Idees per sortir de casa el cap de setmana: les festes majors i fires que no et pots perdre a la Catalunya central
De la Festa Major de Sallent a la de Cardona, les comarques centrals s'omplen de propostes del divendres al dilluns
Redacció
Manresa
L’AMETLLA DE MEROLA
- Festa major. Actes fins al 22 de setembre. Diumenge, 35è Cross de l’Ametlla de Merola. Informació i inscripcions: www.cross.ametllademerola.cat. Dijous 18 de setembre, a les 20.30 h, a l’envelat, mandonguillada popular. Venda anticipada de tiquets. Tot seguit, fi de festa amb Marc Anglarill.
ARGENÇOLA
- Festa Major de Clariana. Dissabte, a les 18.30 h, torneig de bitlles i Mölkky. A les 20.30 h, sopar popular. Fideuà: 12 euros. Reserves: 671 381 454 o 646 120 406. A les 22 h, al local social, concert i ball amb Som-hi Band. A les 00 h, a l’Eixida, concert del duet de versions Mel & Caiena. Diumenge, a les 12.30 h, missa de festa major. A les 13.15 h, al local social, vermut musical amb Summer Party Band.
BERGA
- Berga Antic. Dissabte, de 9 a 14 h, al passeig de la Pau, sobre la benzinera. Fira d’antiguitats i col·leccionisme que es fa cada segon dissabte de mes.
CALDERS
- Festa major. Actes fins diumenge. Divendres, a les 18 h, a la plaça Major, espectacle infantil Fes-te estiu!, a càrrec de Manelutti. A les 19 h, a la plaça Major, xocolatada popular a càrrec de l’AEIG Caldàrius. Hi haurà furgoteques per sopar. A les 21 h, a la plaça Major, correfoc amb els Diables de Tona. A les 23 h, concert de versions amb Miops. A continuació, al centre cívic, Dj Nandu. Dissabte, de 10 a 14 h, a la plaça Major, mercat de festa major. De 10 a 12.30 h, 2n Concurs de dibuix infantil Calders Art. Fins a 14 anys. A les 11 h, a la zona esportiva Les Escomes, partit de futbol benjamí a càrrec del CF Calders. A les 12.30 h, a la plaça Major, festa d’escuma Fes-te escuma!, a càrrec de Manelutti. A les 14 h, a la plaça Major, fideuada popular a càrrec del CF Calders. Preu: 14 euros i 10 euros per als socis. Inscripcions a l’Instagram @cfcalders. A les 18 h, a la plaça Major, ballada de sardanes amb la cobla Berga Jove. A les 19.30 h, quinto. A les 20 h, a la parròquia de Sant Vicenç, missa vespertina. Hi haurà furgoteques per sopar. A les 23 h, a la plaça Major, concert de versions amb Pascual i els Desnatats. A continuació, al centre cívic, Farrist. Diumenge, a les 10 h, a la plaça Major, exhibició de ball de bastons amb els Bastoners de Moià. A les 11 h, ballada de gegants amb la Colla Gegantera de Calders. A les 12 h, a la parròquia de Sant Vicenç, missa solemne. A les 13 h, a la plaça Major, vermut a càrrec del bar El Mirador. A les 17.30 h, a la zona esportiva de Les escomes, L’últim caga l’euga a càrrec del CF Calders. Venda de parcel·les a l’Instagram @cfcalders. A les 19 h, a la plaça Major, havaneres amb el grup Serra de Marina. A les 20 h, cloenda de la festa major.
CAPELLADES
- Mercat d’antiguitats. Diumenge, de 10 a 15 h, a la plaça Catalunya. Parades amb antiguitats, artesania, col·leccionisme, joguines, quadres, monedes, llibres, mobles, discs, jocs... Es fa cada segon diumenge de mes. Organització: Amics de les Antiguitats de l’Anoia i Ajuntament de Capellades.
