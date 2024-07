17 fires i festes que no et pots perdre l'últim cap de setmana de juliol

BAGÀ

Festa major. Dissabte, a les 9 h, a la piscina municipal, 16 hores de futbol sala. A les 15 h, al Frankfurt Passeig, al passeig del Raval, torneig Fifa 24. A les 19 h, al Palau dels Pinós, exposició Serra Vilaró, amb Xavier Pedrals. A les 22 h, sortida des de davant de l’església de la visita guiada nocturna a càrrec de Pedratour. Diumenge, a les 11 h, a la plaça Tiraval, ioga amb Logaina. A les 16 h, al bar de la piscina municipal, torneig de truc. A les 22 h, a la plaça Porxada, cinema al carrer: Parentesis Group Encanto. Dilluns, a les 11.30 h, a la plaça Porxada, classe de zumba amb Fisiosport. A les 16 h, al bar de la piscina municipal, concurs de botifarra. A les 20 h, a la plaça Porxada, pregó de festa major a càrrec de Francesc Caballé. A les 21.30 h, al pavelló municipal, sopar ball de festa major amb Café Trio.

BERGA

Els Elois. Divendres, a les 19 h, a la sala de sessions de l’ajuntament, presentació del programa d’Els Elois 2024. La Festa dels Elois, patrimoni cultural de Berga, a càrrec de l’autor dels textos del programa de mà, Josep Cunill canals. A les 21 h, al claustre de Sant Francesc, concert Eros & Terpsícore, de Jota Martínez Ensemble, dins del Festival de Música Antiga dels Pirineus. A la venda a www.femap.cat. Dissabte, de 10 a 11.30 h, al carrer del Programari Lliure, espai antic SES Serra de Noet, taller de traginers. De caràcter didàctic i demostratiu, és d’assistència obligatòria per als infants (menors de fins a 12 anys, que muntaran els rucs) i els adults (majors d’edat, que acompanyaran els infants a peu) que desitgin participar en les passades. Inscripcions a través del web de l’Ajuntament de Berga i de manera presencial a l’oficina d’atenció a la ciutadania. A les 12 h, amb inici davant de la residència de Sant Bernabé i final a la plaça de les Fonts, anunciament de la festa amb el tabaler acompanyat per la formació musical Entrompats Band. A les 17.30 h, al carrer del Programari Lliure, espai antic SES Serra de Noet, recollida dels rucs. A les 19 h, inici de la passada al passatge Abeuradors, antic cal Passasserres, i tirabou, amb el tabaler, el banderer, les administradores i administradors, acompanyats per la Cobla Ciutat de Berga. A les 19 h, a la plaça Viladomat, audició de sardanes a càrrec de la Cobla Pirineu. Col·laboració: Colla Sardanista Cim d’Estela. A les 20.30 h, al llarg del carrer Major, escenificació teatral El rapte de la núvia. Col·laboració: Agrupació Teatral La Farsa. Diumenge, a les 7 h, al carrer del Programari Lliure, espai antic SES Serra de Noet, recollida dels rucs. A les 9 h, amb inici a la Font del Ros, passada. A les 10 h, a la plaça Sant Pere, benedicció dels animals. Seguidament, tirabous i esmorzar de coca, xocolata i barreja. A les 11.30 h, a l’església de Sant Francesc, missa cantada per la Coral Queraltina en honor a Sant Eloi, amb l’assistència del gremi, les autoritats, banderer, administradors i administradores. A les 11.30 h, Boda típica de l’Alt Berguedà. El padrí acompanyarà el nuvi des de l’antiga casa Batrina (plaça de la Creu) a l’església de Sant Francesc. A continuació, anirà a buscar la núvia a ca l’Andreu Borràs (carrer de Marcel·lí Buxadé) i es dirigiran al temple amb l’acompanyament dels Entrompats Street Band. Durant la missa, es repartiran els tradicionals panellets. En acabar la comitiva es dirigirà a la plaça de Sant Joan, pel vall de Codós, actual ronda de Queralt, on es dansarà el Ballet de Déu (o de l’Adéu). Col·laboració: Agrupació Teatral La Farsa. A les 13 h, a la sala de sessions de l’Ajuntament de Berga, acte de lliurament de les ferradures. A les 19 h, a la plaça Viladomat, ball popular amb Dolfi i Fermí Duet. En cas de pluja, el ball de celebrarà a l’Hotel d’Entitats.

GIRONELLA

La Cursa del Cor. Divendres, a les 20 h, amb sortida des del carrer Balmes, 45a cursa de Sant Jaume-Memorial Quim Raïch. Cursa solidària en benefici de la Fundació Brugada. Recorregut de 5 km. Preu: 9 euros adults i 7 euros infants. Aportació d’un euro per inscripció a la fundació. També inscripcions presencials el dia de la cursa.

