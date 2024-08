Sis fires i festes per fer el primer cap de setmana d'agost a les comarques centrals

BAGÀ

Festa major. Divendres, a les 12 h, a la plaça Porxada, classe de zumba amb Fisiosport. A les 18 h, a la plaça Porxada, taller Decora la teva bossa de festa major amb La Pinya. A les 20 h, 6a Ultra Birrineu 2024: cercatasques de festa major. Recorrerà els bars de la vila entre proves i música. Per a majors de 18 anys. a les 19.30 h, convocatòria a la piscina municipal. A les 22 h, a la plaça Tiraval, concerts. A les 22.03 h, The Best of Versions. A les 00.30 h, La reina del pop. Tribut a La oreja de Van Gogh. A les 02 h, Dj Morde. Dissabte, a les 9 h, al Casal de la Vila, primera jornada del 52è torneig de tennis taula de festa major del CTT Bagà. A les 13 h, a la plaça Porxada, sardanes amb la cobla Principal de Berga. A les 15.30 h, al camp de tir, tirada general de tir al plat amb el Club de Tir Bagà. A les 17.30 h, amb inici a la residència d’avis, cercavila de geganters i grallers de la vila de Bagà. A les 19 h, al pavelló municipal, concert de festa major amb l’Orquestra Venus. A les 22.30 h, al pavelló municipal, ball de festa major amb l’Orquestra Venus. A les 01.30 h, al pavelló municipal, disco amb Dj Kzu. Diumenge, a les 9 h, segona jornada del 52è torneig de tennis taula de festa major del CTT Bagà. A les 9 h, sortida de la plaça Raval, 31a cursa popular dels Amics de l’Atletisme. Al camp de tir, tirada al plat d’entrenament amb esmorzar popular a càrrec del Club de tir Bagà. A l’avinguda Reina Elisenda, Splash Slide 115 metres. A la plaça Porxada, recital de l’Esbart Cadí.

MOIÀ

Festa major. Divendres, Nit de Ratpenats. A les 18 h, l’Audirori de Sant Josep, conferència sobre ratpenats; a les 18.15 h, a les Coves del Toll i Parc Prehistòric, visita i albirament de ratpenats; a les 20.30 h, a la Zona Molí Nou, sessio d’albiraments a l’exterior i voltats de Moià. Informació i reserves: 647166272 o ornitoloco@gmail.com; a les 19.30 h, a la Biblioteca Municipal 1 d’Octubre, conferència sobre la soprano Victòria dels Àngels, a càrrec del musicòleg Albert Ferrer Flamarich. Dissabte, de 9 a 20 h, LVIII Concurs de Pintura Ràpida ‘al teu aire’ i Xl Concurs de Dibuix Ràpid, inscripcions a Cal Caner; a les 22 h, al Parc Municipal, cantada d’havaneres amb el grup Terra Endins. Diumenge, a partir de les 7.30 h, 44a Caminada Popular; a les 16.30 h, al Parc Municipal, XXII Aplec de Sardanes Vila de Moià amb les cobles Lluïsos de Taradell, Ciutat de Cornellà i Sant Jordi Ciutat de Barcelona.

LA NOU DE BERGUEDÀ

Festa major. Divendres, a les 19 h, karaoke al local social; a les 20.30 h, festa de la cervesa; a les 23 h, torneig de beer-pong i festa!; a les 00 h, campionat de futbolin. Dissabte, a les 10 h, a la plaça 1 d’Octubre, esmorzar popular de coca amb xocolata desfeta; a les 11, a la pista poliesportiva, masterclass de zumba amb Sandra Trsitante (gratuït); a les 17 h, a la pista poliesportiva, tarda infantil; a les 18 h, cata de visn i formatges de pastor al local social; a les 20 h, campionat de tennis taula; a les 22 h, ball a la pista poliesportiva amb Carameco Versions. Diumenge, a les 9.30 h, despertada popular amb inici a la Pl. 1 d’Octubre, a càrrec de la Batucada Estimbats; a les 10 h, sobre el local social, Fira de Formatge de Pastor III i Fira d’Artesans XV; a les 10 h, sobre el parc infantil, campionat de petanca; a les 11.30 h, a la pista poliesportiva, festa de l’escuma; a les 12 h, al local social, inauguració de l’exposició d’obres de Francesc Bernet; a les 14 h, dinar popular al local social; a les 17 h, cercavila amb els Gegants de la Font del Ros, els Nans del Comú de Montmajor i els Entrompats, amb inici al local social; a les 18.30 h, al local social, super quinto.

