El que no et pots perdre del cap de setmana: fires, festes i mercats per sortir de casa
Aquest 5, 6 i 7 de setembre, la cultura, la música i la festa popular són especialment presents a la Catalunya central
Redacció
Aquest cap de setmana el calendari festiu al Bages, Berguedà i la Catalunya central arriba carregat d’activitats per a tots els gustos. A l’Ametlla de Merola i a Artés s’hi viuen dies intensos de festa major, amb actes que van des de campionats de botifarra, cercaviles i espectacles infantils fins a concerts de grups de renom i sessions de DJs. A Balsareny i Cardona, la joventut pren el protagonisme amb jornades plenes de música i activitats populars, mentre que a Berga conviuen el Portal Attack i la Gala de Queralt, amb esport, tradició i sardanes. Calaf, l’Estany, Calders, Callús o Castellbell i el Vilar també celebren les seves festes, amb mercats, teatre i focs artificials. A Solsona, la festa major desplega el seu ric patrimoni d’imatgeria i tradició, i a Montserrat i Puigcerdà s’hi sumen actes del mil·lenari i celebracions populars. Un cap de setmana intens, on la cultura, la música i la festa popular són presents arreu del territori.
L’AMETLLA DE MEROLA
Festa major. Divendres, a les 19 h, taula rodona: 125 anys de nanos a l’Ametlla de Merola: un paradigma de la cultura popular i tradicional catalana. Dissabte, a les 16 h, a l’envelat, 30è campionat de botifarra. Inscripcions de 15 a 16 h.
ARTÉS
Festa major. Divendres, a partir de les 20 h, a l’Espai Central, tastets gastronòmics. A partir de les 00.30 h, concert d’El Pony Pisador (folk). A les 02 h, Dj Aleix Ballesté. Dissabte, a les 9 h, al camp de petanca, matinal de petanca amb un amistós contra el CP Sallent. Tot el matí, al carrer Rocafort, gangues al carrer amenitzades per la xaranga Tokem per tu!. A partir de les 10 h, al carrer Barquera, escacs i simultànies. De 10 a 13 h, a la plaça de l’Església, Orquestrònic i Sonàrium a càrrec d’El Pájaro Jocs. Experimentació per a famílies. A partir de les 12 h, al parc de Can Crusellas, vermut electrònic amb la Dj Sarawasti. A les 16 h, a l’auditori de Cal Sitges, torneig de botifarra. A les 17 i ales 19 h, al camp de futbol, semifinals del torneig de futbol. Durant la tarda, a l’església, visites al campanar de l’església. A partir de les 18 h, a la plaça de l’Església, racó infantil i familiar amb capses de lectura. A les 18.30 h, espectacle de titelles La família de les Germanes Algaba i, a continuació taller de titelles, amb la Cia La Boia Teatre. A les 18 h, al parc de Can Crusellas, cercavila bastonera d’Artés. A les 18 h, a la plaça de l’Església, taller d’espies: joc d’escapada. A partir de 9 anys. Cal inscripció a cultura.artes.cat. A les 18 h, al parc de Can Crusellas, balls en línia. A les 19 h, a la plaça de l’Església, sardanes amb la cobla Mediterrània. Organització: Amics de la Sardana d’Artés. A les 20 h, a l’Espai Central, Vespreig amb Els Tets (rumba). A les 22 h, a l’Espai Central, Frikibingo. A les 22 h, a la sala Dos de Gener, ball de gala amb Pep i Maria José Trio. Diumenge, a les 10 h, al parc de Can Crusellas, sortida amb BTT. A partir de les 10 h, al passeig Diagonal, 3x3 de bàsquet. A partir de les 10.30 h, al complex cultural Cal Sitges, 30a Trobada gegantera amb la participació d’una dotzena de colles. A les 11 h, cercavila i, a partir de les 12.30 h, ballada amb l’estrena dels nous gegantons. A les 17 h, a la sala Dos de Gener, partides ràpides d’escacs. A les 17 i a les 19 h, al camp de futbol, torneig de futbol de festa major. A partir de les 18 h, a la plaça de l’Església, racó infantil i familiar amb capses de lectura. A les 18 h, taller de capgrossos i gegants a