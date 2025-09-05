16 € de descompte per veure Turisme Rural
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 16 € de descompte per veure Turisme Rural. Una comèdia de Jordi Galceran.
Un matrimoni arriba en plena nit a una casa de turisme rural per passar-hi un cap de setmana romàntic. Han decidit ser pares i aquests dies són els adequats per posar-s’hi. Volen aprofitar aquest ambient bucòlic per encarregar la criatura.
Els amfitrions, però, gent de pagès, no són tan acollidors com era d’esperar i els arrossegaran per una espiral de situacions inesperades i angoixants que els obligaran a repensar la seva desitjada paternitat i, fins i tot, el futur de la seva relació.
Dissabte 20 de setembre a les 20 h i diumenge 21 a les 18 h. A la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
