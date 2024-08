Vuit festes majors que no et pots perdre aquest cap de setmana

ARTÉS

Festa major. Divendres, a les 18.30 h, al parc de Can Crusellas, balls en línia. Col·laboració: Amics del ball en línia. A les 18.30 h, davant del Kanal, sessió de pilates. Col·laboració: La13. A les 20 h, a l’Espai Central (complex Cal Sitges, tastets gastronòmics. Col·laboració: restaurants, cellers i pastisseries d’Artés. A partir de les 23 h, des de la zona de colles i fins a l’escenari central, xaranga Buidant la Bota. A les 00 h, a l’escenari central, SDP509 (Artés). a les 01 h, Blú versions. A partir de les 03 h, Dolça Dj. Dissabte, a les 9 h, al camp de petanca, matinal de petanca i amistós contra el CP Sallent. Col·laboració: Club Petanca Artés. Durant tot el matí, al carrer Rocafort, FM de les Gangues. Col·laboració: Unió de Botiguers d’Artés. Durant el matí, actuació de la xaranga Tokem per tu!. Col·laboració: Xarxa de Pobles Creatius. De 10 a 13 h, a la plaça de l’Església, espai d’experimentació i joc lliure a càrrec d’El Pájaro Jocs. A les 11 h, al carrer Barquera, simultànies d’escacs. Col·laboració: Escacs Artés. A les 16 h, a l’auditori de Cal Sitges, torneig de botifarra. Col·laboració: Gent d’Artés. A les 17 i a les 19 h, al camp de futbol, partits de FM del CF Artés. A les 17 h, a la plaça Faura, tarda castellera amb la Colla Castellera de Santpedor. A les 18.30 h, al parc de Can Crusellas, sardanes amb la col·laboració dels Amics de la Sardana d’Artés. De 18 a 21 h, al passeig Diagonal, jocs tradicionals d’ambient rural. A les 19.30 h, al passeig Diagonal, L’hora del conte: Històries formidables, a càrrec de Clara Gavaldà. Col·laboració: biblioteca d’Artés. A les 19 h, a l’escenari 2, al carrer Balmes amb Diagonal, classe de Zumb’n Dance. Col·laboració: Club Natació Artés i Zumd’n Dance. A les 20 h, a l’escenari 2, al carrer Balmes amb Diagonal, classe de batxata i sevillanes a càrrec d’en Chamaquito. Col·laboració: Associació flamenca Artés. A les 20 h, a la sala d’actes de Cal Sitges, El metaers. Viure en un món virtual. Col·laboració: Social Lovers. A les 22 h, a la sala Dos de Gener, ball de gala amb Sol de Nit. Col·laboració: Espai Artesenc de l’Amistat. A les 22 h, a l’escenari central, concert amb Pau Jorba i David Gimeno. A les 00 h, a l’escenari central, VHS: Vintage Hits Songs. A partir de les 02 h, a la zona de colles, dj MiraAleix. Diumenge, a les 10 h, des del parc de Can Crusellas, sortida amb BTT. Col·laboració: Amics de la Cursa. A partir de les 10 h, al passeig Diagonal, 3x3 de bàsquet. Categories: infantil, cadet i sènior. Inscripcions a l’Instagram del Club Bàsquet Artés. A partir de les 10.30 h, al complex cultural Cal Sitges, plantada de la 29a Trobada gegantera. A partir de les 11 h, cercavila. A partir de les 12.30 h, al parc de Can Crusellas, ballada de gegants. Col·laboració: Colla Gegantera d’Artés. A les 16.30 h, a l’auditori de l’escola de música, partides ràpides d’escacs. En el marc del Campionat de Catalunya d’Escacs Ràpids. Col·laboració: Escacs Artés. A les 18.30 h, al passeig Diagonal, joc d’escapada exterior: Invasió alienígena. Col·laboració: Gaudire Jocs participatius. A partir de les 18 h, al parc de Can Crusellas, tarda infantil i familiar. A les 18 h, capses de lectura amb la col·laboració de la Biblioteca d’Artés. A les 18 h, Juguem amb la història, taller a càrrec de Catàrtic. A les 19.30 h, hora del conte a càrrec de Carles Cuberes. A partir de les 19 h, a l’escenari central, concerts del cicle Cases d’Arrel, proposta impulsada per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Artés que apropa música i patrimoni. A les 19 h, Ferran Soler, pianista, cantant i compositor. A les 20.30 h, Quart de Blues, quartet de jazz. Col·laboració: Escola Municipal de Música d’Artés. A les 22 h, a la sala Dos de Gener, ball de nit amb Duet Dava. Col·laboració: Esplai Artesenc de l’Amistat. A les 22 h, a l’escenari central, monòleg amb Guillem Estadella. A les 23.30 h, a l’escenari central, Mambo Show. Col·laboació: Happy Food Trucks. Dilluns, a partir de les 10.30 h, al passeig Diagonal, Circuit X-Trem Race. Circuit d’inflables amb Mòbil Parc. A les 16 h, a la sala Dos de Gener, tennis taula. Les inscripcions es faran el mateix dia a partir de les 15.30 h. A partir de les 17 h, a l’espai expositiu de Cal Sitges, Derivant del graffiti, exposició de l’artista Osiris. Durant la inauguració se sortejarà una il·lustració en paper emmarcada. Creacions del grafiter i muralista, autor d’algun grafiti fet al poble. Fins al 25 d’octubre. A les 18 h, a l’escenari central, pregó infantil a càrrec del Consell d’Infants d’Artés. A les 18.30 h, espectacle familiar Funtastik, a càrrec de Lali Begood. A les 20 h, al parc de Can Crusellas, sardanes. Col·laboració: Amics de la Sardana d’Artés. A les 21.30 h, a la sala Dos de Gener, ball de nit amb Jordi Bruch. Col·laboració: Espai Artesenc de l’Amistat. A les 23 h, a l’escenari central, Dj Matusalem. A les 00 h, Coco. A partir de les 02 h, Dj Ceba. Dimarts, a les 11 h, al parc de Can Crusellas, Geocaching amb Dinamic Guies. Activitat recomanada per a totes les edats. A les 17 h, a les pistes de tennis, 12è tie Break. Inscripcions fins a les 15 h a clubtennisartes@gmail.com. Col·laboració: Club Esportiu Tennis Artés. A les 18 h, a la sala Dos de Gener, espectacle de teatre familiar L’odissea del riure perdut, de Teatre Mòbil. A les 18 h, davant del Kanal, GR3: activitat física. Col·laboració: GR3. A les 21 h, al parc de Can Crusellas, havaneres amb Port Bo. En acabar, focs de comiat.