CARDONA
- Festa major. Actes fins al 21 de setembre. Divendres, a les 23 h, El primer Fuentes, cercavila a càrrec de la Banda de Música de Cardona. A les 23.45 h, a la plaça de bous, pregó popular a càrrec de l’Escola Municipal de Música-Musicant. A les 00 h, Txupinasso. Tot seguit, concerts de Vizuri, La Fúmiga i Ground Kids. Durant tota la nit, We Love Music-On. Dissabte, a les 7.45 h, càntic a Sant Miquel. A les 8 h, Corre de bou pels carrers: encierro. A les 12 h, repic general de campanes. A les 12 h, al passeig de la Fira, espectacle infantil-familiar Us convidem, amb la Companyia Rikus. A les 17.45 h, trasllat de la Mare de Déu del Patrocini, des de la capella de l’Hospital fins al temple parroquial, acompanyada de la Banda de Música de Cardona, dels nens/es del ball de bastons i autoritats. En arribar a la plaça del Mercat, ball de bastons i ball de l’Àliga. Dins el temple, actuació dels bastoners al final de la Novena. A les 19.30 h, a la plaça de bous, Corre de bou tradicional, amb la cargolera i exhibició de toreig. Tot seguit, des de la plaça de la Fira i fins a la plaça del Vall, cercavila de gegants a càrrec de Geganters i Grallers de Cardona. A les 22.30 h, a la plaça del Vall, L’allargu: sopar, concerts i sorpreses. A les 23.30 h, al passeig de la Fira, ball amb Swing Latino. Diumenge, a les 11 h, ofici solemne amb la Coral Cardonina. A les 12.15 h, cercavila i ballada de gegants amb els gegants locals de Planès, la Coromina, raval de Sant Joan i Geganters i Grallers de Cardona. A la plaça de bous estaran acompanyats de la Banda de Música de Cardona. A les 17.30 h, a la plaça de bous, Corre de bou amb la cargolera i exhibició de toreig. Mitja part amenitzada per les penyes taurines amb bici-bous. A les 20.30 h, al passeig de la Fira, sardanes amb la cobla Lluïsos. A les 23 h, al passeig de la Fira, ball amb Cafè Trio. A les 01 h, concert amb Wasa i Dj Diana. Dilluns, a les 7.45 h, càntic a Sant Miquel. A les 8 h, Corre de bou pels carrers: encierro, a càrrec de la penya El calaixó. A les 11 h, al passeig de la Fira, espectacle infantil Festa polar, amb la companyia PolNord. A les 11.30 h, ofici solemne en honor a la Mare de Déu del Patrocini, amb la Coral Cardonina. En finalitzar, l’àliga de Cardona ballarà a l’interior del temple. Tot seguit, Corre de bou infantil amb El Calaixó. A les 12.45 h, al passeig de la Fira, sardanes amb la cobla Berga Jove. A les 17.30 h, a la plaça de bous, Corre de bou tradicional a càrrec de les penyes taurines. A continuació, sardanes amb la cobla Baix Empordà. a les 23 h, al passeig de la Fira, ball amb Marc Anglarill. A continuació, bingo i Dj. Organització: penya La Corneta. Dimarts, a les 11 h, missa solemne en sufragi dels difunts de la parròquia. Tot seguit, l’Àliga de Cardona ballarà a la plaça Mercat i, com a comiat de la festa major, retorn de la imatge de la Mare de Déu a la capella de l’Hospital, acompanyada de la Banda de Música de Cardona, dels nens/es del ball de bastons i autoritats. A les 20.30 h, a la plaça de bous, Goig, proposta escènica i sonora que parteix dels goigs i les devocions populars. Entrades: 12 euros a peu de plaça i 10 euros a la resta de la plaça. A la venda a entrades.cardona.cat i a l’oficina d’atenció de la festa major. A les 22.30 h, castell de focs a càrrec de Pirotècnia Igual.
COANER
- Festa major. Dissabte, a les 18.30 h, xerrada Els santuaris a Catalunya i a Coaner, amb la historiadora Maria Garganté. A partir de les 20 h, pregó, vesprada de cançó amb Argelagues i sopar sota els estels. Preu del sopar: 15 euros, i 12 euros per als infants. Diumenge, a les 9 h, caminades, amb sortides des del Pla de la Font de Súria i des de la plaça Sant Josep de Valls de Torroella. A les 10 h, parada de jocs, coca i xocolata. A les 10.45 h, pregó. A les 1 h, missa i Goigs a la Mare de Déu. A les 12 h, vermut i sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa. A les 12 h, trobada de Coaners. Visites gratuïtes a Sant Julià i la Torre, entre 9 i 13 h, amb inscripció prèvia al lloc. Organització: Amics de Coaner.