càrrec de Catàrtic i, a les 19.30 h, hora del conte a càrrec de Carles Cuberes. Durant la tarda, a l’església, visites al campanar de l’església. A les 18 h, a l’auditori de Cal Sitges, experiència immersiva El món metavers. A les 19.30 h, a la sala Dos de Gener, exhibició de sevillanes. A les 20 h, a l’Espai Central, concert de la banda Big Quart. A les 21.30 h, a l’Espai Central, espectacle Ronda de còmics amb Alba Segarra, Godai Garcia i Andrés Fajngold. A les 22.30 h, a parc de Can Crusellas, ball de nit amb Duo Caramelo. Dilluns, a partir de les 10.30 h, al passeig Diagonal, inflables aquàtics i, a les 12.30 h, festa de l’escuma. A les 16 h, a la sala Dos de Gener, torneig de tennis taula. A les 19 h, a l’Espai Central, pregó infantil a càrrec del Consell d’Infants. A partir de les 18.30 h, al passeig Diagonal, concert de Ramonets, banda de rock per al públic familiar. A les 20 h, a la plaça de l’Església, sardanes amb la Cobla Jovenívola de Sabadell Organització: Amics de la Sardana d’Artés. A les 22 h, a la sala Dos de Gener, ball amb Jordi Bruch. A les 22.30 h, des de la zona de colles, correbars de festa major. A partir de les 22 h, a l’Espai Central, DJ Matusalem. A continuació, concert del grup de versions La Follia. De 02 a 05 h, Dj Noel Brufau. Dimarts, a les 11 h, a parc de Can Crusellas, Geocahing de FM. A les 18 h, al parc de Can Crusellas, espectacle familiar Postres de músic. A les 19.30 h, davant el Kanal, activitat física amb GR3. A les 21 h, al parc de Can Crusellas, havaneres amb Els Pescadors de l’Escala. Més informació a artes.cat.
Festa Major Alternativa. Divendres, a les 18 h, a la plaça de l’Església, taller de bastons amb els Bastoners d’Artés. A les 19 h, taula rodona sobre el dret a l’habitatge. A les 20 h, tast de cerveses artesanes. A les 21 h, trasllat al Bosquet amb els Grallers d’Artés i sopar popular. A les 23.30 h, concerts d’On the Rock (versions rock i punk), estrena de la banda local Gavarressa Legends, i sessió de les punxadiscos locals PDSetes. Dissabte, al migdia, al Bosquet de l’Aplec, paellada popular, amb inscripcions el mateix dia. A les 21.30 h, Mandonguillada popular a càrrec de l’Escamot Sofregit A les 22 h, mostra de glosa. A les 23.30 h, concerts d’Abiertas hasta el amanecer (punk), Drop Collective, Cala Bera (rap festiu) i sessió de PD Peixet. Diumenge, a les 17 h, al Bosquet de l’Aplec, gimcana per equips Les més fortes de la Gavarresa. A les 19 h, espectacle Clown in Progress del pallasso Betu. Dilluns, a les 12 h, a la plaça de l’Església, activitats infantils a càrrec de l’Esplai El Cep i vermut popular. A les 17 h, al Bosquet de l’Aplec, torneig de botifarra. A les 21 h, sopar popular de fajitas. A les 22 h, Trivial de l’Ateneu per equips. Organització: Ateneu Popular la Falç.
BALSARENY
22a Setmana de la Joventut. Divendres, a les 16 h, al Sidral, torneig de botifarra. Inscripció prèvia. A les 19 h, al castell de Balsareny, Tussifest: Requena’s Duo, Peyote, Ultimàtom Band i Dj Sangu. A les 20.30 h, sopar popular a càrrec de la colla Petafluix. Dissabte, a les 15.30 h, al camp del cementiri, Garri’n’Kana. Inscripció prèvia. A les 22 h, a la plaça de l’Ajuntament, pregó i castell e focs. A les 22.30 h, Tussimòbil amb Xaranga Màgic. Preu: 6 euros. Venda de tiquets a l’ajuntament. A les 00 h, a la sala El Sindicat, concerts amb Antonio El Remendao, Baya Baye i Dj Morgan va al bar. A les 06 h, a la plaça de la Mel ,Tussinasso i encierro de Tussinos. Diumenge, a les 18 h, a la sala El Sindicat, nova temporada del cicle Tempo amb l’obra N’imPorte Quoi, de la companyia Leandre Clown. A les 19 h, a la plaça Ricard Vinyes, quinto. A les 20.30 h, sardanes en llauna.
