Els millors plans per gaudir de l'últim cap de setmana d'agost
Consulta totes les propostes que se celebraran els pròxims dies als municipis de les comarques centrals
Redacció
AVIÀ
Festa Major. Divendres, a les 10h, al pk. Local Avianès, Jocs Ximples per a totes les edats. A les 18h, a Cal Teuler, Cercavila amb Gegants, Cucafera i Correnotes Band. A les 20h, Zumba amb Janet, darrere l’ateneu. A les 21h, Correfoc i Castells de Foc: 20è aniversari ed la Colla de Diables Els Esclata Aglans d‘Avià. A les 22h, Havaneres amb “Sac i Ganxo” i Suc i Gambes. Hi haurà Rom Cremat. A la sala Ateneu. A les 23.55h, a la plaça Padró, Concert amb Vertigen, Les Coco i Dj Destor. Dissabte, a les 9h, al Roc Tou: Tirada al Plat: 5è Memorial Josep Costa. A la plaça Ateneu, a les nou, Esmorzar Popular. A les 16.30h, partit de futbol Ue Avià - Ce Sallent. A les 18h, pel casc antic, III Fira de Cervesa Artesana i de productes d‘alimentació d’Avià. A les 18.30h, Baixada d’Andròmines, des de Cal Teuler. A les 19.30h, a la pl. Abat Oliba, taller de circ infantil a càrrec de la Cia. Filigranes. A les 21h, a la plaça Padró, concert alternatiu. A les 23.55h, a la pista poliestportiva, concert amb Sexenni, Ultimàtom i Dj Farlins. Diumenge, a les 10h, al parc del Tossal, torneig de bitlles catalanes. A les 11h, Missa Major en honor a Sant Lleïr. A les 11.45h, a la plaça padró, Vermut Musical. A les 13h, sardanes amb la Cobla Pirineu. Ales 18h, partit Solters-Casats al camp de futbol. A les 18h, al Bikepark Tossal, curses amb Bike Kids Family Race. A les 19h, entrenament biketrial obert a tothom. A les 19h, Orquestra Pensylvania i grup Vintage + Ball de festa Major, a la pista polivalent. Dilluns, de a les 1h, escape room familiar, a la plaça Ateneu. A les 12h, missa pels difunts. A les 16.30h, davant la piscina, Festa de l’Escuma i Concurs de Dibuix, amb Dani Magyk. A les 19.30h, a la plaça Ateneu, Karaoke. A les 21.30h, Musical: Hits de Broadway. Preu: 10€.
CASTELLAR DE N'HUG
Festes d’Estiu. Divendres, a les 18h, Càntics de pastors a càrrec de la Berguedana de Folklore Total a la Plaça de l’Església. Dissabte, tot el dia: Fireta de la Llana. Exposicions, tallers, demostracions i venda de productes artesanals a la plaça de l’Església.
LA VALLDAN
Festa Major. Diumenge, a les 2 del migdia, a la Plaça Major: Dinar de Caramelles i comiat de Festa major.
MANRESA
Festa Major. Pots consultar tot el programa en aquest enllaç.
LA MOLSOSA
Festa Major dels Quadrells. Dissabte. Entrada tarda: 10 euros (gratuïta menors de 7 anys). Inclou: entrepà + activitats de tarda: a les 17 h, laberint sensorial i immersiu; a les 19 h, poesia musical amb Martí i Dalmau Boada; a les 20 h, dansa aèria amb Lluc Baldasano. Actuacions vespre-nit (gratuït i obert a tothom): a les 21 h, concert amb Ana Rossi; a les 22 h, Dj set amb Alicia Casado.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Dissabte 30 d’agost, a les places, acte Juguem com ho fèiem fa anys, a càrrec de la Federació de Jocs Tradicionals. Diumenge 31 d’agost, de 10 a 14 h, visita de la Vila de Monistrol al Mil·lenari de Montserrat. A les 10 h, cercavila des de la plaça de la Creu fins a la plaça Santa Maria. A les 11 h, conventual. A les 12.15 h, balls a les places.