COLLBATÓ
- Festa major. Divendres, a les 19.30 h, a la plaça de l’Era, pregó a càrrec de la Comissió de Festes Font del Còdol. A les 20.30 h, als carrers del nucli antic, Seguici del Pastor: Collbató es prepara per vèncer al Marmotot. Amb ZeBrass Marching Band. Més informació i venda de tiquets a salnitratscollbato@gmail.com. A les 21.30 h, a la pista Martí Gil, sopar popular i ball amb l’orquestra Venus. Tot seguit, sessió Remember amb Dj Rujo i amics. Dissabte, a les 9 h, a la pista esportiva Can Dalmases, campionat amateur de futbol sala. A les 12 h, a la pista Martí Gil, espectacle El somni d’un pardal, de Circ Pànic. Accés lliure. A les 13 h, als jardins de Can Rogent, vermut als jardins i ballada de sardanes amb la cobla Baix Llobregat. A les 18 h, a la plaça de l’Era, cercavila popular amb els Gegants de Collbató i les colles convidades, els Diables Salnitrats de Collbató, els Bastoners de l’Arboç i Batuco d’Esparreguera. A les 18 h, a l’exterior de l’Espai Jove, vespreig musical amb Es de cajón (Dani Lombart) i Dj Gerard Andrade. Accés lliure. A les 21 h, al Casinet, teatre: El meu pare va anar a Cuba, obra escrita i dirigida per Silvia Baraldés. Entrades: 10 euros, gratuït per als menors de 13 anys. Organització: teatre La Forja. A les 00.30 h, a la pista Martí Gil, concert de Mala Vida. Accés lliure. Després, Dj Dylan Lorenzo. Diumenge, a les 12 h, a la pista esportiva Martí Gil, espectacle-concert familiar Quin cangueli, amb Xip Xap. A les 12 h, a la plaça de l’Era, trobada castellera amb les colles d’Esparreguera, Esplugues i els Bous de la Bisbal. A les 17 h, a la pista esportiva Les Illes, campionat amateur de bàsquet. A les 19 h, a la pista esportiva Martí Gil, concert de Mashup Party Band. A les 21.30 h, pels carrers del nucli antic, amb inici a la plaça de l’Era, correfoc amb els Diables Salnitrats de Collbató. Dilluns, a les 9 h, a la pista esportiva Can Dalmases, campionat infantil de futbol sala. A les 18 h, al Casinet, contes de festa major amb Joan de Boer. De 4 a 10 anys. A les 19 h, a la biblioteca Sibil·la Durfort, presentació el llibre Corda de cànem, a càrrec del seu autor, Joan Carles Libori. Dimarts, a les 11 h, a l’església de Sant Corneli, pregària en homenatge a la gent gran. A les 12 h, al Casinet, espectacle T-Improviso, amb l’humorista Sergi Príncep. Vermut per als assistents. A les 18.30 h, als jardins de Can Rogent, cantada d’havaneres amb Son de l’Havana. Rom cremat. A les 20.30 h, al Casal de Cultura, festa-homenatge a la gent gran.
Estamariu
- 3r Festimariu. Divendres, a les 20 h, teatre: Dones de Flors i Herbes. Dissabte, a les 10 h, a la plaça de la Font Vella, taller d’escultura en directe, a càrrec del grafiter B:K i l’escultor de fusta Marçal Rotllan. A les 10.30h, visita guiada a l’església de Sant Vicenç d’Estamariu, a càrrec d’Albert Villaró. A les 11.30h, taller de cançó improvisada amb Pep Lizandra i Aliona Riera. A les 12 h, al mercat d’artesania, demostració de l’ofici de forjador, a càrrec de vadeForja. A les 13 h, cercavila de corrandes. A les 17 h, a l’església de Santa Cecília, La literatura com a joc, amb Màrius Serra, Pau Vidal i Albert Villaró. A les 18 h, a la plaça Major, concert: La clavellina d’aire, amb Jordi Macaya i Cati Plana. A les 19 h, a la plaça de la Font Vella, taller i concert de danses occitanes amb el grup Sarabat. A les 21 h, a l’església de Sant Vicenç d’Estamariu, concert: Babel: dels fems i les flors, amb Lídia Pujol. Diumenge, a les 10 h, bany de bosc amb Teresa Ruiz. A les 11 h, cinema: documental Saó, a càrrec de l’Escola Folk del Pirineu. A les 11.30h, al mercat d’artesania, demostració de l’ofici de forjador, a càrrec de vadeForja. A les 12 h, a la plaça Major, cançons i corrandes amb Lluc Dexeus i Joan Christian Simelio. A les 13 h, tast guiat de formatges Fira Sant Ermengol, a càrrec d’Aleix Solé i Cal Teixidor. A les 13 h, vídeo de la visita teatralitzada a Sant Vicenç d’Estamariu, a càrrec dels Joves del Casal d’Estiu 2025. A les 17 h, a la plaça de la Font Vella, espectacle de circ La Cirquestra, a càrrec d’Improvistos Krusty Show.
