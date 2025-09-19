Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a les comarques de casa nostra
Consulta totes les activitats que se celebren durant els pròxims dies a la Catalunya central
Redacció
L’AMETLLA DE MEROLA
Festa major. Actes fins al 22 de setembre. Divendres, a les 18.30 h, penjada de la creu al campanar. A partir de les 20 h, a l’envelat, acte d’inauguració de la festa major. A les 20.30 h, pregó. A partir de les 21 h, Tastal’Am: tastos de plats, platets i pintxos acompanyats de cervesa i vi. Tot seguit, fi de festa amb Aquell Parell XL, Trinxats i Pd Xics. Dissabte, d’11 a 14 h, a la plaça del Cafè, tobogan d’aigua gegant. A les 12 h, repic de campanes. A les 17.30 h, a l’envelat, Impro Side Story: actors sense guió, músic sense partitura, un musical improvisat. A les 19.30 h, al teatre, comèdia Tocats de l’ala, de José Luis Alonso, amb direcció de Carles Picado. Entrades a la venda a www.ametllademerola.cat. A les 21.30 h, a l’envelat, Vespreig amb la rumba dels Tets. Servei de bar i entrepans. A partir de les 00 h, concert amb Últim Àtom i Pascual i els Desnatats. Diumenge, a les 10 h, repicada de campanes. A les 10.15 h, cercavila amb la cobla Berga Jove i la participació dels nans, cascavells i gegants. A les 10.30 h, missa major en honor a Sant Mateu, patró de l’Ametlla de Merola. Cants a càrrec del Cor Parroquial. A les 12 h, a la plaça de l’Església, traca valenciana, ball de Cascavells, ball del gegantó Cascavell, ball de Nans i ball de Gegants. En acabar, sardanes amb la cobla Berga Jove. A les 18.30 h, a la plaça de l’Església, ball amb Solistes Tercet. Tot seguit, des del campanar, focs artificials. Dilluns, a les 11 h, missa pels difunts. A les 12.30 h, a l’envelat, concert vermut amb Natxo&Gerard. A les 19 h, a la plaça del mercat, audició de sardanes amb la cobla Contemporània. Dimarts, a les 18 h, baixada de la creu del campanar.
AVINYÓ
Festa major. Divendres, a les 18 h, darrere l’església, vesprada de festa major. A les 20 h, a la plaça Major, sopar popular. Seguidament, obertura de festa major amb les Bèsties del Morrut. A les 23 h, inici del correfoc. A les 00 h, al pavelló, concert amb La Cosa Nostra i Verigen. Seguidament, DDDJ. Dissabte, a les 11 h, a la plaça Major, ballada de sardanes amb la cobla Maricel. A les 11 h, al Passeig, 9è concurs de paelles. A les 12 h, presentació dels equips de futbol del Club Esports Avinyó. A les 14 h, dinar popular. A les 17.30 h, a la plaça Dalí, plantada d’andròmines. A les 18 h, baixada d’andròmines i, seguidament, a les pistes de pàdel, repartiment de premis. A les 21.30 h, al Local Catalunya, comèdia No et vesteixis per sopar, de Marc Camoletti, a càrrec del Grup de Teatre d’Avinyó. Entrades: 10 euros, i 5 euros fins a 12 anys. A la venda al Casal del Passeig (93 013 19 19). També hi haurà funcions els dies 27 i 28 de setembre. A les 23 h, a la pista polivalent, ball amb Mil·lènium. A les 23 h, al pavelló, concert amb SDP. A les 00.30 h, concert amb Buhos. Seguidament, Dj Pitu. Venda d’entrades a través de l’aplicació Tramit. Diumenge, a les 8 h, 59è Concurs de pintura ràpida i 30è Concurs de dibuix infantil. Punt d’inscripció: Casal del Passeig. A les 9.30 h, al Passeig, 51è Torneig de festa major de partides ràpides. Organització: Club d’Escacs d’Avinyó. A les 11 h, a la plaça Major, 27a Trobada gegantera i cercavila, amb la participació de més de mitja dotzena de colles. A les 11 h, a l’església de Sant Joan, missa de festa major. A les 17.30 h, a la plaça Major, espectacle familiar amb Penélope y Aquiles: El sr. de les baldufes. A les 19 h, al pavelló, concert amb l’orquestra Montgrins. A les 23 h, ball amb l’orquestra Montgrins. A les 00.30 h, al Local Catalunya, sessió de Djs amb Dj Rutxo i Dj Pontti. Dilluns, a les 12 h, al Passeig, concert-vermut amb Orgue de Gats. A les 16 h, al Passeig, cafè-ball amb Orgue de Gats. A les 17 h, a la plaça Major, espectacle familiar Àpali, família, amb Rah-Mon Roma Trio.
