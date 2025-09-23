Oferta TReSC: 3 € de descompte per assistir als Itineraris literaris de la Setmana del Llibre en Català
El Club del Subscriptor ofereix als seus subscriptors 3 € de descompte per assisitr als Itineraris literaris de la Setmana del Llibre en Català.
La Setmana del Llibre en Català és un esdeveniment cultural que té lloc cada any el mes de setembre a la ciutat de Barcelona.
Celebrada per primer cop l'any 1983, La Setmana del Llibre en Català no ha faltat mai a la seva cita anual amb els lectors. Ara, després de més de 40 edicions, s'ha consolidat com un dels esdeveniments culturals més importants del país per projecció, volum de negoci, participants, assistents i difusió.
La Setmana vol continuar sent un estímul i servir a la promoció de la lectura de llibres en català, contribuint així al creixement del nombre de lectors en la nostra llengua i col·laborar en la construcció d'un país molt més culte, més lliure.
La Setmana és el lloc de trobada dels lectors, un espai privilegiat per mostrar la riquesa i la diversitat de l'edició en català i la seva potència industrial, on es poden fer descobertes, compartir converses i tenir a l'abast tant les novetats com els llibres de fons i les revistes publicades en català.
La Setmana és un espai on es poden comprar totes les novetats i llibres de fons en català i on es pot gaudir d'una programació d'activitats extensa i de qualitat entorn el llibre en català.
Del 19 al 28 de setembre
Podeu aconseguir l'enllaç per fer la reserva, a les nostres oficines, trucant al 93 877 22 33 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o per correu a subscriptors@regio7.cat. Promoció limitada.
