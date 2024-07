2 entrades gratuïtes per anar a veure The River Troupe Gospel

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 2 entrades gratuïtes per veure The River Troupe Gospel. Aquest serà el concert que posarà punt i final al Cicle de Concerts al Castell de Sallent 2024 el cor sallentí The River Troupe Gospel que amb la seva energia, força, sentiment i il·lusió, oferiran el seu espectacle Gospel & Tribut amb l’estrena del seu nou repertori.

Més informació a castellsallent.cat

Dissabte 27, a les 22 h al Castell de Sallent

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.