BERGA
Fira de Santa Tecla. Divendres, de 10.30 a 13 h, al Pavelló de Suècia, jornada tècnica: Eines de suport digital per la gestió diària de l’explotació agrària. Informació: Oficina Comarcal DARPA al Berguedà. Dissabte i diumenge, de 10 a 20 h, exposició d’eines i maquinària antiga del camp, exposició del Parc Natural del Cadí-Moixeró, mostra de races autòctones catalanes (vaques, xais, cabres, cavalls...), mercat d’artesania i alimentació, mostra d’aviram a la Grangeta de la Mel, mostra de l’ADF del Berguedà, Revolta Pagesa i fira d’atraccions. D’11 a 13.30 de 17 a 20 h, educació canina i benestar animal. Dissabte, de 9 a 11 h, esmorzar popular amb Revolta Pagesa. De 10 a 20 h, espai de la terra del Berguedà. D’11 a 13.30 i de 17.30 a 20 h, taller de natura del Parc Natural del Cadí-Moixeró. D’11 a 13.30 i de 17 a 20 h, gimcana pagesa. D’11 a 13 h, 2n Concurs de gossos petanera (i d’altra mena) del Berguedà. A les 11 h, diàleg: El Berguedà a través del seu producte agroalimentari, amb Toni Massanés. A les 12 h, demostració de cuina càrrec d’Oriol Rovira d’Els Casals. De 12 a 15.30 h, espai restauració per degustar plats de l’Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà. A les 13.30 h, actuació musical de Cece Gianotti & Joan Compaposada. A les 17 h, tast de vins del Berguedà amb productes autèntics. Preu: 6 euros. A les 17.30 h, espectacle infantil La màgia dels aliments, amb Violeta Antó. A les 18 h, tast d’embotits i pans de la comarca. A les 19 h, tast de cervesa artesana i formatges singulars. Preu: 6 euros. De 19 a 21.30 h, espai restauració. A les 20 h, actuació musical de Gemma Abrié i Arecio Smith. Diumenge, de 10 a 20 h, mostra de vehicles d’ocasió. De 10 a 13 h, 22a trobada de puntaires. De 10 a 14 h, Espai de la terra del Berguedà. A les 11 h, taller infantil: Els nens cuinen amb aliments del territori, amb Ada Parellada. Activitat gratuïta amb aforament limitat. D’11 a 13.30 i de 17 a 19 h, gimcana pagesa. D’11 a 14 h, circuit de bicicletes. A les 11 h, xerrada de sensibilització sobre l’adopció i el benestar animal. D’11 a 13.30 h, taller de natura del Parc Natural del Cadí-Moixeró. A les 12.30 h, demostració de cuina de cuina genuïnament berguedana a càrrec de Jordi Badia del restaurant La Cabana. De 12 a 16.30 h, espai restauració de l’Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà. A les 13 h, reconeixement als ramaders de la fira. A les 13.30 h, actuació musical d’Aquell Parell. De 17 a 18 h, 23a Trobada d’acordionistes. De 18 a 20 h, ballada country a càrrec de Granger’s del Berguedà.
CAL ROSAL
7a Festeta de la Cervesa. Dissabte, a Cal Rosal. A les 12 h, vermut musical amb el duet de versions Ayala acústics. A les 19 h, actuació del quartet Cece Giannotti (versions i temes propis pop i blues). A les 21 h, actuació de The Seventies, trio de versions de rock’n’roll. Hi haurà cerveses industrials i artesanes del territori i, en la franja del vespre, es podran acompanyar de tapes. Activitat en el marc del Mercat del Bolet.
