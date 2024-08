10 fires i festes que no et pots perdre a la regió central aquest cap de setmana

CASTELLBELL I EL VILAR

Festa major.

Divendres, a les 10 h, partit de futbol Veterans Castellbell contra Atlètic Castellbell; a les 10 h, a la pista de tennis, torneig; a les 10 h, a les piscines municipals, bateig de submarinisme; de 15 a 18 h, a les piscines municipals, inflables aquàtics; a les 18 h, a l’Escola Jaume Balmes, pregó infantil a càrrec de l’equip Benjamí C.E. Castellbell; a les 18.30 h, actuació infnatil ‘Party Dance’; a les 19 h, a la Pl. de Barcelona, vesprada de petanca; a les 20 h, a l’Escola Jaume Balmes, bingo musical a càrrec de Més que joves; a les 21.30 h, concert de versions amb el grup Sixtus; a les 23 h, Dj Arzett i a la 01.30 h, Dj Hook. Dissabte, a les 09 h, Ral·li Humorístic a càrrec dels Bastoners amb inici a l’av de Catalunya al davant Escola Bressol; a les 13 h, davant de l’Ajuntament, prova final del Ral·li Humorístic; a les 19.30 h, a l’Escola Jaume Balmes, concert de tarda amb l’Orquestra Rosaleda; a les 21 h, des de l’Escola Jaume Balmes fins a les piscines municipals, cercavila amb els Gegants de Castellbell i el Vilar amenitzats per la xaranga Buidant la bota; a les 22 h, a l’Escola Jaume Balmes, espectacle Magia de Escenario a càrrec de l’Il·lusionista Antonio Martínez, semifinalista de Got Talent; a les 23.30 h, ball amb l’Orquestra Rosaleda; a les 23.30 h, a les piscines municipals, remullada familiar; a la 01.30 h, Dj Marc Pik. Diumenge, a les 10 h, a la zona esportiva, torneig de tennis; a les 10.30h, a la pista multiesportiva de La Baume, Escape Room Invasió Alienígena; a les 20 h, a l’Escola Jaume Balmes, concert de Xènia Delgado amb tast de vins; a les 20.30 h, sopar de ‘traje’; a les 22 h, havaneres amb rom cremat a càrrec del grup d’havaneres Americanus.

GIRONELLA

Festes de Sant Roc. Divendres, a les 11 h, inici del seguici de Ssant Roc acompanyats per la Cobla Berga Jove, els Gegants, Balladors de l’Almorratxa i els Cascavells i el Lleó de Gironella, de davant de la Fundació Sant Roc; a les 11.30 h, ofici major en honor a Sant Roc amb l’acompanyament de la Coral Estel a l’Església Nova de Santa Eulàlia; en sortir, a la Plaça de la Vila, pregó de festa major amb la Pregonera d’Honor, M. Antònia Pujol Subirà; ballada del Lleó de Gironella, ballada de l’Almorratxa en honor a Lluís Boix Ballús,, els Gegants, els Cascavells acompanyats per la Coral Estel i sardanes amb la Cobla Berga Jove; a les 17 h, a la piscina municipal, inflables; a les 18 h, a la Plaça de la vila, ballada de sardanes amb la Cobla Berga Jove; a les 19.30 h, a la Plaça de la Vila, comiat i proclamació del pubillatge gironellenc; a les 21.30 h, Vermúsic a la plaça de l’Església amb Fakers; a les 22.30 h, a la plaça de l’Estació, nit de concerts i de Dj’s amb Rúpits, Figa Flawas, Mon Dj i Dany BPM. Dissabte, a les 9 h, trobada infantil de pesca, roques del Pont Vell; a les 12 h, a la Plaça de la Vila, festival de confetti amb Jordi Callau; a les 16 h, al Casal Cívic La LLar, torneig de botifarra; a les 18.30 h, a la Plaça de la Vila, gimcana Les pinyes de Gironella amb Miceli; a les 20 h, Vermúsic a la plaça de l’Església amb Litus; a les 21.30 h, llançament dels tres coets i inici del Festival de Dansa Folklòrica Vila de Gironella amb l’Esbart Sant Jordi de Gironella i l’Esbart Manresà, en honor a Lluís Boix i Ballús; a les 23 h, a la plaça de l’Església, Vermúsic amb Seda; a les 23.30 h, a la plaça de l’Estació, nit de concerts i dj’s amb els Catarres, Akelarre Versions i Karnales Sound. Diumenge, a les 12 h, a la Plaça de la Vila, taller de bombolles gegants amb Bufa i Rebufa de la Cia Enlaire; a les 12.15 h, a l’Església Nova de Santa Eulàlia, missa per a tots els difunts de la parròquia; a les 18 h, partit de futbol femení: C.F.Atlètic Gironella Veterà Femení contra Les Veteranes de la Vall de Lord; a les 19 h, a la Plaça de la Vila, espectacle d’humor gestual i màgia amb The Postman, de Txema Muñoz; a les 19 h, a la Font del Balç, concert amb Made in Black; a les 20 h, a la plaça de l’Estació, concert amb l’Orquestra Selvatana (entrada anticipada 5 euros. www.entradesgironella.cat); a les 21 h, Vermúsic a la plça de l’Església amb Roxette; a les 23 h, a la plaça de l’Estació, ball amb l’Orquestra Selvatana (5 euros). Dilluns, a les 18 h, a la Plaça de la Vila, sardanes amb la Cobla els Montgrins; a les 19 h, a la Plaça de la Vila, espectacle d’animació familiar amb Rikus i Amb ganes de gresca; a les 20 h, a la plaça de l’Església, Vermúsic amb Kamelay; a les 20 h, a la plaça de l’Estació, concert amb l’Orquestra Montgrins (5 euros); a les 21 h, a la plaça de l’Església, Vermúsic amb Rumbaraoke; a les 23 h, a la plaça de l’Estació, ball am l’Orquestra Montgrins (5 euros). Dimarts, a les 20 h, a la Fundació Sant Roc, proclamació del padrí i padrina 2024 de la Fundació Sant Roc; a les 21.30 h, a la Plaça de la Vila, cantada d’havaneres amb Els Cremats i, a la mitja part, rom cremat per a tothom.