L’ESTANY
- Festa major. Diumenge, a les 19 h, a la pista vella, campionat de bitlles catalanes.
GUIXERS
- Aplec al santuari de Puig-Aguilar. Dissabte, a les 11 h, al santuari de Santa Maria de Puig-Aguilar, missa i repartiment del pa. Tot seguit, música de poble amb Irene Augé.
LLÍVIA
- Camí ramader de Marina. Divendres, cap a les 10 h, sortida del ramat de cabres cap a Fontanals, des del porxo del pastor.
MANRESA
- 44a Fira d’artistes i artesans. Dissabte, de 10 a 20 h, al primer tram del passeig Pere III. Parades d’artistes i artesans locals. A les 18 h, davant de l’entrada del pati del Casino, animació infantil amb LaCorneta Riallera. Tot seguit, actuació de Magic Pol. Organització: Associació de Veïns Passeig i Rodalies.
MARGANELl
- Festa major. Actes fins al 21 de setembre. Divendres, a les 21 h, sopar de carmanyola. A les 23 h, música amb Dj Sansi. Dissabte, a les 10 h, a la sala polivalent del Cafè, torneig de ping-pong. A les 18 h, cercavila popular amb grups geganters i la música de Buidant la Bota. A les 21 h, sopar de festa major. Preu: 18 euros. Cal haver fet inscripció. A les 23 h, música amb el grup JOS Espectacles. A les 9.30 h, caminada popular i pica-pica al Cafè de Marganell.
MONTSERRAT
- Mil·lenari de Montserrat. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Dissabte, a les 10.15 h, pujada en formació dels Manaies de Girona des de l’Aeri fins a la plaça Santa Maria. A les 12 h, evolucions a les places.
NAVÀS
- Festa Major del Mujal. Dissabte, a les 18.30 h, torneig de bitlles per equips de 4 persones. Obert a totes les edats. A les 20.30 h, sopar: servei de bar i entrepans. A les 21.30 h, cinema familiar a la fresca amb l’Associació Cultural Fotofilm Navàs. Diumenge, a les 10.30 h, a l’església de la Santa Creu, missa de festa major. A les 11.30 h, cercavila amb els gegants de Navàs fins a la plaça de l’Escola. A les 12 h, ballada de sardanes amb la colla sardanista de Navàs i vermut popular. A les 19 h, ball amb Pep i M. José. Servei de bar i entrepans.
PUIGCERDÀ
- Quinto de la Penya Barcelonista de Puigcerdà. Diumenge, a les 17 h, a la rambla Josep Maria Martí, 12. Obert a tothom. En funció dels partits del Barça pot variar l’hora. Confirmar al 680 735 833 (Pere).