CABRIANES
Cabristone, festes d’estiu. Divendres, a les 17.30 h, recollida de dorsals. A les 19 h, sortida de CabróRun, amenitzat amb Dj Dolça. A les 21 h, entrega de premis. A les 21.30 h, sopar. 10 euros. A la venda a Ca la Laia i a Entrapolis. A les 22.30 h, concert de Waikiki. A les 00.30 h, Dj Dolça. Dissabte, a les 9 h, torneig de petanca. A les 14 h, arrossada popular. 15 euros, 12 euros socis de l’AVV i 8 euros infants. Tiquets a Ca la Laia i Entrapolis. A les 17.30 h, gimcana. A les 19.30 h, quinto. De 20 a 22 h, sopar d’hambugueses amb furgoteca. A les 22.30 h, concert d’Enfiestaos. A les 00.30 h, Dj Rutxo. Diumenge, a les 10 h, missa. A les 12 h, animació infantil Explosió de colors!, amb Idoia. A les 12.30 h, vermut. A les 18 h, sardanes amb la cobla Berga Jove. A les 22 h, espectacle La niña bonita, amb en Peyu. Dilluns, a les 17.30 h, partit de futbol. A les 17.30 h, inflables. A les 18.30 h, xocolatada. A les 19.30 h, ball amb Jordi Bruch.
CARDONA
Festa major. Divendres, a les 20.15 h, a la plaça de bous, Corre de bou infantil amb Penya Les Barreres. A les 22 h, Corre de bou popular amb vaquetes. Dissabte, a les 22 h, a la plaça de bous, nit de vaquetes enfundades. Organització: penya Els Enfundats-K. Diumenge, a les 12.30 h, des de la residència Sant Jaume i fins a al plaça de bous, cercavila amb bous inflables amb penya La Corneta, amenitzada per la xaranga Entrompats Band. Amb la participació del gegant Figolete. A les 17.30 h, a la plaça de bous, festival còmic taurí a benefici de la residència Sant Jaume.
28è Aplec de l’Associació Cultural 18 de Setembre. Divendres, a les 18 h, xerrada sobre la salut de la llengua catalana. A les 20 h, penjada de l’estelada. A les 20.15 h, inici de la pujada al castell i recreació històrica, amb l’espectacle musical Bandera negra a la col·legiata de Sant Vicenç. Entrades exhaurides. A les 23.30 h, Pd Gero. Dissabte, a les 12 h, mostra de cultura popular amb cercavila. En acabar, xocolatada. A les 12.30 h, vermut amb música en directe. A les 14 h, arrossada popular. A les 15 h, mostra de glossa. A les 18 h, xerrada sobre Palestina. A les 20.15 h, inici de la pujada al castell i recreació històrica, amb l’espectacle musical Bandera negra a la col·legiata de Sant Vicenç. Entrades exhaurides. A les 21 h, entrepanada popular. A les 23.30 h, concert a la plaça Mercat. Diumenge, a les 8 h, caminada històrica a càrrec del Centre Excursionista de Cardona.
GUIXERS
La Tupinada. Dissabte, de 1830 a 20.30 h, les 6 proves. També Tupinada jove. Hi ha premis. A les 22.30 h, concert amb La Quinta i Dj. A la mitja part, concurs Empassabirres. Durant tota la jornada, furgoteca.