PUIGCERDÀ
Mercat de segona mà. Dissabte , durant tot el dia. Mercat d‘ocasió, rastrillo , video-granier. Organitza: Associació de Dones de Cerdanya. Jardins del Consell Comarcal.
LA SEU D’URGELL
Festa Major. Divendres , a les 11h, Cercavila Infantil. Punt de Sortida de la FMLASEU’25.Casals d‘estiu de la comarca. De Plaça dels Oms a Plaça Catalunya Organitza: Casal d’estiu Ajuntament. A les 11.45h, pregó infantil dels Casals d’Estiu. Tot seguit, Animació infantil a càrrec dels Casals d’Estiu, ala Plaça Catalunya. De 17h a 19h atraccions en silenci, al pàrquing Dr. Peiró. A les 17h, Bàsquet 3x3, al Palau d‘Esports. A les 19h, Masterclass de FM: Spinning. Obert a tothom, cal reservar a la recepció del club. A la Urban Sport La Seu. A les 19h, Torneig de Pàdel. Obert a tothom, inscripció de pagament Organitza: Urban Sport La Seu. A les 20h, Atlètic Club La Seu vs A.E. Les Corts, al poliesportiu municpal. Organitza: Atlètic Club la Seu. A les 20h, Havaneres, amb els pescadors de l’Escala.Rom Cremat a càrrec de la Germandat de Sant Sebastià, a la plaça Catalunya. A les 20h, Taller de Batxata, a la plaça de les Monges. Organitzen: Dani Roqué, Xavi Jordana. A les 23h, Ball de Festa major, amb Duo Làser, a la plaça Catalunya. A les 00h, Nit del Seurock, amb Dirty Bluny, Flanders, Tangana Show, Floating Heads, Punk de Trobada, Toma Tierra, Carpa Espai Casetes. A les 00.45h, Seutrònic, a la pista esportiva polivalent. Organitza: Col·lectiu SeuTrònic .A la 1h, Concert Froyland’s. Versions de Pop, Rock, Blues Plaça Catalunya. Dissabte, a les 9h, Torneig de Pàdel. A les pistes Municipals de Pàdel. A les 9h, Torneig de Futbol, al camp de futbol Emili Vicente. A les 9h,Torneig de Tennis, a les pistes municipals de tennis.Organitza: Servei d’Esports (inscripció + fiança). A les 9h, concurs de petanca Festa Major. A les pistes de petanca. Organitza: Club Petanca la Seu A les 11h, Seu Folk al Mercat. Música i dansa. A les 11h, Espai Niu, de 0 a 2 any, i també Espai Construcció, de 3 a 8 anys, al Parc, al Parc del Segre, porta principal (ascensor). A les 12h, Cursa d‘orientació Lúdica, a partir de 8 anys, al Local de Meteopirineus. C/ Major, 10. Organitza: Meteopirineus. A les 17h, Plantada Gegantera, a la plaça Europa. A les 17h, Circ “El Forat”, amb Dudu Amalot. A la plaça Joan Sansa. A les 17.45h, XXXIII Trobada Gegantera Cercavila de Gegants i Capgrossos. Inici plaça Europa i arribada a la plaça dels Oms.Organitza: Colla Gegantera de la Seu d’Urgell. A les 18h, Pirineu, terra de versos, amb les rapsodes: Àngels Moreno, Meritxell Nus, Aina Torres, Amanda Bassa i Lídia Gazquez. Entrada: 5 €, a la Sala La Immaclada, A la Sala La Immaculada. A les 19.30h, Ballada Solemne dels Gegants Històrics Abd Al-Ramhan i Constança, amb la Cobla Tres Quartans Bramasacs, a la plaça dels Oms. Tot seguit, ball de la mulassa. A les 20h, pregó de Festa Major a càrrec de Pep Plaza. A les 00h, Gran Ball de Nit: The Abba New Experience, a la plaça Catalunya. A la Carpa Espai Casetes, a les 00.30h, Figa Flawas, Band de Cool i Dj Trapella. A les 00.45h, Seutrònic, a la pista esportiva polivalent. Diumenge,a les 9h, matinades pels carrers