SALLENT
- Festa major. Actes fins dilluns. Divendres, a les 20 h, amb inici a la plaça de la Rectoria (campanar de Sallent), L’Esvalotada i repicada de campanes de festa major. A les 21 h, a la plaça de la Vila, pregó a càrrec de l’A.S.C.F. amb motiu dels seus 100 anys. A les 23 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, concert amb Los Mejores, grup de tribut. A les 00.30 h, a la Torre del Gas, nit de festa amb Mon Dj. Dissabte, a les 9 h, al pavelló d’esports Agustín Rueda, 19è torneig 3x3 de bàsquet. A les 9 h, a la pista de petanca, campionat de petanca. A les 10 i a les 12.30 h, visita guiada al poblat ibèric del Cogulló. 4 euros. Informació i reserves a www.sallentturisme.cat i a 671 40 54 83. A les 11 h, visita familiar i taller d’arqueologia per as infants. 4 euros. Informació i reserves a www.sallentturisme.cat i a 671 40 54 83. A les 12 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, audició de sardanes amb la Cobla Marinada. Organització: Colla de Dansaires Sallentins. A les 12 h, a la sala Joan Puig i Elias, 48a exposició i lliurament de premis dels guanyadors del concurs de fotografia d’Enramades 2025. Organització: Foto Club. A les 17 h, al camp de futbol, torneig de futbol de festa major. A les 18 h, a la piscina, partit de waterpolo Memorial Toni Suades. A les 18.30 h, al parc Pere Sallés, Frikibingo Júnior. A les 19.30 h, al camp de futbol, torneig de futbol de festa major. A les 19.30 i a les 23 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, concert i ball de confeti amb l’orquestra Welcome Band. A les 23.30 h, a la Torre del Gas, concert amb Miki Núñez. A les 01.30 h, a la sala Contramestres, Nit de Dj. Diumenge, a les 9 h, al local de la Societat Ocellaire, esmorzar de germanor i lliurament de premis de la temporada. A les 9 h, a la pista de petanca, competició de petanca. A les 10 i a les 11.30 h, visita guiada a la Casa Torres Amat. 4 euros. Informació i reserves a www.sallentturisme.cat i a 671 40 54 83. A les 12 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, ballada de gegants i nans de Sallent, acompanyats per la cobla Berga Jove i els grallers de l’EMM Cal Moliner. A les 18 h, al camp de futbol, torneig de futbol de festa major. A les 18 h, a l’església Sant Antoni M. Claret, concert de la coral Nova Harmonia. Entrada gratuïta. A les 19 i a les 22.30 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, concert i ball del fanalet amb l’orquestra Montecarlo. Dilluns, a les 10.30 h, a la plaça Sant Antoni M Claret, jocs d’aigua a càrrec de Festa i Fusta. A les 12 h, festa de l’escuma. A les 20.30 h, a la Torre del Gas, cantada d’havaneres amb la Barcarola. Hi haurà rom cremat. A les 22 h, al pont de la Concòrdia, castell de focs amb Pirotècnia Igual.
- La Fumera, Festa Major Alternativa de Sallent. Actes fins dilluns. Divendres, a les 14 h, a les places de les colles, dinar del Temperi. A les 15.30 h, a les places de les colles, La llista negra: objectes curiosos, fotos esbojarrades i entrebancs col·lectius. A les 17 h, a les places de les colles, El Temperi: objectes per fer soroll i diferents proves. A les 19 h, al Pati, Pd Pati. A les 20 h, a Cal Teia, recompte de la llista negra. A les 20.30 h, a Cal Teia, ball de les Treballadores. A les 20.30 h, al Magatzem, concert d’Humana Sound System. A les 21 h, al Pati, espectacle de dansa i piano amb Marta Rabaneda i Elisenda Duocastella. A les 22 h, al Magatzem, Bucket Brothers. A les 23.30 h, a Cal Teia, Dan Peralbo i el comboi, Funktory i Pd Culleres i Pd Bòbila. Dissabte, 15è aniversari de l’Ateneu Popular Rocaus. A les 11 h, a la plaça Joan Vilaseca, concurs: Ser basku no és fàcil remullat. A les 12 h, al Magatzem, vermut amb Txema i Eloi. A les 12.30 h, a la plaça Joan Vilaseca, vermut musical amb Pd Serrellet. A les 14 h, dinar popular. Preu: 15 euros, i 12 euros, per a sòcies. Inscripcions a través de la web de l’Ateneu i la Fumera. Tot seguit, sobretaula amb Carles Belda i Convidats. A les 17.30 h, a la plaça Joan Vilaseca, Ser bascu no és fàcil, eh!: proves d’habilitat i resistència. A les 18 h, al Pati, Pd Pati. A les 18.30 h, a la plaça Joan Vilaseca, concurs de truites Quins ous! A les 19 h, al pati, 2n tast guiat de cerveses, a càrrec de La Pirata i sopar de biquinis. 