12 € de descompte per veure recordant Nino Bravo

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 12 € de descompte per veure Recordant Nino Bravo amb Serafín Zubiri i la banda UMBages.

un espectacle que ha recorregut més de dues-centes poblacions de l’estat espanyol i que ara arriba a Manresa, amb el cantant i pianista Serafín Zubiri, per reviure els temes més emblemàtics del desaparegut, però sempre recordat i admirat, Nino Bravo.

Com a particularitat del concert, la base musical sempre és interpretada per la banda de músics de la localitat on es realitza. En aquesta ocasió, al Kursaal, serà amb els músics de la Banda de la Unió Musical del Bages.

Diumenge 5 d'octubre, a les 18 h. A la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