AVIÀ

Festa major. Divendres, a les 10 h, a l’aparcament del Local Avianès, jocs ximples i recollida de dibuixos del concurs de dibuix infantil. Organització: Grup d’Esplai d’Avià. A les 18 h, a la plaça Ateneu, cercavila dels gegants d’Avià i i la Cucafeta amb la Correnotes Band. Recorregut: Cal Teuler, plaça de l’Ateneu, plaça Abat Oliba, plaça del Padró i plaça de l’Església. Organització: Geganters d’Avià. A les 21.30 h, pels carrers del poble, correfoc 2024 a càrrec de la Colla de Diables els Esclata Aglans d’Avià. Recorregut: sortida del dipòsit de Cal Metge, avinguda Pau Casals, Gran Via, plaça Abat Oliba, carrer Portal i plaça Padró. A les 22 h, a la sala Ateneu, havaneres amb el grup Barcarola. Hi haurà rom cremat a la mitja part. A les 23.30 h, a la plaça Padró, concert jove amb tribut Zapatillas i Dj Destor. Col·laboració: Grup de Joves d’Avià. Dissabte, a les 9 h, al camp del Roc Tou, tirada al plat 4t Memorial Josep Costa. Organització: Societat de Caçadors d’Avià. A les 10 h, a l’hotel d’entitats, zona de dibuix i recollida del concurs infantil, de 0 a 14 h. Organització: AFA Escola Santa Maria d‘’vià i Esplai d’Avià. A les 12 h, a l’hotel d’entitats, demostracions dels tallers i sorteig de titelles. Organització: Titellaires d’Avià. A les 16.30 h, a Cal Teuler, baixada d’andròmines. Recorregut: Cal Teuler, avinguda Pau Casals, carrer dels Estudis. Entrega de premis davant de l’escola. Inscripcions el mateix dia, de 15.30 a 16.30 h, a Cal Teuler. Organització: Grup de Joves d’Avià. A les 18 h, als carrers del nucli antic, 2a fira de cervesa artesana i de productes d’alimentació i artesania d’Avià. De 18 a 21 h, a la plaça Abat Oliba, PD’s Reggae Ska Soul Punk Rock. Col·laboració: L’horta de Cal Faneca. A les 21 h, a la plaça Padró, concert alternatiu amb Grop (punk rock Berguedà/Lluçanès), Insershow (diversions revolucionàries, gira 20 anys) i PD’s de música electrònica de proximitat. Col·laboració: L’horta de Cal Faneca i Grup de Joves. A les 23.30 h, a la pista poliesportiva, concert jove amb Lágrimas de sangre, Karnales Sound i Dj Farlins. Col·laboració: Grup de Joves. Diumenge, a les 11 h, a l’església parroquial, missa major en honor a Sant Lleïr. En acabar, a la plaça del Padró, sardanes a càrrec de la Cobla Pirineu. A les 11.30 h, a la plaça de l’Ateneu, jocs de taula a càrrec de l’Anònima i, a continuació, vermut. Organització: AFA Escola Santa Maria d’Avià. A les 17 h, al camp de futbol, partit entre UE Avià- CF Solsona. A les 19 h, al camp de futbol, partit solters-casats. Organització: Grup de Joves. A les 19 h, a la pista poliesportiva, concert de festa major a càrrec de grup Pensylvania. Tot seguit, ball a càrrec del grup Pensylvania. Dilluns, a les 11.30 h, a la sala gran de l’Ateneu, espectacle de màgia familiar POLifacètic i tallers de màgia a càrrec de Magic Pol. Col·laboració: AFA Escola Santa Maria d’Avià. A les 12 h, a l’església, missa pels difunts del poble. A les 17.30 h, a la pista poliesportiva, Xaranga Magic. Col·laboració: AFA Escola Santa Maria d’Avià. A les 19.30 h, a la plaça de l’Ateneu, karaoke. Es repartiran els premis del concurs de dibuix infantil del joc de la pastanaga. Organització: Grup d’Esplai d’Avià. A les 21.30 h, a la sala gran de l’Ateneu, teatre: Clochard, de Grappa Teatre i Mosica Mix. Coautor i direcció: Paco Mir (Tricicle). Entrades: 10 euros. A la venda a la taquilla.