BERGA
Portal Attack. Divendres, a les 16.30 h, a la plaça Viladomat, Attack Fest amb Portal Attack Xics. Prova no competititva de 6 a 16 anys. Cal inscripció. A les 19.30 h, animació infantil amb Jaume Barri. A les 21 h, Joan Escudero & The Aprenents. A les 22.30 h, The Wires (tribut AC/DC) i Dj’s. Dissabte, a les 9 h, a la plaça Viladomat, Attack Fest: Retrotrobada del 10è aniversari. Marxa cicloturista no competitiva. Cal inscripció. A les 13.30 h, dinar retro popular. A les 19 h, competició de la Portal Attack. Cal inscripció. Hi haurà punts d’animació amb Dj’s i furgoteques. A les 23.20 h, a la plaça Viladomat, Attack Fest amb l’entrega de premis. A les 23.30 h, Superbons!. A les 01 h, Thug Life i fi de festa amb Dj Toni Malé.
Gala de Queralt. Divendres, a les 18 h, Novena al santuari de Queralt oficiada pel bisbe Francesc Conesa. A les 17.15 h, autobús gratuït cap a Queralt des de l’estació del passeig de la Pau. A les 20 h, al Teatre Patronat, projecció de la pel·lícula de la Coronació de la Mare de Déu de Queralt del 1916, amb comentaris de Jordi Artigas Gendrau. Dissabte, a les 18 h, Novena al Santuari de Queralt. A les 17.15 h, autobús gratuït cap a Queralt des de l’estació del passeig de la Pau. Diumenge, a les 18 h, Novena al santuari de Queralt. A les 17.15 h, autobús gratuït cap a Queralt des de l’estació del passeig de la Pau.A les 12 i a les 17 h, a la plaça Viladomat, 44è Aplec de Sardanes amb les cobles Lluïsos de Taradell, Berga Jove i Marinada de Badalona. Organització: Colla Sardanista Cim d’Estela. a les 21.30 h, Vetlla Jove al Santuari de Queralt. Dilluns, a les 9 h, missa a la Cova de la Troballa. A les 10 h, autobús gratuït cap a Queralt des de l’estació del passeig de la Pau. A les 10.30 h, a la plaça del Santuari de Queralt, sardanes amb la Cobla Pirineu. A les 11.30 h, missa solemne al Santuari de Queralt, cantada per l’Orfeó Berguedà i acabament amb l’Himne de la Coronació. Tot seguit, sardanes amb la Cobla Pirineu.
CALAF
Festa major. Divendres, a les 17 h, a l’esplanada i pati del casal, Agrotardeig: gimcana de tractors i concert. A les 20 h, a la plaça dels Arbres, sopar a les barraques. A les 21.30 h, a la plaça dels Arbres, presentació de la pubilla i pregó de festa major. A les 22 h, a la plaça dels Arbres, concerts de Jo Jet i Maria Ribot, el grup de versions Dalton Bang i Dj Buzii. Dissabte, a les 9 h, al Casino de Calaf, 30è torneig de botifarra. A les 10 h, a la plaça dels Arbres, mercat d’artesania. A les 10 h, a la sala d’actes municipal, torneig amateur de tennis taula. A les 17 h, al camp de futbol, partit del sènior masculí UE Calaf. a les 17.30 h, a la plaça dels Arbres, cercavila de gegants. a les 19 h, a la plaça Barcelona’92, espectacle infantil L’actitud, amb el clown JAM. A les 19 h, al poliesportiu, partit amistós de vòlei. De 19 a 21.30 h, al jardí de l’Esplai de la Gent Gran, taller de country. A les 20 h, a la plaça dels Arbres, Engardelada (correbars). A les 21.30 h, al Casal de Calaf, teatre de l’ATC: Divorciades, evangèliques i vegetarianes. A les 23.30 h, a la plaça dels Arbres, concerts de Muchachito Bombo Infierno, Mama Dousha i Dj Trapella. Diumenge, a les 10 h, al Casino de Calaf, torneig d’escacs. D’11 a 14 h, a la plaça Barcelona’92, jocs infantils de fusta. A les 11.30 h, a la parròquia de Sant Jaume, missa solemne. A continuació, ballada de la Metredansa i danses populars, acompanyats pels gegants amb motiu del 10è aniversari de la recuperació del ball. A les 13 h, al pati del Casal, concert vermut del Casal. A les 17.30 h, a la plaça dels Arbres, murals de guix al carrer. A les 18.30 h, a la plaça Barcelona’92, concert i ball amb l’orquestra Cimarrón. A les 19 h, al Casal de Calaf, teatre de l’ATC: Divorciades, evanglèliques i vegetarianes. A les 20.30 h, a la plaça dels Arbres, QUINAliada Bingo. A les 22 h, a la plaça dels Arbres, correfoc. A les 23 h, a la plaça dels Arbres, concert del grup de versions Les Coco. Dilluns, a les 12 h, a la plaça Barcelona’92, sardanes amb la cobla Maricel de Sitges. A les 18 h, a la plaça Barcelona’92, ball i concert amb l’orquestra Rosaleda. A les 22 h, davant del Casal de Calaf, castell de focs de cloenda.
