4 € de descompte per veure KIW

KIW

KIW

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 4 € de descompte per veure KIW. Un trio d’e-jazz, un gènere que fusiona el jazz, el funk i el hip-hop amb la música electrònica.

KIW són el Pau (exalumne del Conservatori de Música de Manresa), l’Artur i el Ferran, saxofonista, bateria i baixista respectivament, tres músics formats primer a Barcelona i que ara continuen els estudis als EUA.

El trio ha tingut sempre clar que volia fugir del jazz convencional. I la músicaelectrònica era la via per fer-ho. Emmirallats per Triphasic, el trio de jazz de LlibertFortuny, Gary Willis i David Gómez, ens oferiran una sessió d’e-jazz amb improvisacions que podrem gaudir dins del Cicle ¾ de música.

Diumenge 21 de setembre a les 12 h. Auditori Plana de l'Om. de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

