Oferta TReSC: 3€ de dte per descobrir l'Itinerari literari: La pau que ens ofegava
El Club del Subscriptor ofereix als seus subscriptors un 3€ de descompte per veure l' Itinerari literari: La pau que ens ofegava a Sabadell.
Un recorregut literari inspirat en La pau que ens ofegava, de Mercè Cabrera, Premi de Narrativa Blai Bellver. A través dels espais de la ciutat de Sabadell, descobrirem les petjades d'una història marcada per la postguerra, el silenci i la resistència femenina. Seguirem els passos de la Sara Roures, una jove que lluita per trobar el seu lloc enmig d'un entorn hostil, tensions socials i secrets que pesen com la boira de la fàbrica.
Una ruta pels escenaris emblemàtics de la Sabadell de postguerra
A càrrec de Mercè Cabrera
Punt de trobada: Plaça del Dr. Robert (ruta circular)
Finalitza a: Plaça del Dr. Robert (ruta circular)
Llibre: La Pau que ens Ofegava. L'eclèctica
Autor: Mercè Cabrera
Durada: 45'
Podeu aconseguir la URL per fer la reserva, a les nostres oficines, trucant al 93 877 22 33 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o per correu a subscriptors@regio7.cat. Promoció limitada.