IGUALADA
72a FirAnoia. Divendres, de 17 a 21 h; dissabte i diumenge, de 10 a 14.30 i de 17 a 20 h, fira multisectorial. Avui, a les 18 h, inauguració. A les 18 h, manualitats infantils: Decora la fira. A les 19.30 h, Podcast Made in Anoia. Dissabte, a les 10 h, Podcast Espai 8. A les 10 h, manualitats infantils: Finestra Fira Igualada. A les 11 h, teatre infantil: Les aventures de Matito. A les 12 h, Dj Mingus Orange. A les 13 h, Podcast Pantalla Completa. A les 17 h, espectacle itinerant Kuntur. A les 17 h, manualitats infantis: vas/cara de Fira Igualada. A les 17.15 h, entrega de premis FirAnoia. A les 17.30 h, gimnàstica artística. A les 18 h, espectacle itinerant Protons. A les 18.30 h, exhibició de l’Aula Escola de Dansa. A les 19 h, Dj White Pèrill. A les 19.30 h, Podcast La Bona Vida. Diumenge, a les 10 h, manualitats infantils: visera Fira Igualada. A les 11 h, recepció i cercavila de pubilles i hereus. A les 11 h, exhibició de Swing Anoia. A les 11.30 h, Podcast L’Oasi. A les 13 h, concert de Bum Titis. A les 17 h, Podcast Cubates i Dracs. A les 17 h, manualitats infantils: frisbee Fira Igualada. A les 18 h, exhibició d’arts marcials del Centre Gui. A les 19.30 h, concert d’Igualada Gospel Choir. A les 20 h, sorteig d’automoció: 3.000 euros.
TextilFest. Divendres, a les 10.30 h, al Museu de la Pell, sessió de networking. A les 16 h, a l’Adoberia Bella, presentació mostra i debat: Habitant el teixit. Dissabte, a les 11 h, amb trobada al pati del Museu de la Pell, visita guiada (en castellà) RECorreguts Tèxtils pel barri del rec d’Igualada. Es visitaran una desena de punts claus del llegat fabril del barri del Rec. Gratuïta. Cal inscripció: 93 804 67 52 o m.igualada@diba.cat. Properes rutes en català: 12 i 26 d’octubre. A les 18 h, al teatre Ateneu, REV_BEL_ART, desfilada d’artesania d’autor, que reunirà creadores i dissenyadors que treballen l’artesania des d’una mirada contemporània. Entrada gratuïta. Amb programació fins al 26 d’octubre, TextilFest és un esdeveniment pioner a escala estatal que combinarà art, artesania, sostenibilitat i participació ciutadana al voltant de la cultura tèxtil. Organització: Associació per a la Creació Tèxtil.
15è aniversari del Ball de Cercolets. Dissabte, a les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament. Mostra de balls amb el Ball de Cercolets d’Igualada, el grup de dansa basca Txokoa Dantza Taldea de Bera (Navarra) i la participació dels Capgrossos d’Igualada.
Transformem Igualada: una jornada per a la diversitat i llibertat. Dissabte, a les 19.30 h, a la plaça de Pius XII. Jornada cultural, artística i reivindicativa, que té com a objectiu visibilitar el transformisme en català i el fenomen del sexili com a forma d’expressió, resistència i supervivència dins del col·lectiu LGTBIQ+. A les 22 h, espectacle L’Art del Caos Personal amb Jèssica Pulla. Gratuït.
LLÍVIA
Setmana Europea de la Mobilitat: caminada popular. Dissabte, a les 10 h, amb sortida des de la plaça de l’Església recorregut al voltant de Llívia. 6-8 km. Per a totes les edats. Inscripcions a comunicacio@llivia.org.
MANRESA
Setmana Europea de la Mobilitat. Dissabte, al matí, des de la plaça Sant Domènec, gimcana popular El trivial de la mobilitat, adreçada al públic familiar per conèixer les parades i línies del bus urbà de Manresa. A la plaça Sant Domènec, parades informatives i tallers per potenciar la mobilitat sostenible i l’ús de la bicicleta: neteja i tuneja la teva bici i cistelles de cartró per a bicicletes. A la plaça Porxada, de 10 a 13 h, circuit de bicicletes amb cons i senyals diversos, adreçat a infants d’entre 3 i 12 anys.
MARGANELL
Festa major. Diumenge, a les 13 h, dinar de la gent gran a càrrec del Cafè de Marganell. Gratuït per als majors de 65 anys empadronats al poble. Preu: 17 euros. Cal haver fet inscripció. Tot seguit, espectacle humorístic Reugenio.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Avui, dissabte i diumenge, de 10 a 17 h, a la plaça del Museu, activitats de la Creu Roja: exposicions (El Banc de les migracions amb ulleres de realitat virtual, sensibilització sobre el canvi climàtic), alberg provisional, vehicle d‘emergència i primer auxilis. Dissabte, de 10 a 15 h, a la sala Venerable, campanya de donació de sang de Creu Roja. Inscripcions a www.bancsang.net. De 20 a 23 h, a les places, 1.000 telescopis per al Mil·lenari a càrrec de l’ACOM. Accés lliure.