de la Seu d’Urgell, pel Casc Antic. A les10h, campionat d‘escacs al pati de la Biblioteca. Ales 11.30h, Ball Cerdà Infantil, a la plaça patalín, i tot seguit, Ball Cerdà Adults. Ales 13h, Ball Cerdà Geganter. A les 16h, Trobada de Futbol Base: Ce Ciutat La Seu, al camp de futbol Emili Vicente. De 17h a 20h, inlables i tobogan d’aigua a la plaça Joan Sansa. A les 18.30h, Guarrimkana: Gimcana de Colles. Per tota la Seu. Inici: Oficina jove. Inscripcions: agenda.laseu.cat/insomni. A les 17.30h, Bal de Tarda amb l’Orquestra Selvatana, a la plaça Catalunya. A les 17.30h, al carrer de Santa Maria: Seu Folk, Festivalet de música d‘arrel. A les 19h, a la plaça Joan Sansa, Espectacle ânsia de Volar, amb Yldor Llach, artista de circ. A les 19h, Sardanes, amb la Cobla Bellpuig, a la plaça de les Monges. A les 19h, acte de reconeixement esportistes urgellencs, a la Sala Immaculada. A les 19h, Taller de Dansa Contemporània, amb Noah Domínguez, al Pati de la Biblioteca.A les 20h, Ball Folk: Ball’Al Kor, al Carrer de Santa Maria (davant Catedral). A les 22h, Espectacle i Karaoke amb Ofèlia Drags, a la plaça de les Monges. A les 22.30h, ball folk, a la biterna folk, al Carrer de Santa Maria. A les 00h, Ball de Nit, amb l’Orquestra Selvatana, a la plaça Catalunya. A les 00h, Nit de Colles a la Carpa Espai Casetes. Amb Hey! Pachucos, Les que Faltaband i Bernarda’s Pussy. A les 00.45h, a la pista esportiva Polivalent: Seu Trònic. Dilluns, a les 10h, Pedalada Popular, a la zona esportiva. D’11 a 14h, Ludoteca XXL: espai de jocs, inflables i jocs d‘aigua. A les 11.30h, Coca i xocolata a càrrec de RàdioSeu, amb motiu del seu 40è aniversari. A la plaça Joan Sansa. A les 12h, Sardanes, amb vents de riella, a la plaça de les Monges. A les 16.30h, Cercavila amb Tambuka. Inici: a la plaça Catalunya, i fi a la plaça Joan Sansa. A les 17.30h, Concert de tarda amb l’Orquestra Meravella, a la plaça Catalunya. De 17h a 19h, atraccions al pàrquing Dr. Peiró. A les 19h, Taller de malabars, amb la cia. Moi! Jordana, a la plaça de les Monges. A les 19h, cursa volta major (10km). A les 20h, Sardanes amb Vents de Riella, a la plaça Catalunya. A la plaça de les monges, a les 19h, Exhibició i taller de swing amb Boopy’s Swing Trio. A les 22.30h, Correfoc amb el grup de Diables de l’Alt Urgell, a la plaça dels Oms. A les 00h, Ball de nit, amb l’Orquestra Maravella. A les 00.30h, Nit Sense Fi: Destrangis “Tribut Espota”, Coco i Mon Dj, a la Carpa Espai Casetes. I a les 00.45h, SeuTrònic a la pista esportiva polivalent.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Fira d’antiguitats i col·leccionisme. Dissabte , com cada últim dissabte de mes, de 9 a 14 h, al Cobert de la Màquina de Batre. Organització: Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Bages.
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- El manresà mort al Pirineu aragonès és una de les 15 víctimes mortals a la zona aquest estiu
- Dos accidents en dotze minuts en aquest punt de la C-55, a Manresa
- «A les terrasses del Passeig no aspiro a fer-hi molts diners»
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- La pluja refreda un Tap'Antic de bogeria