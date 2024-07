Els plans que no et pots perdre aquest cap de setmana a la regió central

AVIÀ

Motor Clàssic d’Avià: 21a reunió de vehicles clàssics. Diumenge, a les 8 h, concentració de participants davant l’escola. A les 9 h, esmorzar i, en acabar, sortida d’uns 60 km. A la tornada, lliurament d’obsequis. Di poden participar motos i cotxes clàssics de més de 30 anys. Cal haver fet inscripció prèvia a mclassic.avia@gmail.com. Preu: 15 euros, i gratuït per als socis. Acompanyants: 10 euros.

Avià Antic. Diumenge, de 9 a 14 h, davant de l’Ajuntamen, XI Mercat Anual de brocanters, col·leccionistes i artesans.

CALAF

8a edició del Tasta la plaça. Dissabte, de 20 h a 24 h, a la plaça Gran, 12 establiments del territori oferiran una àmplia varietat de creacions culinàries. Un dels establiments estrella serà l’Hostal de Pinós, consolidat com el restaurant més antic de Catalunya amb activitat ininterrompuda. L’esdeveniment estarà amenitzat amb música en directe, a càrrec de Virgínia & Gepe.

CAL ROSAL

Festa major. Dissabte, a les 22 h, a la plaça de l’Estació, actuació de Les Travestines LGTBI.

MANRESA

Festa del Tomàquet. Divendres, a les 18 h, a Can Poc Oli, transhumància d’estiu amb l’arribada d’un ramat de cabres al camp sota l’antiga discoteca Pont Aeri. Gratuït. Sense inscripció prèvia. Dissabte, de 9 a 11 h, a Can Poc Oli, al camp sota l’antiga discoteca Pont Aeri, demostració de munyida de cabres. Gratuït. Cal inscripció prèvia. D’11.30 a 13 h, a l’Escola Agrària, a Can Poc Oli, demostració d’elaboració de formatge fresc. Gratuït. Cal inscripció prèvia. De 18.30 a 20 h, a l’auditori de la Plana de l’Om, cinefòrum: Roques, tota muntanya llegendària té les seves amazones. Gratuït. Entrada lliure. Diumenge, a les 10 h, a Can Poc Oli, al camp sota l’antiga discoteca Pont Aeri, transhumància d’estiu amb la sortida del ramat de cabres en direcció a la Cerdanya. Gratuït. Sense inscripció prèvia. A les 19 h, al celler Oller del Mas, tapa de tomàquet. Preu en funció de la tapa. Dilluns, de 18.30 a 20 h, a l’Obradora, al Mercat Puigmercadal, La cuina del tomàquet, demostració de cuina amb restauradors de la comarca. Gratuït. Cal inscripció prèvia. Dimarts, de 19 a 21 h, a l’Espai Manresa 1522, maridatge de tomàquets i de vi de varietats recuperades de la Torre Lluvià. Inclou breu visita al mateix espai. Preu: 15 euros. Cal inscripció prèvia. Més informació i inscripcions a web.manresa.cat/festadeltomaquet.

Festes del barri del Guix, les Cots i la Pujada Roja. Dissabte, a les 21 h, al local social (Sant Joan, 34), sopar de germanor i festa de les pubilles i l’hereu. Hi haurà ball de fi de festa.