CALDERS
Festa major. Dissabte, de 9 a 14 h, a la plaça Major, jocs gegants a càrrec de Caldaus. A les 18 h, al Casal, inauguració de l’exposició de pintures de Jaume Casacuberta a càrrec de Calders Art. Oberta fins al 14 de setembre. Diumenge, a les 8 h, a la plaça Major, caminada popular. 12 i 15 km. Inscripcions a les 7.30 h. Preu: 8 euros, i 4 euros per a menors de 7 anys. A les 18.30 h, al centre cívic, obra de teatre Una vida són molts cafès, a càrrec de Tres Panys amb el suport de l’Elenc els Calderins.
CALLÚS
Mil·lenari de Viladelleva. Dissabte, a les 19 h, visita guiada a càrrec de Ramon Fons i Joan Planas: El veral de Viladelleva. A les 20 h, vetllada musical a càrrec de Judit Morral. Degustació.
CARDONA
Setmana de la Joventut. Dissabte, a partir de les 16 h, a la plaça de bous, 3x3 de bàsquet. A partir de les 19 h, festa de la penya El Capote. A partir de les 21.30h, Txaranga d’Encierro i penjada de colles a Sant Miquel. Dilluns, a partir de les 17 h, a la plaça de bous, castells de sorra amb berenar saludable A partir de les 18 h, a la plaça del Vall, penjada de banderes i Carrobou jove. Botifarrada popular, música i jocs.
Festa major. Diumenge, a les 20 h, a la plaça de bous, concert d’inici de festa major a càrrec de la Banda de Música de Cardona.
CASTELLBELL I EL VILAR
6a Festa Bastonera. Dissabte, a les 18 h, a la plaça Doctor Escorsell, trobada amb colles vingudes de Prats de Lluçanès, Martorell, Castelldefels, Pedraforca, Les Roquetes, Gavà, Masquefa i Castellbell i el Vilar. Es farà una cercavila exhibint els diferents balls de bastons. S’acabarà amb un sopar per als participants.
CASTELLTERÇOL
30 anys de traca!, aniversari del Grup de Diables de Castellterçol. Dissabte, a les 21.30 h, a l’esplanada de davant del pavelló, festa de cloenda amb sopar de carmanyola obert a tothom. Hi haurà servei de barra. A les 22.30 h, castell de focs.
L’ESTANY
Festa major. Divendres, a les 10 h, al Cine, torneig de tennis taula. A les 18 h, al Cine, espectacle infantil Els embolics d’un llop vegetarià. A les 20 h, al Cine, ball en línia. A les 22 h, al Cine, Nit jove. Dissabte, a les 8.30 h, esmorzar servit pel Bar Monestir. Inscripcions al Bar Monestir. A les 10 h, al Cine, torneig de botifarra memorial Llorenç Senties i Font. A les 10.30 h, a la plaça Monestir, jocs de cucanya. A les 1630 h, al Cine, Playback. A les 20.30 h, al carrer Doctor Vilardell, sopar a la fresca. A les 22.30 h, concert de versions amb el grup Miops. A continuació, al cine, Dj Pere. Diumenge, a les 9 h, a la pista vella, torneig de petanca. A les 10 h, a la plaça Monestir, torneig d’escacs Memorial Salvador Farràs Purtí. A les 10.30 h, a la pista vella, matinal amb el burro mecànic i inflables. A les 17.30 h, al Cine, concert de festa major amb el grup Millenium. A les 19 h, al Cine, ball amb el grup Millenium. Dilluns, a les 12 h, a la plaça Monestir, missa solemne. Tot seguit, cantada popular de les cançons de l’Estany. A les 13.30 h, a la plaça Monestir, pregó de festa major amb Joaquim Torra i vermut/brindis. A les 18 h, a la pista vella, havaneres amb el grup Americanus. Tot seguit, berenar i fi de festa.