12enes Gangues a la fresca. Dissabte, a partir de les 20 h, a l’avinguda Catalunya i la plaça Pi i Margall. Ruta itinerant de Star Wars amb Star Fans. Activitats en diferents comerços i indrets del poble: balls en línia, balls llatins i concerts de Kamelay, Dj Coli, Dj Yusep i Gi&To duet. Premis de 300 euros en metàl·lic per gastar en una hora el mateix dia i 2 lots d’establiments adherits. Organització: Associació de Comerciants de Gironella.

IGUALADA

Festa Major de Xauxa. Divendres, a les 20.30 h, esclat de coets d‘inici de esta. A les 21.30 h, pregó i traca final. A les 22 h, sopar del món i tómbola Xauxera. Tiquet: 6 euros, i 4 euros per als socis. Reserva de taula i venda de tiquets al local del barri: feiners de 19 a 21 h. Places limitades. A les 23.30 h, concert amb l’orquestra Kler’s. Dissabte, a les 18 h, a la travessera Gomis, Revolució del 36. A les 18.30 h, a la plaça Catarineu, festa infantil. Hi haurà berenar, jocs i atraccions. A les 20.30 h, cercavila esbojarrada que acabarà a la Bastida. De 21.30 a 00 h, a la Bastida, Rock&Trol amb els grups SadBoys de Manresa i Turmell d’Igualada. A les 22 h, a la plaça Catarineu, campionat de bitlles catalanes amb les melodies d’Odoardo&friends. De 00 a 03 h, a l’Espai Acció, ball amb la Bum Bum. Diumenge, a les 10.30 h, torneig d’escacs barri de Xauxa. A les 13 h, vermut dels supervivents.

MANRESA

Festa del Tomàquet. Divendres, de 18 a 19 h, a l’Obradora, al Mercat Puigmercadal, taller: Fem conserva de tomàquet. Gratuït. Cal inscripció prèvia a web.manresa.cat/festadeltomaquet. De 19 a 22 h, amb inici al mercat de la Sagrada Família, als carreres Sant Cristòfol i Arquitecte Montagut, caminada vespertina Santa Clara i horts de la Culla. Preu: 5 euros. Cal inscripció prèvia a web.manresa.cat/festadeltomaquet. Dissabte, de 9 a 14 h, al passeig Pere III, davant del Casino, mercat del tomàquet, amb pagesos, tastos, tallers i altres activitats. A les 11 h, amb inici a l’oficina de turisme, visita Manresa, Cor de Catalunya, especial Festa del Tomàquet. Preu: 8 euros, i 7,20 euros reduïda. Matí i tarda, tapes de tomàquet als bars de vins dels cellers de la Ruta del vi. Es recomana reserva prèvia. Diumenge, matí i tarda, tapes de tomàquet als bars de vins dels cellers de la Ruta del vi. Es recomana reserva prèvia.

Festes de Sant Ignasi. Divendres, a les 20.15 h, al Pou de Llum (carrer del Peix, sota el barri de la Balconada, Posta de Sons, amb un concert de Leyre Estruch Duo. Activitat gratuïta i oberta a tothom. Places amb seient limitades. Dissabte, de 10 a 12 h, amb trobada a l’oficina de turisme, visita guiada: Tasta del Barroc, per la basílica de la Seu i el Museu del Barroc de Catalunya. Inclou esmorzar de l’època al claustre del museu. Preu: 15 euros. Cal fer reserva prèvia a www.manresaturisme.cat. Diumenge, a les 10.30 i a les 12.15 h, al Museu del Barroc de Catalunya, activitat familiar Dibuixa el Barroc-Sant Ignasi de Loiola. De 5 a 10 anys. Gratuïta. Cal fer reserva prèvia a www.museudelbarroc.cat. A les 13 h, a la parròquia de Santa Maria de la Salut de Viladordis, missa presidida per mossèn Joan Prat.

Festa Major dels Comtals. Divendres, de 20 a 22 h, cinema a la fresca amb crispetes. Dissabte, d’11 a 12 h, missa a l’ermita de Sant Jaume. En acabar, aperitiu. A les 20 h, sopar de festa major. Preu: 15 euros, i 13 euros per als socis. A les 22 h, ball amb Dj Pere Riera. Diumenge, a les 20 h, sopar d’entrepà amb monòleg de Nasi Cabrío. Cada dia, exposició de manualitats al local de l’associació de veïns.