PINÓS
Festa major. Dissabte, a les 20.30 h, entrepà de pernil per a tothom i, seguidament, ball de nit amb Joan Vilandeny. Per acabar, copa i xocolata. Diumenge, a les 10.45 h, missa major. A les 19 h, ball amb Elisabeth Majoral. A la mitja part, botifarrada. Cava gratuït.
PUIGCERDÀ
25è aniversari de la Fundació Tallers de la Cerdanya. Dissabte, a les 11 h, benvinguda i portes obertes. A les 12 h, parlaments. A les 12.30 h, animació a càrrec de Jaume Barri, amb l’actuació de la Colla Castellera de Cerdanya. A les 14 h, fideuada popular. Preu: 5 euros. Cal haver fet reserva.
Quinto de Vilallobent. Dissabte, a les 21.30 h, al local social. Reserva de cartrons: 661 755 633.
42a Diada de la Cerdanya. Diumenge, a Bourgmadame. Assamblea d’alcaldes de tota la comarca, amb parades de gastronomia i artesanals i activitats culturals i recreatives, incloent un dinar popular. Es pot consultar el programa a www.bourg-madame.fr/diada-de-cerdanya.
Quinto de la Penya Barcelonista de Puigcerdà. Diumenge, a les 17 h, a la rambla Josep Maria Martí, 12. Obert a tothom. En funció dels partits del Barça pot variar l’hora. Confirmar al 680 735 833 (Pere).
SANT FRUITÓS DE BAGES
Mercat de la Terra. Dissabte, de 10 a 14 h, al Cobert de la Màquina de Batre. A les 10 h, taller de cuina amb plantes oblidades, a càrrec de la cooperativa Eixarcolant. A les 13 h, dinar d’arròs amb albergínia blanca, cuinat per Genís Noguera, de Cal Fusteret, i amenitzat amb fados. Preu: 4 euros. Tiquets a santfruitos.cat, a través de QR.
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
Survival Zombie. Dissabte, de 22 a 04 h, joc immersiu. Venda d’entrades a l’oficina de turisme i a survivalzombie.es.
SANT MATEU DE BAGES
Festa major. Divendres, a les 20.30 h, al local social, sopar de veïns i amics. Preu: 22 euros; i 10 euros, infantil. Cal haver fet inscripció. A les 22 h, concert Varie-gats, amb Orgue de Gats. Dissabte, a les 9 h, caminada d’Antius a Sant Mateu. 8,8 km. Explicació a càrrec d’Albert Fàbrega sobre la colònia i la industrialització tèxtil al Cadrener. Inscripció: 674 653 444 o festamajorsantmateu@gmail.com. A les 17.30 h, al local social, espectacle Betu aquí, amb Betu el Pallasso. A les 20.30 h, al local social, sopar de festa major. Preu: 22 euros; i 10 euros infantil. Cal haver fet inscripció. A les 22 h, concert de festa major amb La Trup Duet. Diumenge, a les 9 h, repicada de campanes. De 9.30 a 10.30 h, ioga en família amb un conte d’animals. Reserves a l’Instagram @sanmateudebages o festamajorsantmateu@gmail.com. De 10 a 12.30 h, al camp del costat de la rectoria, gimcana de tractors. De 10.30 a 12.30 h, al camp de futbol, inflables. A les 13 h, missa solemne cantada per la Capella de Música de la Seu de Manresa. Seguidament, vermut popular i obertura del Museu de les eines del camp (de 10 a 14 h). A les 18.30h, representació de l’obra No et vesteixis per sopar, a càrrec del grup de teatre Paranys. A continuació, sorteig de dues paneres de productes de proximitat.
SANTPEDOR
Fira de les Gangues. Divendres i dissabte, botigues al carrer. Diumenge, de 10 a 14 h, a la plaça Gran U d’Octubre, botigues al carrer i coca i xocolata per a la canalla. Organització: CUSA Santpedor.