MANRESA
23a Setmana de Jocs al Carrer. Fins dissabte, de 17.30 a 20.30 h, jocs de taula a la fresca en diferents places de la ciutat. Fins avui, de 22 a 00.30 h, i dissabte, de 22 a 02 h, a la plaça Major, Nits de Joc, jocs de taula a la fresca per a joves i adults. (+14 anys). Avui, a les 17.30h, a la plaça Sant Domènec, 3NRaya Evolution amb Xavier Sardans. A la placeta de la Mel, taller de Xapes amb Ludoteca Ludugurus. A les 22 h, a la plaça Major, Nit de Joc amb l’Associació Caldaus. Més informació a www.jocsalcarrermanresa.cat.
MARGANELL
Festa major. Diumenge, a les 18.30 h, actuació de danses tradicionals dels Països Catalans a càrrec de l’Esbart Egarenc del Centre Cultura El Social de Terrassa. Tot seguit, nomenament de l’hereu i la pubilla de Marganell.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Diumenge, de 10 a 14 h, a les places, actuacions dels gegants i bastoners de l’Empelt de Sant Climent de Llobregat. A les 21.30 h, a la basílica, vetlla de la Nativitat de la Mare de Déu. Dilluns, a les 12 h, a la plaça del Museu, presentació del 37è Aplec Internacional de Cultura Popular a càrrec d’Adifolk. Dijous, de 9.30 a 11 h, cercavila des de la plaça de la Creu fins a la plaça Santa Maria d’Abanderats al Mil·lenari, enlairem senyeres, amb un tastet de balls. A les 12 h, actuació dels Abanderats de Tortosa, seguida d’una cercavila final.
PUIGCERDÀ
Roser de Vilallobent. Dissabte, de 16 a 20 h, a la pista poliesportiva, inflables i coca i xocolata per a tothom. A les 22 h, al local social, cantada d’havaneres amb Barca Mitjana i rom cremat. Diumenge, a les 10 h, a l’església de Sant Andreu de Vilallobent, missa del Roser. A les 11.30 h, a la plaça Major, plantada de gegants de Vilallobent. A les 13 h, al local social, vermut popular. A les 17 h, a la pista poliesportiva, sardanes amb la cobla Moreneta d’Osona. A les 19 h, ball de tarda amb Doble Cara Group.
Quinto de la Penya Barcelonista de Puigcerdà. Diumenge, a les 17 h, a la rambla Josep Maria Martí, 12. Obert a tothom. En funció dels partist del barça pot variar l‘hora. Confirmar al 680 735 833 (Pere).
Festa de la Mare de Déu de la Sagristia. Dilluns, a les 12 h, a l’església de Sant Domènec, missa solemne amb la coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà. A les 11 h, a la plaça dels Herois, sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa. A les 17 h, a la plaça Cabrinetty, espectacle infantil amb Adan Xou. A les 18 h, a l’església de Sant Domènec, processó. A continuació, ofrena floral a la patrona de Puigcerdà. Després cantada dels Goigs de la Sagristia amb Cerdanya Canta i la Capella de Santa Maria. A les 19.30 h, a la plaça dels Herois, concert de tarda amb l’orquestra Gran Premier. A les 23 h, piromusical al campanar de Santa Maria. Tot seguit, a la plaça dels Herois, ball de fi de festa amb l’orquestra Gran Premier.
SALLENT
La prèvia de la festa major. Dissabte, a les 21 h, a la plaça Santa Antoni M. Claret, espectacle El Show e la Gent Gran amb el grup Amics 9S, Sallent-Navàs. Diumenge, a les 9.30 h, a la pista de frontó de la piscina, torneig de frontó. Inscripcions gratuïtes individuals o per parelles. De 10 a 12 h, a la zona del riu del Pont Nou, 12a Competició de canoes. Inscripcions gratuïtes. A partir de 6 anys. A les 11.30 h, a la plaça Sant Anotni M. Claret, animació i ball country a càrrec de Country Sallent. A les 18 h, a la Fàbrica Vella, espectacle de comèdia Glòria 27 o el mite de l’èxit. Entrades: 10 euros. A la venda a www.fabricavella.sallent.cat.