IGUALADA

Festa major. Dilluns, a les 12 h, al saló de sessions de l’Ajuntament, presentació del Salero i Salereta, lliurament del penó de la ciutat i del tabal de la patera i presentació de l’estampa del Sant. A continuació presentació de l’actuació castellera de la diada de Sant Bartomeu, amb representants de les 3 colles participants: Colla Joves Xiquets de Valls, Xiquets de Reus i Moixiganguers d’Igualada; a les 18 h, a la sala d’exposicions de la Biblioteca Central, inauguració d’exposició Els artistes de la Festa Major: 1907-1979. Una mostra de l’evolució dels programes de Festa Major: 34 autors i 48 programes; a les 18.30 h, tast d’imatgeria i assaig obert a la ciutat, al pati de la Casa de la Festa del Museu de la Pell; a les 19 h, a la Sala Municipal d’exposició, inauguració de la mostra Càmera i Ciutat, de Carmel·la Planell i Lluís; a les 21 h, a la plaça de l’Ajuntament, pregó de festa major a càrrec de l’actriu igualadina Neus Sanz; . seguidament, concert dels Músics del Parc. Dimarts, les 10 h, visita guiada: Igualada modernista. Preu: gratuït. Cal treure entrada gratuïta per internet a tiquetsigualada.cat o presencialment al Punt La Sala. Places limitades. Sortida des de Cal Maco (pl de la Creu, 18); a les 18 h, A la sala d’exposicions de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, inauguració de la mostra Club Futbol Igualada Femení: Història d’un somnni (1998-2024). Fins al 13 de setembre;a les 19 h, acomanya la imatgeria festiva des de la Casa de la Festa del Museu de la Pell fins a la plaça de l’Ajuntament; a les 19.30 h, arribada de la cercavila d’imatgeria; balls de lluïment; a les 20.30 h, tast de pòlvora amb les colles de foc de la ciutat, a la plaça de l’Ajuntament; seguidament, versots i ball parlat del ball de Diables d’Igualada; a les 21 h, assaig especial de Festa Major dels Moixiganguers d’Igualada. Fins a les 23 h. A Les Cotxeres. Obert a la ciutat.

La Coll@nada. Diumenge, a les 19 h, al Casal Popular El Foment, Cantada d’havaneres i venda d’entrades operació cigró. Dilluns, a les 18 h, al Casal Popular El Foment, tast de pomada; a les 19.30 h, a la Plaça Pius XII, pregó; a les 21.30 h, al pati del Museu de la Pell, sopar d’inici de la festa major; a les 22.30 h, xou drag amb Jèssica Pulla; a les 23.15 h, karaoke fins les 03 h. Dimarts, a les 11 h, a la Plaça Pius XII, Collonadeta, amb AE La Flama i Coral Verdums; a les 12.30 h, vermut antirepressiu; a les 18 h, tastet de begudes de la terra; a les 19.30 h, tabalada; a les 20.30 h, al pati del Museu de la Pell, tria de les espurnes; a les 23.30 , camionet de festa.