OLVAN

Festa major. Divendres, Zumba amb Eve, a les 19 h, a la Plaça St. Sebastià; Nit jove de Festa Major amb el grup de versions Rocktàmbuls + DJ Otcat + DJ Capde, a les 23 h, a la Pista Poliesportiva (més informació a l’Instagram de @joventxolvan). Dissabte, inici de la jornada d’exhibició 4×4, a les 9 h. Finalitzarà a les 18 h, al Circuit del Motoclub Baix Berguedà; 51è Concurs de dibuix infantil «Pintem Olvan», a les 10.30 h, a la Plaça de l’Ajuntament; 40è Concurs de Botifarra, a les 16 h, a l’Ateneu d’Olvan; «La Marrana» Amics i families superant reptes !… O no …, a les 17 h, a la pla Plaça St. Sebastià (3 euros); 6a Trobada de Ball en Línia, a les 20 h, a la Plaça St. Sebastià; concert amb Roba Estesa i Thug Life i fi de festa amb el DJ Ernest Codina, del Matina Codina de RAC105, les 23 h, a la Pista Poliesportiva (més informació a l’Instagram de @joventxolvan). Diumenge, concurs popular de Tir al Plat, a les 8 h, al Camp de tir de l’Alzinosa; presentació del projecte Bàsquet Beat, a les 11.30 h, a la Plaça St. Sebastià; Vermut musical amb Laura Luceño, jocs gegants i pinta-cares. S’exposaran les propostes presentades al concurs de cartells, a les 12 h, a la Plaça St. Sebastià; partit de futbol infantil (CE Olvan vs. UE Cal Rosal), a les 18 h; partit de futbol: casats/des contra solters/es, a les 19 h, al Camp de futbol; ball de Festa Major amb Jordi Bruch Duet, a les 21.30 h, a la Pista Poliesportiva. Dilluns, Gimcana Pagesa infantil; en acabar, vermut jove pels participants a les 10.30 h, a la Pista Poliesportiva; Juga, mou-te popular!, a les 17 h, a la Zona del parc; espectacle infantil amb Discobaby, a les 19 h, a la Plaça St. Sebastià; Ball de Gala amb Cafè Trio, a les 21.30 h, a la Pista Poliesportiva.

SALLENT

Maridatge de vins, formatges i embotits del Bages. Divendres, a les 20.30 h, tast dirigit per Slow Turisme amb vins d’Artium, formatges de la Gavarresa i embotits de Cal Fusteret. Preu: 10 euros. Cal fer reserva a www.sallentturisme.cat o al 671 405 483.

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

Festa major. Divendres, a les 18.30 h, al Bosquet de l’Alegria, animació infantil amb Jaume Barni; a les 21 h, al carrer de la Creu, cercatasques; a les 00 h, a la pista exterior del pavelló, concert jove amb la Mitjanit; a continuació, Dj Enka. Dissabte, a partir de les 9 h, matinal esportiva; a partir de les 9.30 h, a la pista exterior del pavelló, esmorzar de pagès; a les 11 h, davant del carrer de la Creu, 22 (placeta de la Creu), la Cia La Tal presenta The incredible box; a les 18 h, al mateix lloc, audició de sardanes amb la Cobla de l’Orquestra Internacional Maravella; a les 19 h, del carrer Església fins al carrer Serra d’Or, baixada d’andròmines; a les 20 h, a la pista exterior del pavelló, concert amb l’Orquestra Internacional Maravella; a les 21.30 h, sopar de festa major; a les 23 h, ball amb la Maravella; a continuació, Dj River. Diumenge, a partir de les 8 h, al pàrquing del pavelló, III Trobada de Clàssics; a les 11 h, a la placeta de la Creu, el pallasso Jam proposa L’actitud; a les 11 h, a la piscina municipal, inflables aquàtics; a les 12 h, a la pista exterior del pavelló, vermut tropical; de les 17 h i fins el tancament, a la pista exterior del pavelló, tarda a la fresca; de les 17 a les 21 h, Escape City: missió espacial. Punt de trobada a la pista del pavelló; a les 19 h, al teatre La Sala, representació de Diner (molt ) negre de Kràpules.