La Fumera, Festa Major Alternativa de Sallent. Divendres, a les 19.30 h, a la plaça Joan Vilaseca, Trivial de la Fumera. Tot seguit, música i pintxos.
SANT FRUITÓS DE BAGES
2a Festa de la Verema de Sant Fruitós de Bages. Dissabte, de 10 a 14 h, al Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi, festa familiar. A les 10 h, joc d’enigmes. A les 10.30 h, xafada del raïm. A les 11.15 h, Contes d’aixafar raïm, amb Clara Gavaldà. A les 12.15 h, taller de corrandes amb Christian Simello. Es recomana inscripció prèvia. Activitats gratuïtes. Barra de vins del celler Mond Obert durant tot el matí.
Festa Major de Pineda de Bages. Divendres, a les 21 h a la plaça 1r d’Octubre, sopar i bingo musical. Preu: 10 euros. Dissabte, a les 18 h, a la plaça 1 d’Octubre, classe de pilates. A les 21 h, sopar popular a càrrec de Cal Fusteret (12 euros) i música i ball amb Dj Dudux. Diumenge, a les 10 h, a la plaça 1r d’Octubre, meditació. A les 13 h, missa a l’ermita de Sant Iscle i vermut. A les 17 h, al carrer Poal (font), joc d’escapada familiar a càrrec de Gaudire i berenar. Preu: 4 euros. Activitats gratuïtes per als socis.
SANTPEDOR
Mercat de proximitat i de la rampoina. Dissabte, de 10 a 14 h, a la plaça Gran U d’Octubre. A les 11 h, conte amb Joan de Boer. A les 12 h, música amb Boîte Lennon.
LA SEU D’URGELL
La Seu Antic. Dissabte, com cada primer dissabte de mes, de 9 a 14 h, al passeig Pasqual Ingla i la plaça Joan Sansa, parades d’antiguitats i col·leccionisme.
SOLSONA
Festa major. Divendres, a les 19 h, al Museu de Solsona, inauguració de l’exposició Aiguafina. Els camins de l’aigua. A les 19.30 h, a la plaça del Consell Comarcal, essaig general dels ballets de festa major. A les 21.30 h, a la sala polivalent, Concert de Vigíia, amb Roger Mas i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. Entrada gratuïta, cal invitació. Dissabte, a les 12 h, a la plaça Sant Isidre, ballada folk a càrrec d’Irene Augé i Pau Vives. A les 16 h, al gimnàs de l’escola Arrels Secundària, campionat de tennis taula. Cal inscripció prèvia. A les 18.30 h, al saló de les Homilies d’Organyà de la biblioteca Carles Morató, conferència L’Àliga a Catalunya, a càrrec de Daniel Vilarrúbias. A les 20 h, a la plaça de la Catedral, ball de swing amb Jezz Trio. A les 21 h, al Teatre Comarcal, teatre: L’últim ball, a càrrec de Lacetània Teatre. Entrades a www.entradessolsones.com. A les 22.30 h, a la sala polivalent, concert solidari de Solsonès Obert al Món: Beth, 20 anys. Entrades: 15 euros. A la venda a www.entradessolsones.com i a taquilla. Diumenge, a les 10 h, 46a Pujada ciclista al Pi de la Torregassa. Concentració a les 9.30 h a la plaça del Camp. Tret de sortida al carrer del Parc (adjacent al pati de l’escola Setelsis). A les 10.30 h, a la catedral, repic de campanes. A les 12 h, tret de sortida de la festa major amb una trabucada, tronada a la plaça Major i salutació de l’alcaldessa. Des de la casa consistorial, passacarrers amb els gegants, cavallets, bou, mulassa i drac, acompanyats per l’Orquestra Patinfanjàs i el pregoner. A les 18 h, a la plaça del Camp, acte de comiat del pubillatge 2024 i proclamació de la pubilla, l’hereu, la donzella i el fadrí 2025. A partir de les 18 h, a l’espai d’art de L’Artesana, inauguració de l’exposició Tinta, sang i versos, de Sílvia Sala i Laura Estany. A les 20 h, al Teatre Comarcal, teatre: L’últim ball, a càrrec de Lacetània Teatre. Entrades a www.entradessolsones.com. A les 20.15 h, a la catedral, repic de campanes per anunciar el cant de la Salve. Baixada de la corporació municipal des de l’ajuntament cap a la catedral, acompanyada per la pubilla, l’hereu i el fadrí de Solsona del 2024, el ball de bastons i l’Orquestra