Fira de cultura popular. Dissabte, a les 19 h, a l’aparcament de Cal Llovet, tallers i actuacions de les entitats participants. Esmorzar popular i dinar de germanor. Servei de bar. Organització: Associació Cultura Popular Escoles de Santpedor.
2n Birrafest de Santpedor. Dissabte, a les 17 h, al pàrquing de Cal Llovet, amb cerveses artesanes. A les 21.30 h, concert de L a Zarigüella. A les 23.30 h, concert de La Tropical. Hi haurà furgoteques. Organització: Wateke Parties i Ajuntament de Santpedor.
Fira de Sant Miquel. Diumenge, de 9 a 14 h, 23è Concurs de pintura ràpida. A les 14.30 h, a la Capella de Sant Andreu, lliurament de premis. El 28 de setembre, d’11 a 14 i de 17 a 20 h, a la Capella de Sant Andreu, exposició de les obres concursants. Organització: Ressò-Col·lectiu de Dones de Santpedor. Dilluns, a les 19 h, a la Capella de Sant Andreu, taller d’iniciació al micromacramé: Crea el teu braçalet amb dos nusos bàsics. A partir de 12 anys. Cal fer inscripció a www.santpedor.cat. Organització: Artistes Locals de Santpedor. a les 19.30 h, a l’auditori del convent de sant Francesc, xerrada: Com promoure la Pau en un món en guerra, a càrrec de Jordi Armadans, periodista, politòleg i pacifista
SOLSONA
Festa major. Divendres, a les 20 h, a la sala de plens de l’ajuntament, lliurament de premis del 44è Concurs de pintura ràpida, el 9è Concurs de fotografia de la Festa Major i el 35è Concurs de flors als balcons i entrega de records als infants que s’acomiaden del ball de bastons i els cavallets. Més informació a solsonalafesta.net.
Setmana Europea de la Mobilitat: caminada i pedalada amb observació solar. Diumenge, a les 8.30 h, sortida des de la plaça del Camp de Solsona per anar fins al castell de Lladurs. Caminada: 10 km (tornada amb bus gratuït). Pedalada: 25 km. En arribar es farà una observació del sol amb telescopi. Activitat gratuïta i sense inscripció prèvia. Organització: Ajuntament de Solsona i Consell Comarcal.
SÚRIA
Suriatrastos. Dissabte, de 9.30 a 14 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà. Més informació: www.suria.cat/suriatrastos. Organització: Ajuntament de Súria.
Festa de la Tardor a Joncarets. Dissabte, de 16 a 19 h, matalassets per a totes les edats. A partir de les 19 h, bingo musical amb DJ. A les 20.45 h, música amb Josep Sáez. Botifarrada popular: 6 euros. Organització: Associació de Veïns Sant Isidre-barri de Joncarets.
3a Trobada Bastonera Territorial de la Catalunya Central. Dissabte, a les 18 h, davant de la Casa de la Vila, sortida de la cercavila i ballada final de la plaça de Sant Joan. Sopar i fi de festa amb el grup Vora Vent.
51è Aplec a Sant Salvador. Dissabte, a les 19 h, caminada a Sant Salvador: recorreguts circulars de 5 o 8 km. Preu: 9 euros. Cal fer inscripció a l’establiment Milar Reguant Agut o a fomentculturalsuria.cat. A partir de les 20.30 h, a Sant Salvador, La Creu Fest: entrepanada i concerts. Rumba amb El Paio de Gràcia & La Malas Lenguas, i Dj Josep Maria. Servei de bar. Diumenge, a les 11 h, missa a Sant Salvador. A les 12 h, matinal de balls i sardanes amb la Cobla Súria. A continuació, presentació de la temporada teatral 2025-26 del Foment Cultural. A les 14 h, dinar popular. Preus: 15 euros (12 euros per a socis) o 8 euros (menors de 12 anys).
A les 16.30 h, jocs de sobretaula. Cal haver fet inscripció prèvia. Més informació: fomentculturalsuria.cat.
