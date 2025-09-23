Oferta TReSC: 10% de descompte per elaborar el teu cava al Celler Miquel Pons
El Club del Subscriptor ofereix als seus subscriptors un 10% de descompte per elaborar el teu propi cava al Celler Miquel Pons.
Elabora el teu cava i gaudeix d'un maridatge de bombolles amb xocolata
T'agradaria descobrir com neix el cava? Et proposem una experiència inoblidable, per viure-la amb tots els sentits:
Taller d'elaboració de cava. Començarem amb una visita interactiva on t'explicarem pas a pas com s'elabora el cava. Viurem un tast guiat dels vins base ¿els vins tranquils abans de la segona fermentació¿ per entendre com es construeix l'ànima del nostre escumós. Seguirem tot el procés fins arribar al moment més emocionant¿
Degolla el teu propi cava i emporta-te'l a casa. Tindràs l'oportunitat única de degollar manualment una ampolla de cava preparada especialment per a tu. Aprèn com es fa, viu-ho en primera persona¿ i endú-te-la com a record d'una experiència singular.
Maridatge de 5 caves amb xocolates d'origen. Tanquem la vetllada amb un maridatge sorprenent: 5 caves diferents harmonitzats amb xocolates singulars. Una proposta sensorial única i que et farà redescobrir tot el potencial gastronomic del cava.
Una experiència única entre vinyes, bombolles i xocolata.
Dissabte 27 de setembre, a les 18 h. Celler Miquel Pons
Podeu aconseguir l'enllaç per fer la reserva, a les nostres oficines, trucant al 93 877 22 33 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o per correu a subscriptors@regio7.cat. Promoció limitada.