CALDERS

Festa major. Divendres, a les 18 h, al castell de Calders, taller de dansa amb Maria Ribera i música en directe de Maria di Pace. Organitzat pel Consorci del Moianès dins del programa Viu l’Ecomuseu. Dissabte, de 9 a 14 h, a la plaça Major, jocs gegants a càrrec de Caldaus. Diumenge, a les 8 h, caminada popular amb sortida i arribada a la plaça Major. 12-15 km. Inscripcions a les 7.30 h. Preu: 8 euros, i 4 euros per als menors de 7 anys. Inclou 2 avituallaments, obsequi i coca i cava a l’arribada. A les 19 h, al centre cívic, teatre de festa major amb l’obra Un dia qualsevol, d’Oriol Tarrasón, a càrrec del Grup de teatre de la Gent Gran de Moià i amb el suport de l’Elenc els Calderins. Entrades: 8 euros, i 4 euros per als menors de 7 anys. Dilluns, dimarts i dimecres, a les 19 h, a la zona esportiva de la Guàrdia, classificatòries del torneig de vòlei. Cal fer inscripció. Preu: 20 euros per equip.

CARDONA

58a Festa Major del castell de Cardona. Dissabte, a les 11 h, a la capella de Sant Ramon, missa per celebrar la festivitat de Sant Ramon. A les 21 h, a la col·legiata del castell, concert a càrrec de la cantautora surienca Beth, en el marc del Cicle Espais. Diumenge, a les 11 h, missa solemne amb la participació de la Coral Cardonina. Tot seguit, ballada de sardanes amb la Cobla Osona i piscolabis per als assistents.

Festa major. Diumenge, a les 20 h, a la plaça de bous, concert d’inici de festa major a càrrec de la Banda de Música de Cardona.

L’ESTANY

Festa major. Divendres, a les 22 h, al claustre del monestir, concert del festival Stagnum: Emmanuel Pi Djob & Afrosoul Gang. Dissabte, a les 10 h, 10è Open Pàdel de l’Estany. A les 20 h, al claustre del monestir, concert del festival Stagnum: Afrosoul & Gòspel. Diumenge, a les 10 h, missa solemne. A les 11.30 h, ballada gegantera amb els gegants de Moià i de Santa Maria d’Oló. A les 13.30 h, al passeig del Prat, dinar de festa major de la gent gran. A les 18 h, al cinema, teatre Avui no sopem, amb el Grup de Teatre de Castellterçol.

