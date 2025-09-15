Entrades gratuïtes per veure Núvol gris, gras, gros
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis Entrades gratuïtes per veure Núvol gris, gras gros de la Companyia Al Detall. Aquesta és la història d’un núvol viatger, que després de córrer món i acumular aigua i més aigua s’ha fet gris, gras i gros.
Ara necessita ploure i buscarà un lloc on la seva aigua sigui profitosa i netegi carrers, regui camps i ompli rius. Però cada cop que intenta ploure algú o altre l’atura, ja que ‘mai plou a gust de tothom.
Aconseguirà ploure i ajudar algú? Teatre al Detall posa tota la seva poètica al servei dels petits espectadors amb un espectacle delicat, tendre i amb rerefons ecologista.
Dissabte 20 de setembre a les 18 h. A la Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
- Passa tota la nit perduda mentre passejava el gos i la troben sana a Castellnou
- Jordi González: 'Després d’aquesta malaltia que gairebé acaba amb mi si faig alguna cosa és perquè em surt del cor
- La família del manresà Jordi Ribas fa un donatiu per crear una plaça de professor de català a la Universitat de Michigan
- Ningú sap què és el «phubbing», però pràcticament tothom el pràctica amb el mòbil a la mà
- Un arrossegament de pedres talla l'accés a Montserrat per dues carreteres i n'afecta una tercera
- Mor per sobredosi a Brians 2 un intern de 25 anys amb una llarga condemna
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Tarda de rescats a la Catalunya central amb tres ferits a la muntanya