10 euros. Inscripcions prèvies. A les 20.30 h, al Magatzem, Joan Colomo. A les 22.15 h, al Magatzem, Dj Saraswati. A les 22.30 h, a Cal Teia, Remei de ca la fresca, Fetus, Blú Versions i Pd Fàbrica Vella. Diumenge, A les 11.30 h, a Cal Teia, matinal de cultura popular. A les 12 h, al Magatzem, vermut amb Eme i Eme Djs. A les 13.30 h, a Cal Teia, final participatiu de la mostra de balls de plaça i acordió. A les 17.30 h, a la plaça de la Generalitat, inscripcions de la carretada. A les 18 h, la Carretada: cursa de carretons. A les 19 h, a Cal Teia, espectacle Les pirates del Llobregat, a càrrec de les Fumeres Teatreres. A les 19.30 h, al Pati, Trivial de Sallent 100% genuí. A les 20.15 h, a Cal Teia, havaneres amb De Gairó i rom cremat. A les 21.30 h, al Magatzem, Bobina, 3a Mostra de curtmetratges de temàtica social: projecció del documental Els buits i col·loqui amb la directora, Marina Freixa. A les 22.30 h, a Cal Teia, ball de confeti: La Fumera All Stars i ballada de sardanes amb la cobla La Principal de La Fumera. Dilluns, a les 17 h, a la Carbonera, concurs Minixef a la Carbonera. Equips familiars de 4 components. 3 euros per persona. Cal inscripció prèvia a Instagram o a lacarbonerasallent@gmail.com. Jocs de taula a càrrec dels amics de Cal València i escacs amb el Club Escacs Sallent. A les 19 h, a Cal Teia, recompte del Geocaching. A les 19.30 h, a Cal Teia, Fumerada, amb l’actuació de les Treballadores. Tot seguit, piromusical i penjada de la bandera de la colla guanyadora al balcó de l’ajuntament. A les 20.30 h, a Cal Teia, sopar de relleus. A les 21 h, al Magatzem, concert amb Ari Gabriel. A les 22.30 h, fi de festa amb Pd Easy.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
- Qu4tre Estacions. Divendres, a les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament, Open Mic: micro obert amb La Vermuteria i Bikini’s de Culte. De 23 a 02 h, Dj. Dissabte, a les 17 h, a la plaça Onze de Setembre, Xtrem Race: Humor Amarillo.
- Aplec de Castellet. Diumenge, a les 9.15 h, a la plaça de l’Església, concentració de romeus. A les 9.30 h, cercavila a Castellet amb els gegants i grallers. A les 10.15 h, al Pla de les Vives, esmorzar amb coca. A les 11 h, a Castellet, missa solemne, repartiment de ramets, ofrena floral i cantada del Goig de la Verge de Castellet. A les 12 h, audició de sardanes a càrrec de la cobla Vila d’Olesa, actuació de l’Esbart Dansaire Santvicentí i ball dels Barons de Castellet. Hi haurà servei de bus: sortides a les 10 i a les 10.30 h i baixada a les 13.30 h.
SOLSONA
- Festa major. Dissabte, a les 19.30 h, a la plaça de la Catedral, concert de músiques de Ramon Pujol Llanes sota la direcció de Jordi Montanyà Novas. En cas de pluja, es traslladarà a la sala dels Sants Màrtirs. A les 21 h, al teatre comarcal, representació de L’últim ball, a càrrec de Lacetània Teatre, sota la direcció d’Aleix Albareda. Venda d’entrades a www.entradessolsones.com. Diumenge, de 9 a 19 h, a la plaça del Camp, 31è Torneig de bàsquet 3x3 de Solsona per a totes les categories. En cas de pluja, al pavelló poliesportiu. Inscripcions al compte @cbsolsona a Instagram. Preu: 7 euros per participant. A les 18 h, al teatre comarcal, representació de L’últim ball, a càrrec de Lacetània Teatre, sota la direcció d’Aleix Albareda. Venda d’entrades a www.entradessolsones.com. A les 19 h, a la catedral, 27è Festival Orgues de Ponent i del Pirineu 2025, a càrrec de l’organista Eudald Dantí i Roura. Divendres 19 de setembre, a les 20 h, a la sala de plens de l’ajuntament, lliurament de premis del 44è Concurs de pintura ràpida, el 9è Concurs de fotografia de la Festa Major i el 35è Concurs de flors als balcons i entrega de records als infants que s’acomiaden del ball de bastons i els cavallets. Més informació a solsonalafesta.net.
Subscriu-te per seguir llegint
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)
- Maria Cristina Clemente, notària, explica si pots vendre un habitatge heretat sense tenir escriptura
- La Marxa de Torxes de Manresa torna a ser unitària i parla en quatre llengües