MANRESA

Festa Major. Consulta el programa d'actes a continuació:

Festa Major Alternativa. Divendres, a les 19.30 h, xerrada antirepressiva amb membres del cas Som 27 i més, per l’ocupació del rectorat de la UAB el 2013. A les 21 h, sopar popular amb fideuà. De 23 a 05 h, concerts: els manresans Fckmylife, la banda de tribut a Madness The Baggies i les locals PD Maggix. Dissabte, a partir de les 12 h, inscripcions per a la paellada popular. A les 16 h, pintada d’un mural feminista. A partir de les 23 h, concerts: els bagencs amb so rock indie Declivi, els punkrockers Batec, el synthpunk de Las Marikarmen i les locals PD Tes. Es farà el primer concurs d’Air Guitar. Diumenge, a les 17 h, gimcana per equips Les més fortes de la Gavarresa. a les 19 h, espectacle In-edit de Betu el pallasso. Dilluns, a les 12 h, vermut de festa major. A les 16 h, torneig de botifarra. A les 17 h, tarda de jocs. a les 21 h, sopar popular amb fajitas. A partir de les 23 h, Trivial per equips.

PuIG-REIG

Revetlla de Sant Ramon. Dissabte, a les 21 h, a la plaça Mestre Badia. Sessió de ball de saló i, seguidament, festa disco dels anys 80’s amb Raimon Músic. Coca, xocolata, begudes i garnatxa de l’Empordà per a tothom. Organització: Ajuntament de Puig-reig, forn El Crostó, Vins i licors Grau de Palafrugell i Associació Gent Gran de Puig-reig.

SALLENT

Festa major. Divendres, a les 22 h, al parc Pere Sallés, cinema a la fresca amb la pel·lícula Una bolsa de canicas. Organització: Adona’t. Dissabte, a les 21 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, espectacle El show de la Gent Gran, amb el grup Amics 9s de Sallent i Navàs. Diumenge, a les 10 h, a la zona del riu al Pont Nou, 11a Competició de canoes. Inscripcions gratuïtes a l’Ajuntament (93 837 02 00) o al pavelló municipal (696 44 73 83 / pavello@sallent.cat). A partir de 6 anys. A les 18 h, a la Fàbrica Vella, espectacle musical La singularitat, de Projecte Astrolabi, formació de jazz, rock, fusió psicodèlic instrumental. Entrades: 8 euros. A la venda a fabricavella.sallent.cat.

La Fumera. Festa Major Alternativa de Sallent. Avui, a les 17 h, a la plaça Joan Vilaseca, taller de cultura popular per aprendre els balls del Maqui, la Joana, les treballadores i les ruies. A les 19 h, a l’Ateneu Popular Rocaus, xerrada: L’antifeixisme al carrer, amb militants de la lluita antifexista. A les 20.30 h, a l’Ateneu Popular Rocaus, Nit de glosa i sopar. Per fer uns garrotins.

SOLSONA

Festa major. Dissabte, a les 10 h, 45a Pujada Ciclista al Pi de la Torregassa. Concentració a les 9.30 h, a la plaça del Camp. Tret de sortida al carrer del Parc, adjacent al pati de l’escola Setelsis. Es lliurarà un diploma commemoratiu als participants al punt d’arribada, que també serà a la plaça del Camp. Organització: Penya Ciclista L’Esforç i Ajuntament de Solsona. A les 10 h, al pavelló municipal d’esports, torneig de futbol sala per a persones nascudes entre el 2008 i el 2011 (inclosos). Inscripcions a l’Oficina Jove del Solsonès o per correu-e a solsones@oficinajove.cat. Activitat gratuïta (places limitades). Organització: Consell d’Adolescents de Solsona i Oficina Jove del Solsonès. Col·laboració: Joventut Solsonina. A les 12 h, a la plaça de Sant Pere, concert vermut a càrrec del grup Som Argelagues. Organització: Associació de Dones del Solsonès. A les 18 h, a la plaça del Camp, 41a Trobada d’acordionistes. Organització: Pere Marginet i Josep Codina. Col·laboració: Ajuntament de Solsona i Consell Comarcal del Solsonès. A les 19 h, a la la Sala Gris, inauguració de l’exposició Mar i muntanya, de Mar Saiz i Jaume Roure. Diumenge, a les 8 h, des de la plaça del Camp, 27a Caminada popular al Vinyet de Solsona. Organització: Ajuntament de Solsona. Col·laboració: Centre Excursionista del Solsonès. A les 9 h, al gimnàs de l’escola Setelsis, campionat de tennis taula. Dues categories: infantil/juvenil (de 8 a 16 anys) i sènior (a partir de 17 anys). Cal inscripció prèvia a cttsolsona@gmail.com. Preu: 5 euros. Per a més informació: @cttsolsona a Instagram. Organització: Club Tennis Taula Solsona. A les 19 h, a la plaça de la Catedral, ball de swing en grup a càrrec de Boppy’s Love. De dimarts a divendres, de 10 a 12h, a la biblioteca Carles Morató, 2a Setmana de la Narrativa Visual, adreçada a infants de 6 a 12 anys. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a la mateixa biblioteca (places limitades).

Subscriu-te per seguir llegint