MOIÀ

Festa major. Dissabte, a les 17.30 h, commemoració del 80è aniversari dels Gegants Reis, amb l’arribada dels gegants convidats. A les 18.30 h, cercavila de gegants. A les 19.15 h, a la plaça Major, mostra de balls dels gegants convidats amb la Cobla Berga Jove. A les 21 h, a la plaça Sant Sebastià, sopar popular a càrrec de la unitat truc del Cau. A les 22 h, a la plaça Sant Sebastià, espectacle Tenim un bon pollU, a càrrec de la Companyia tres Panys. Seguidament, cercavila nocturna amb la xaranga Buidant la Bota, fins a la piscina municipal. A les 20 h, a l’espai cultural Les Faixes, concert de músiques del món d’Ethno Catalonia, dins del Festival Internacional Francesc Viñas. Entrades: 20 euros, i 15 euros per als socis de Joventuts Musicals. De 22 a 02 h, a la piscina municipal, piscina jove a la fresca. Música amb Dj, barra i inflables aquàtics. Diumenge, a les 10 h, a la plaça Sant Sebastià arribada dels gegants convidats a la 41a trobada de gegants. A les 11 h, inici de la cercavila de gegants. A les 12.30 h, arribada a la plaça major on es desenvoluparan els actes finals. Les colles arribaran a la plaça amb l’acompanyament musical dels Xigronets i les presentacions aniran a càrrec de la Companyia Tres Panys. A les 19 h, a la zona del llac del parc municipal, audició de sardanes amb la cobla Lluïsos de Taradell. En cas de mal temps, a les Faixes. Organització: Agrupació Sardanista.

MONISTROL DE MONTSERRAT

Festa major. Divendres, a les 11 h, a la plaça del Bo-Bo, taller de capgrossos a càrrec de l’Associació Cultural de Monistrol de Montserrat. A les 18.30 h, a la plaça de la Font Gran, Omple la festa de confeti!, a càrrec de Més Tumacat. A les 22 h, amb inici a la plaça del Bo-Bo, Correllum a càrrec de la Colla de diables Els Tronats. A les 23 h, a la plaça de la Font Gran, concert de versions a càrrec de The Aguateques. A les 01 h, a la pista esportiva, Dj Big Friday. Dissabte, a les 8 h, al riu Llobregat, concurs de pesca infantil. A les 11 h, a la plaça de la Font Gran, festa Holi. A les 17.30 h, a la plaça de la Font Gran, Arrela’t, a càrrec de l’Associació Cultural Monistrol de Montserrat. Al camp de futbol, torneig de petanca. A les 23 h, a la plaça de la Font Gran, Dj. Rafa Quintero, amb els èxits dels 80 i els 90. A les 23.30 h, a la plaça de la Font Gran, Versión Imposible. A les 01.30 h, a la pista esportiva, ball amb Dj Cruz de Lucas. Diumenge, a les 8 h, al camí del Riu, esmorzar dels caçadors. A les 8 h, al riu Llobregat, concurs de pesca per a adults. A les 18 h, als jardins de Cal Pla, ImPOLssible, espectacle a càrrec de Magic Pol. A les 19 h, a la plaça de la Font Gran, concert amb l’Orquestra Metropol. A les 22 h, a la plaça de la Font Gran, ball amb l’Orquestra Metropol.

PRATS DE LLUÇANÈS

Fira de Sant Jaume i TastaQmarca. Divendres, a les 9 h, al camí de les Torrenteres, munyida del ramat en transhumància del Camí Ramader de Marina. A les 10 h, sortia del ramat cap a Sant Martí d’Albars. De 15 a 21 h, a la piscina municipal, 6 hores de natació. Cal fer inscripció prèvia. A les 19 h, a la sala d’actes de L’Espai, presentació del llibre Confessions d’un sommelier, de David Seijas, i tast de vins amb i sense alcohol. Dissabte, de 8.30 a 19.30 h, al pavelló, 2n torneig de futbol sala. Inscripcions: 679 643 129, 638 528 191. Preu: 160 euros per equip. A les 9 h, al passeig Lluçanès, sortida familiar Ruta de les bruixes. Cal fer inscripció al WhatsApp: 686 049 658 (Maria) o 649 071 085 (Cristina). En arribar, esmorzar saludable als jardins de Cal Bach. A les 12.30 h, a la sala de Cal Bach, Beermut Lluçanès: maridatge de cerveses i formatges. Tast de 3 cerveses (Kibus) i 3 formatges (La Cardiguera) elaborats al Lluçanès. Cal fer inscripció a fires@pratsdellucanes.cat. Places limitades. Gratuït. A les 17.30 h, al passeig del Lluçanès, 3r Torneig d’escacs infantil de Prats de Lluçanès. Inscripcions al WhatsApp 609 964 262 o fires@pratsdellucanes.cat. Gratuït. A les 20 h, nova edició del tastaQmarca als jardins de la Farmàcia Vella i Cal Bach. Mostra gastronòmica del Lluçanès i música en directe amb el grup Sicuta. Diumenge, a les 8 h, al passeig del Lluçanès, trobada de motos antigues i cotxes clàssics. Esmorzar, recorregut i exposició a l’aparcament del passeig. Durant tot el dia, al centre del poble, firaires, elaboradors i productors del territori. Mercat setmanal i botigues al carrer. D’11.30 a 13.30 h, al capdavall del passeig, jocs gegants per a totes les edats amb l’Esplai Paff. 32a Festa bastonera amb la participació de diverses dolles. A partir de les 10.30 h, cercavila pels principals carrers del poble. A les 12.30 h, davant de Cal Bach, ballada final de totes les colles bastoneres participants. A les 19 h, a la plaça Vella, espectacle de circ Back 2 Classics, de la companyia Planeta Trampolí. Per a tots els públics. Fins al 4 d’agost, a la sala Cal Bach, exposició De pagès a típic: 100 anys dels vestits de l’Esbart Català de Dansaires. Horari: de 10 a 14 h.

