspirada en les que apareixen en films com 'Bienvenido, Mister Marshall' o 'Calabuch'. Els visitants poden asseure's en un dels pupitres i veure audiovisuals que es projecten a la pissarra.

L'exposició 'Interior Berlanga. Cinema, vida i humor' al CaixaForum Barcelona / ACN/Guillem Roset

Després de la part sobre la infància i la joventut, es poden veure una selecció de documents de treball i aspectes relacionats amb la creació de les seves pel·lícules, com ara guions il·lustrats de 'Bienvenido, Mister Marshall', full de repartiment de 'Plácido' o fotografies de rodatge de 'La vaquilla'.

La presència de cartells de les pel·lícules permeten reviure l'evolució del cinema a Espanya i la transformació del disseny gràfic. També es constata la repercussió internacional de l'obra.

La interacció dels visitant es fomenta fins al punt que poden rebre informació sobre el tràveling i pla seqüència habitual de Berlanga i provar la tècnica amb una càmera sobreposada en un raïl que permet fer tràvelings.

La visita al CaixaForum es completa amb una zona sobre l'interès de Berlanga per l'erotisme així com la idea de la mort. De fet, es parla de les pors que van assetjar el cineasta, com la por a les dones i a la mort.

Com a clausura de l'exposició, l'escenògraf Carles Berga ha construït una falla amb elements emblemàtics de les històries de Berlanga. L'espectador assisteix així a una cremà amb simulació de fum i foc amb el missatge que tot s'ha d'acabar i purificar per renéixer de les centres.

D'altra banda, en motiu de la inauguració de l'exposició, CaixaForum+ estrenarà el curt documental 'Allò berlanguià', el curtmetratge homenatge 'La mirada de Berlanga' i la pel·lícula de Berlanga 'Moros y cristianos'.