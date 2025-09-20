Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

12 € de descompte per veure Maria del Mar Bonet

Maria del Mar Bonet presenta l'Aigua no cansa

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 12 € de descompte per veure Maria del Mar Bonet, que ens presenta L'aigua no cansa.

Maria del Mar Bonet és una de les veus de referència de la cançó al món i una icona de la nostra cultura. Ara torna al Kursaal per presentar el recital ‘L’aigua no cansa’, en el marc de l’espectacle pòrtic de la Fira Mediterrània i dins del Cicle d’Arrel. La Mediterrània ha estat sempre el punt de referència a la seva vida artística i personal.

Divendres 3 d'octubre, a les 20 h. A la sala gran del Teatre Kursaal. de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