PUIG-REIG

Santa Marta. Nit d’oportunitats. Divendres, de 19 a 01 h, a la plaça Mestre Badia. A les 19 h, taller de bicicletes, activitat per provar les bicicletes més estrafolàries. A les 20 h, A Pas de pallassa, espectacle amb teatre, titelles, dansa i circ. A les 21 h, actuació del duet musical The Evergreens, format per Marta Pociello i Ivette Santamaria. A les 22.30 h, sessió amb Dj Destor.

SALLENT

«Vine a remar al Llobregat!». Dissabte i diumenge, d’11 a 18 h, es pot reservar una canoa o un caiac per remar pel riu. Preu: 5 euros. Hi haurà servei de furgoteques. Més informació: www.sallentturisme.cat o 671 405 483.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Fira d’antiguitats i col·leccionisme. Dissabte, com cada últim dissabte de mes, de 9 a 14 h, al Cobert de la Màquina de Batre. Organització: Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Bages.

11a Tomacada. Dissabte, a les 18.30 h, a la plaça de l’Església, xerrada: La Comunitat de Regants de Sant Fruitós. A les 19 h, taller familiar: construcció de refugis per a ratpenats. Xerrada sobre les plantes aromàtiques a l’hort, amb Xavi López, de l’Escola Agrària de Manresa. A les 20.15 h, visita als horts de la Sagrera. A les 21 h, sopar popular a la fresca. Preu: 8 euros, i 4 euros per als menors de 8 anys. Tiquets a la venda a Fotografia Joanan33. A les 22 h, entrega de premis i sorteig.

SANTPEDOR

Santa Anna. Divendres, a les 7 h, a l’ermita de Sant Francesc, caminada popular de pelegrinatge a les ermites. Es portarà la bandera i l’ofrena a la patrona, Santa Anna. Hi haurà coca i xocolata per als participants a la font de la Riera. Servei continuat de trenet gratuït fins a l’ermita de Santa Anna. Inici a Cal Llovet a les 8.15 h, i últim servei des de Santa Anna de Claret a les 11.30 h. Inici a Cal Llovet a les 18 h, i últim servei des de Santa Anna de Claret a les 21 h. A les 8.30 h, repic de campanes a càrrec de les campaneres de Santpedor a l’ermita de Santa Anna. A les 9 h, davant de l’ermita de Santa Anna, missa en honor a Santa Anna i esmorzar de germanor. A les 18.30 h, rosari i visita a la sant amb el cant dels goigs. A les 19 h, davant de l’ermita de Santa Anna, audició de sardanes i música amb la cobla Els Lluïsos. A les 20 h, a l’aparcament de Cal Llovet, 12è concurs de música joc de Santpedor, de l’Estiu Jove. Els tres finalistes són tres grups bagencs: Declivi, Thugh Soul i Cürial. En acabar els tres concerts s’obriran les votacions escanejant un codi QR. A les 23 h, cloenda amb el grup de versions Waikiki.

SÚRIA

Festa del barri de Sant Jaume. Dissabte, a les 21 h, botifarrada. Preu: 6 euros. A les 22 h, ball amenitzat per Jordi Soler. Diumenge, a les 12 h, missa en honor a Sant Jaume. A les 13 h, cercavila. A les 13.30 h, refrigeri. A les 14.30 h, arrossada popular. Preu: 13 euros, i 8 euros per als infants. Venda de tiquets anticipats a Cal Gal i al local de l’associació de veïns. A les 19 h, zumba amb Anabel Monfort. Organització: Associació de Veïns Raval Vell-barri de Sant Jaume, amb el suport de l’Ajuntament de Súria i la Unió de Cooperadors.