Festes del barri de la Font dels Capellans. Divendres, a la Plaça de la Pau. A les 16 h, Chupinazo d’inici de les festes; a les 20.30 h, exhibició de balls a càrrec dels cursos de l’AV Font dels Capells Casal Cívic Font dels Capellans; a les 21. 30 h, sopar a la fresca; a les 21. 30 h, selecció de balls tradicionals a càrrec de l’Esbart del Casal Cultural de Dansaires Manresans; a les 22.30 h, pregó de les festes a càrrec d’Antoni Josep Valentí, 1er Tinent d’Alcalde de Manresa, regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil i Regidor d’Esports i Salut de l’Ajuntament de Manresa; a les 23 h, concert revival amb el grup 555 Project PCI; a les 00.30 h, concert per a la gent jove amb Dj Diana BZN. Dissabte, a la Plaça de la Pau. A les 10 h, xocolatada popular; a les 11, taller de danses del món; a les 12 h, gran tronada i jocs d’aigua; a les 20. 30 h, concert de tarda amb Noemí Violí, Aion Sax i M&M Superhits; a les 23.30 h, bal amb La Oreja de Tik Tok. A la tarda, 18 h, al Camp de les Costs, partit de futbol Veterans: La Font-Monistrolenca. Diumenge, a la Plaça de la Pau. A les 12.30 h, vermut i arrossada; a les 19 h, havaneres amb el grup Mestre d’Aixa (a la mitja part, rom cremat); a les 20.45 h, Nit Andalusa amb l’actuació de l’Associació Cultural Casa de Andalucía en Manresa; a les 21.30 h, concert de final de festes amb Versiones Carajilleras, per a tots els públics.

Festes de Sant Ignasi. Dilluns, a les 19 h, al Museu del Barroc de Catalunya, a l’Espai Acollida, presentació de la col·lecció editada dels Premis Pare Ignasi Puig i Simon. Amb autors guardonats que parlaran de la seva recerca. Entrada lliure.

