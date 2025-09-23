Oferta TReSC: 2x1 per visitar la Fundació Mas Miró
El Club del Subscriptor ofereix als seus subscriptors un 2x1 per visita la Fundació Mas Miró.
Visitar Mas Miró és endinsar-se en la vida i el procés creatiu de Joan Miró, un dels artistes universals més destacats del segle XX, Joan Miró. En aquesta masia de Mont-roig del Camp, l'artista va decidir dedicar-se a la pintura i va passar-hi gairebé tots els estius de la seva vida. Mas Miró fou el model de "La Masia", la pintura més emblemàtica de la seva etapa figurativa, però també és on va germinar i madurar la seva obra posterior i on es va perfilar el seu complex llenguatge simbòlic.
Mas Miró, catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional, comprèn un conjunt d'edificis construïts entre el segle XVIII i el XX. Tot es conserva tal com l'artista ho va deixar el 1976, últim estiu que hi va ser. La visita al mas permet endinsar-se en la vida quotidiana de Miró, recórrer el jardí, veure el galliner, el corral i la capella, i entrar al seu primer taller i descobrir-hi els seus esbossos i estris de treball.
La visita al Mas inclou el suport d'una audioguia i un fulletó que també us permetran recórrer "El paisatge emocional de Miró", una ruta per diferents paisatges degudament senyalitzats i identificats, on podreu gaudir dels indrets convertits per Miró en obres d'art mundialment reconegudes.
El Mas Miró està ubicat a la finca que té el mateix nom, al poble de Mont-roig del Camp. El seu accés està situat just a la sortida de l'autovia A7 Mont-roig del Camp i disposa de pàrquing gratuït.
Podeu aconseguir el codi promocional i l'enllaç per fer la reserva, a les nostres oficines, trucant al 93 877 22 33 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o per correu a subscriptors@regio7.cat. Promoció limitada.
