Oferta TReSC: 2x1 per visitar el museu Pau Casals
El Club del Subscriptor ofereix als seus subscriptors un 2x1 per anara a visitar el museu Pau Casals.
El Museu Pau Casals està ubicat a la casa d'estiueig que Pau Casals es va fer construir a la platja de Sant Salvador, al municipi del Vendrell. La seva visita us permetrà descobrir la vida i el llegat humà d'un dels músics més importants del segle XX i alhora gaudir d'un espai patrimonial únic.
Situat a menys d'una hora de Barcelona i només a vint minuts de Tarragona, compta amb un magnífic jardí d'estil neoclàssic amb vistes al mar i amb serveis de botiga i restaurant. El museu ofereix una programació estable d'activitats i exposicions dirigides a tots els públic durant tot l'any.
Declarat per la Generalitat de Catalunya Museu d'Interès Nacional per la seva importància i el valor del conjunt de béns que conserva, presenta una visita interactiva, dinàmica i participativa amb un relat que explica la figura de Pau Casals en totes les seves dimensions de músic, reforçant la vessant humana i actualitzada del seu llegat.
Oferta limitada a dues persones
Podeu aconseguir l'enllaç per fer la reserva, a les nostres oficines, trucant al 93 877 22 33 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o per correu a subscriptors@regio7.cat. Promoció limitada.
