4 € de descompte per veure KIW
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 4 € de descompte per veure KIW. Un trio d’e-jazz, un gènere que fusiona el jazz, el funk i el hip-hop amb la música electrònica.
KIW són el Pau (exalumne del Conservatori de Música de Manresa), l’Artur i el Ferran, saxofonista, bateria i baixista respectivament, tres músics formats primer a Barcelona i que ara continuen els estudis als EUA.
El trio ha tingut sempre clar que volia fugir del jazz convencional. I la músicaelectrònica era la via per fer-ho. Emmirallats per Triphasic, el trio de jazz de LlibertFortuny, Gary Willis i David Gómez, ens oferiran una sessió d’e-jazz amb improvisacions que podrem gaudir dins del Cicle ¾ de música.
Diumenge 21 de setembre a les 12 h. Auditori Plana de l'Om. de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
- Passa tota la nit perduda mentre passejava el gos i la troben sana a Castellnou
- Jordi González: 'Després d’aquesta malaltia que gairebé acaba amb mi si faig alguna cosa és perquè em surt del cor
- La família del manresà Jordi Ribas fa un donatiu per crear una plaça de professor de català a la Universitat de Michigan
- Ningú sap què és el «phubbing», però pràcticament tothom el pràctica amb el mòbil a la mà
- Un arrossegament de pedres talla l'accés a Montserrat per dues carreteres i n'afecta una tercera
- Mor per sobredosi a Brians 2 un intern de 25 anys amb una llarga condemna
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Tarda de rescats a la Catalunya central amb tres ferits a la muntanya