Patinfanjàs. A les 20.45 h, a la capella del Claustre, cant de la Salve, interpretat per l’Orfeó Nova Solsona. Tot seguit, il·luminació de carrers amb teieres i, al pati de l’escola Arrels II, castell de focs. A continuació, a la plaça Major, sopar popular i capta amb els gegants joves amenitzada per la banda Trinxaranga. Tot seguit, concert amb The Velcros. A les 23 h, a la plaça del Camp, havaneres amb el grup Xató. Dilluns, a les 9 h, a la capella del Claustre, missa cantada per la Capella de Música de la Mare de Déu del Claustre. A les 9.30 h, seguint les muralles antigues, circumval·lació de la ciutat amb els tirs dels trabucaires. A les 10.40 h, des de l’ajuntament, baixada cap a la catedral de la corporació municipal, la pubilla, l’hereu, la donzella i el fadrí 2025 i l’hereu i la primera dama de la Catalunya Central 2025, així com altres representants del pubillatge de títol nacional, l’Orquestra Patinfanjàs, els Trabucaires de Solsona i els gegants i altres elements de la imatgeria festiva. A les 11 h, missa concelebrada presidida per Francesc Conesa i Ferrer, bisbe de Solsona. Tot seguit, a la plaça Major, salutació de la pubilla i l’hereu de Solsona 2025, acompanyats de la donzella i el fadrí, i ballets tradicionals. La Cobla Juvenil Ciutat de Solsona interpretarà la música dels ossos, cavallets, drac, nans, ball de bastons, àliga i gegants. A continuació, a la plaça Major, tronada preparada pels Trabucaires de Solsona i esclat dels mascles, pujada fins a l’ajuntament i ballada de la final. A les 18 h, des de l’ajuntament, baixada de la corporació municipal cap a la catedral. A les 18.30 h, a la capella del Claustre i a la plaça Major, homenatge a la Mare de Déu del Claustre amb el ball de l’àliga i cantada de goigs a càrrec de la Capella de Música de la Mare de Déu del Claustre. Tot seguit, a la plaça Major, ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A les 21 h, a la plaça del Camp, sopar popular amb Marc Anglarill. Tot seguit, 13è Barramiau amb la Trinxaranga des de la plaça del Camp. Activitat restringida a majors de 18 anys. A les 23 h, a la sala polivalent, ball amb l’orquestra La Chata. a les 01 h, a la plaça del Camp, concert jove amb Strombers i Brou Musical Entrada lliure. Dimarts, a les 9 h, a la capella del Claustre, missa cantada per la Capella de Música de la Mare de Déu del Claustre. A les 9.30 h, seguint les muralles antigues, circumval·lació de la ciutat amb els tirs dels trabucaires. A les 10.40 h, des de l’ajuntament, baixada cap a la catedral de la corporació municipal, acompanyada per representants de la Generalitat de Catalunya, la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, alcaldes de la comarca, la pubilla, l’hereu, la donzella i el fadrí 2025 i l’hereu i la primera dama de la Catalunya Central 2025, així com altres representants del pubillatge de títol nacional, l’Orquestra Patinfanjàs, els Trabucaires de Solsona i els gegants i altres elements de la imatgeria festiva. A les 11 h, missa concelebrada, presidida per Francesc Conesa i Ferrer, bisbe de Solsona. Tot seguit, a la plaça Major, ballets tradicionals. La Cobla Juvenil Ciutat de Solsona interpretarà la música dels ossos, cavallets, drac, nans, ball de bastons, àliga i gegants. A continuació, a la plaça Major, tronada preparada pels Trabucaires de Solsona i esclat dels mascles, pujada fins a l’ajuntament i ballada de final. De 15 a 20 h, 44è Concurs de pintura ràpida sobre Solsona i el seu entorn. Des de les 15 h i fins al vespre, a la capella del Claustre, besamans a la Mare de Déu del Claustre. A les 17.30 h, a la plaça del Consell Comarcal, concert de cobla a càrrec de l’orquestra Montgrins. Més informació a solsonalafesta.net.
