12 € de descompte per veure Les Mares

Les Mares, de Fel Faixedes i Carles Xuriguera

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 12 € de descompte per veure Les Mares, de Fel Faixedes i Carles Xuriguera.

‘Les mares’ és tot un homenatge a les dones d’una generació marcada per la postguerra, un retrat entranyable, però també la visió de dues mares sobre els seus fills còmics.

En Faixedas ha tingut una idea brillant. Encara no l’entén però és brillant. En Xuriguera entén la idea d’en Faixedas però no s’hi veu. Sort de les mares que ho salven sempre tot. Ni mortes poden descansar en pau!

Diumenge 14 de setembre a les 18 h. A la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