LlÍVIA

Outlet Cerdanya. Fins al 19 d’agost. Mercat d’ocasió. De les 10.30 h a les 14 i de les 16 a les 20.30 h, al Poliesportiu.

Tipis Cerdanya. Fins al 25 d’agost. Mercat, oci, concerts, activitats. De les 17 a les 23 h, al parc de Sant Guillem.

Fira PlayMobil. Fins al 18 d’agost. De les 10.30 h a les 14 h i de les 16 a les 20.30 h. Al Polisportiu.

MOIÀ

Festa Major. Divendres, a les 11 h, a la plaça Major, taller de danses tradicionals; a les 11 h, a la plaça del CAP, circuit d’inflables Extrem Race; al mateix temps, al parc Municipal, matinal de jocs infantils amb El Pájaro Carpintero; a les 12 h, a l’església parroquial de Santa Maria, missa pels difunts de la Parròquia; de les 12 a les 18 h, al parc Municipal, I Concurs de paelles; a les 18.30 h, a la plaça Major, XIII Mostra de Cultura Popular i Danses Tradicionals de Moià amb la Cobla Sabadell; a les 19.30h, a la plaça Major, audició de sardanes amb la Cobla Sabadell; a les 21 h, al parc Municipal, esplanada de baix, actuació del Mag Lari amb Strafalari; a les 22 h, a la plaça Catalunya,, carnestoltes jove d’estiu. Concentració per començar la cercavila d’estiu amb la Xaranga Màgic; de 00.30 a les 05 h, al parc Municipal, esplanada de baix, nit de concerts amb Coco + Dj Marsi, Iu i Quico. Dissabte, tarda/vespre, Fira d’Artesans i d’Artistes. A la plaça Major, al c/ Rafel Casanova, al c/ Sant Antoni i a la Plaça del CAP. De 22.30 a 23.30 h, Dj Mist. Diumenge, a les 19 h, al parc Municipal, zona llac, audició de sardanes amb la Cobla Lluïsos de Taradell.

119a Festa de l’Abre Fruiter i d’Homenatge a la Vellesa. Divendres. Durant tot el matí, petits concerts de l’Espai Musical de Moià a les residències d’avis; de 10 a 13 h, al parc Municipal, zona llac, 32è Concurs de dibuix infantil Miquel Lerín/Maria Vilardell; a les 10.30 h, itinerari històric pel parc a càrrec de Xavier Serrano i Ramon Tarter amb el punt d’inici a la Font del lleó; a les 11 h, tastets de cultura al parc; a les 12 h, a l’església parroquial de Santa Maria, missa solemne d’homenatge a la vellesa; a les 13 h, vermut al parc per a la gent gran amb l’actuació de Carles Xandri; a les 18 h, a l’Ajuntament, recepció del President d’Honor de la festa, enguany del xocolater Miquel Viñolas; a continuació, la comitiva acompanyada pels Geganters i Grallers de Moià, el Pollo i les entitats es dirigirà a la part de baix del parc, on es farà la plantada simbòlica de l’arbre; a les 19 h, al parc Municipal, esplanada de baix, 119a Festa de l’Arbre Fruiter i d’Homenatge a la Vellesa. Benvinguda per part de Griselda Guiteras, conductora de l’acte; presentació i paraules dels avis homenatjats; lliurament dels premis Miquel Lerín/Maria Vilardell; lliurament del premi Francesc Viñas al civisme; lliurament dels premis als millors treballs de recerca IES Moianès; parlament de Miquel Viñolas; actuacions musicals i la interpretació de l’himne de la Festa de l’Arbre Fruiter per part de Pablo Ruiz i el Cor de Cambra del Moianès; en acabar, al parc municipal a l’esplanada de baix, vespre a la dresca: vine a sopar als xiringuitos!, amb la música de PD’s Plade i Vila; a les 21 h, Festival Internacional Francesc Viñas (vegeu Música).

VILADA

Festa d’Estiu 2024. Divendres, Nits als Pins (vegeu Música). Dissabte, a les 12 h, sortida dels Gegants. Inici del recorregut al Local Cultural Carme Cirera; a les 12 h, Concurs Popular de Paelles, al

Parc dels Gronxadors; a les 22 h, cinema a la fresca, amb la projecció de Los Tipos Malos, al Parc dels Gronxadors. Diumenge, a partir de les 9 del matí, Torneig de Pàdel a la Zona Esportiva.

