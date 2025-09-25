10 € de descompte per veure Xavier Ricarte
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10 € de descompte per veure Xavier Ricarte.
El pianista manresà Xavier Ricarte torna al Teatre Conservatori per presentar un repertori marcat pel folklore de diferents països, des d’un punt de vista de l’evolució del nacionalisme musical i centrat en la transformació dels seus estils.
El concert constarà de dues parts. En la primera, escoltarem una de les sonates de la tercera etapa de Beethoven, quan el compositor alemany ja estava completament sord. També ens endinsarem en l’essència del flamenc i el cante jondo a través de la música del compositor català Isaac Albéniz i viatjarem fins a l’Argentina a través del compositor Alberto Ginastera. A la segona part, Ricarte ens capbussarà en el lirisme i la riquesa harmònica del romanticisme a través de Frédéric Chopin, i acabarà amb una de les obres més exigents del repertori pianístic, la 2a Sonata de Serguei Rakhmàninov.
Diumenge 28, a les 12 h. Al Teatre Conservatori de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
