12 € de descompte per veure Maria del Mar Bonet
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 12 € de descompte per veure Maria del Mar Bonet, que ens presenta L'aigua no cansa.
Maria del Mar Bonet és una de les veus de referència de la cançó al món i una icona de la nostra cultura. Ara torna al Kursaal per presentar el recital ‘L’aigua no cansa’, en el marc de l’espectacle pòrtic de la Fira Mediterrània i dins del Cicle d’Arrel. La Mediterrània ha estat sempre el punt de referència a la seva vida artística i personal.
Divendres 3 d'octubre, a les 20 h. A la sala gran del Teatre Kursaal. de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
