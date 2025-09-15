Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Entrades gratuïtes per veure Núvol gris, gras, gros

La Companyia Al Detall presenta Núvol gris, gras, gros

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis Entrades gratuïtes per veure Núvol gris, gras gros de la Companyia Al Detall. Aquesta és la història d’un núvol viatger, que després de córrer món i acumular aigua i més aigua s’ha fet gris, gras i gros.

Ara necessita ploure i buscarà un lloc on la seva aigua sigui profitosa i netegi carrers, regui camps i ompli rius. Però cada cop que intenta ploure algú o altre l’atura, ja que ‘mai plou a gust de tothom.

Aconseguirà ploure i ajudar algú? Teatre al Detall posa tota la seva poètica al servei dels petits espectadors amb un espectacle delicat, tendre i amb rerefons ecologista.

Dissabte 20 de setembre a les 18 h. A la Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