MASQUEFA

Festa major. Divendres, a les 18 h, benvinguda de la festa amb la sirena de la fàbrica. A les 18.30 h, a la plaça Josep Maria Vila (de l’estació), animació infantil Farsa de farsants, amb la companyia Els Farsants. A les 19.30 h, a les oficines de l’Alzinar, inauguració de l’exposició de cartells de festa major. Es podrà visitar durant els dies de festa major, de 10 a 13 i de 18 a 20 h. A les 20 h, a la plaça Josep Maria Vila (de l’estació), taller exprés de sardanes. Gratuït. Reserves a l’Alzinar: 621 278 359. A les 21.30 h, a la plaça Josep Maria Vila (de l’estació), sopar de festa major. Venda anticipada de tiquets al Casal d’Avis. A les 22 h, a la plaça de la Vila, Versots i carretillada de la Colla Infantil de Diables. A parir de les 21.30 h, a la capella del Roser, regal de barrets per celebrar els 30 anys de la colla. A les 22.30 h, a la plaça Josep Maria Vila (de l’estació), concert amb Sheila Weaver and The Weavers. A les 00 h, a l’avinguda de la Línia (davant l’escola El Turó), concert de versions amb Les que Faltaband. Tot seguit, sessió Dj. Dissabte, a les 11 h, a les instal·lacions del camp de tir, campionat de tir al plat. A les 11.30 h, pels carrers de la vila, gimcana familiar. Amb inici del pati de La Fàbrica. A les 12.30 h, a la plaça Josep Maria Vila (de l’estació), vermut del soci de L’Alzinar amb T-Improviso. De 15 a 19 h, al bar Casal L’Alzinar, campionat de festa major de botifarra, escacs, billar i dominó. Inscripcions a L’Alzinar, 621 278 359. A les 18 h, a la plaça Josep Maria Vila (de l’estació), exhibició castellera amb els Xicots de Vilafranca. A les 18.30 h, a les instal·lacions de petanca, torneig de petanca de festa major. A les 19 h, pels carrers de la vila, cercavila de festa major, amb els balls del seguici festiu de Masquefa i els convidats: ball de Cercolets, ball de Gitanes i ball de Pastorets. A les 19.45 h, a la plaça de la Vila, actuació de lluïment dels balls del seguici festiu i els convidats. A les 22 h, pels carrers de la vila, correfoc de la Colla de Diables, amb Bram de foc d’Abrera. A les 21.30 h, a la capella del Roser, regal de barrets per la celebració dels 30 anys de la colla. En acabar, a la plaça de la Vila, sostre de foc de la Colla de Diables. A les 23 h, a la plaça Josep Maria Vila (de l’estació), ball amb La Privada Orquestra. A les 00 h, a l’avinguda de la Línia (davant l’escola El Turó), concert amb Lildami. Tot seguit, concert de versions amb Los Fugados de Alcatraz. Diumenge, d’11 a 13 h, pels carrers de la vila, cercavila amb la xaranga Drac. D’11 a 13 h, a la plaça Josep Maria Vila (de l’estació), taller de bombolles de sabó gegants. A les 18 h, toc de campanes de vigília. A les 18.30 h, a la plaça Josep Maria Vila (de l’estació), sardanes amb la cobla Montgrins. A les 19 h, a la plaça de la Vila, espectacle Tastacirc pirata amb Tot Circ. A les 20 h, a la plaça Josep Maria Vila (de l’estació), ball amb l’orquestra Montgrins. A les 21.30 h, des de l’ajuntament i fins a la parròquia, passada de vigília, amb les autoritats locals, els balls del seguici festiu i qui hi vulgui participar. A les 22 h, a la parròquia de Sant Pere, cant dels goigs a Santa Magdalena, patrona de Masquefa. A les 22.15 h, a la parròquia de Sant Pere, encesa del campanar i ballada conjunta dels balls del seguici festiu. A les 22.30 h, des de la parròquia i fins a l’ajuntament, passada de retorn. En acabar, a la plaça de la Vila, Ball Parlat de la Colla de Diables i Versots Satírics. A les 23.30 h, a la plaça Josep Maria Vila (de l’estació), concert amb l’orquestra Montgrins. A les 23.30 h, al pati de la Fàbrica Rogelio Rojo, festa amb CH Events: Red in Rojo 2.0. Dilluns, a les 9 h, toc de campanes de festa major. A les 10.30 h, des de l’ajuntament i fins a la parròquia, passada de festa major, amb les autoritats locals, els balls del seguici festiu, la cobla Montgrins i qui hi vulgui participar. A les 11 h, a la parròquia de Sant Pere, ofici solemne de festa major. En acabar, ofrena del ram de la geganta a Santa Magdalena i interpretació del Vals dels gegants de Masquefa. Tot seguit, cants dels goigs a Santa Magdalena, patrona de Masquefa. A les 12.30 h, des de la parròquia i fins a l’Alzinar, passada de retorn. A les 13.30 h, a la plaça Josep Maria Vila (de l’estació), sardanes amb la cobla Montgrins. A les 13.30 h, al Casal d’avis, vermut de gesta major per a la gent gran. A les 18 h, a la plaça Josep Maria Vila (de l’estació), festa de l’escuma. A les 18.30 h, a la parròquia de Sant Pere, concert Cantem perquè volem, amb la coral de L’Alzinar i la cobla Montgrins. De 19 a 23 h, als jardins del CTC, tardeo de festa major amb artistes locals i música en directe. A les 22 h, a l’escola El Turó, castell de focs. A les 23 h, a la plaça de la Vila, serenata amb la cobla Montgrins. Tot seguit, a la plaça Josep Maria Vila (de l’estació), sarau de festa major amb l’orquestra Montgrins.

OLVAN

Cicle Olvan Viu. Divendres, a les 19 h, a la plaça de Cal Pubill, taller de ratafia a càrrec de La Bauma de les Deveses. A les 22 h, a la plaça de Sant Sebastià, concert amb Guim Tusson.

PRADES DE LA MOLSOSA

Festa major. Dissabte, a les 17 h, obertura del bar a la Plaça; a les 17.30 h, presentació de llibres (vegeu Lletres); a les 17.30 h, exposició El gest i la paraula, de Marta Ricart, produïda pel Museu de Solsona; a les 20 h, concert de festa major amb El pagès de Matamargó. Diumenge, a les 12 h, missa a l’església de Sant Ponç de Prades.

SALLENT

Festa de la Sega. Dissabte , a la tarda, a Cornet. Amb ball a càrrec de la Berguedana de Folklore Total.

SÚRIA

Suriatrastos. Dissabte, de 9.30 a 14 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà. Més informació: www.suria.cat/suriatrastos. Organització: Ajuntament de Súria.

