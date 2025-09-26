Mercat
Fira de Sant Miquel de Santpedor 2025: Artesania i ecologia, als carrer
El certamen omplirà aquest cap de setmana el centre medieval del municipi de productes naturals i ecològics, músics i artistes
Queralt Casals
Com cada últim cap de setmana del mes de setembre, el municipi de Santpedor (el Bages) acull la Fira de Sant Miquel, l’origen de la qual es remunta a final del segle XII. Durant l’edat mitjana la fira es va consolidar com una de les més importants de la Catalunya interior i, al llarg dels anys, s’ha anat adaptant a les circumstàncies de cada època i ha passat de ser un certamen d’artesania i ramaderia a convertir-se en l’actual Fira de Productes Naturals i Ecològics amb Músics i Artistes al Carrer.
La cita gira al voltant del barri antic de Santpedor, que conserva l’estructura medieval de carrers estrets i acollidors. Des de fa 35 anys, s’aposta pels productes naturals i ecològics com a principals atractius. La festa, que diumenge viu la seva jornada central, compta amb un extens programa amb la cultura i la gastronomia com a eixos centrals, i també tindrà espais reivindicatius a favor de la pau, com per exemple una acció contra el genocidi del poble palestí.
Els carrers i les places del municipi es tornaran a omplir diumenge per acollir les parades d’artesania, alimentació i regals. Un espai dedicat als artistes locals i el concurs tradicional de músics als carrers, amb actuacions a diversos punts del nucli antic, són dos dels principals atractius de la festa.
La celebració posa una atenció especial en la gastronomia pròpia de la comarca i, en concret, del municipi de Santpedor. Per aquesta raó, ofereix tastos de productes propis i recupera el plat típic de la fira: xai estofat amb albergínia, que es podrà degustar als establiments locals Bambú, La Panxa, Tesi, Domo, Els Solers i L’Olivera.
La programació compta amb la iniciativa d’entitats i associacions del poble, que preveuen diversos tallers familiars i concerts. Entre els actes tradicionals destaquen els gegants, el correfoc o l’actuació castellera amb els Castellers de Santpedor, els de Sant Cugat i els Tirallongues de Manresa. També hi haurà un espai infantil amb parades, tallers i un planetari. Una àmplia oferta per a tots els públics per disfrutar d’un cap de setmana en família a les portes de la tardor.
El programa d'actes de la Fira de Sant Miquel 2025
Divendres, a les 19 h, al pàrquing de Cal Llovet, furgoteques de l’espai Vermusic. A les 21 h, concert de versions amb Trio Calavera. A les 20.30 h, a La Nau, projecció del documental El silenci dels Andes. Entrada gratuïta. Col·labora: Centre Excursionista 2x2 Santpedor.
Dissabte, a les 9.30 h, joc d’orientació per a tots els públics amb sortida des del Centre Excursionista 2x2. Sense inscripció. Més informació: www.2x2.cat. A les 12 h, amb inici i final a la plaça Gran U d’Octubre, passada inaugural de l’exposició Cartrons del correfoc amb timbalada i vermut musical amb els Timbalers dels Bous de Foc de Santpedor. A les 17 h, a la plaça Gran U d’Octubre, plantada de bèsties de foc animada. A les 17.30 h, a la plaça Catalunya, 41a Trobada de colles geganteres. De 18 a 00.45 h, a Cal Clarassó, The Resilience in the Village (música electrònica). A les 19 h, furgoteques de l’Espai Vermusic. A les 21.30 h, concert amb Vad trio (versions pop rock). A les 00 h, concert de tribut a Estopa amb Cacho a Cach i, a continuació, Dj Catthomas. A les 20 h, a la plaça Gran U d’Octubre, botifarrada popular. A les 21 h, correfoc infantil, amb l’encesa de Cal Grandet, amb les colles convidades Bram de Foc infantil d’Abrera i Drac Petit de la Geltrú. A les 22 h, enceses de lluïment de totes les colles i correfoc amb els Bous de Foc de Santpedor i la xaranga Màgic i les colles Drac de Santa Margarida de la Riera de Gaià i Diables Pacs del Penedès. En acabar, l’Encesa del Timbaler: espectacle pirotècnic.
Diumenge, de 10 a 20 h, pels carrers i places del barri antic, 35a fira de productes naturals i ecològics amb músics i artistes al carrer. 17è Concurs de músics al carrer. A les 8 h, des de la plaça del Sindicat, 23a caminada de la Fira de Sant Miquel. 13 km. Inscripció gratuïta. Organització: Club Esportiu Hivernal del Bages. De 10 a 14 i de 17 a 20 h, a la Capella de Sant Andreu, exposició de ceràmica i de les obres del 23è Concurs de pintura ràpida. Organització: Ressò-Col·lectiu de Dones de Santpedor. De 10 a 13 h, a la plaça de la Generalitat, trobada de puntaires. De 10 a 14 i de 15 a 19 h, a Cal Xulin (Sant Isidre, 9), exposició de figures d’imatgeria popular de goma i micromecenatge pel bou Brufat de goma. A les 10 h, a la plaça de l’Església, mostra d’activitats de la llar d’avis Ca l’Arola. A partir de les 11 h, al convent de Sant Francesc, exposició Art i creativitat de km0 a càrrec del SAC. A les 11 h, a l’aparcament de Cal Llovet, conte gegant dels Geganters de Santpedor. A les 11.30 h, des de la placeta del Born Ferran Gallart Salas i fins a Cal Clarassó, acció en contra del genocidi del poble palestí (a les 13 h, performance). A les 12 h, a la plaça de l’Església, actuació castellera amb els Castellers de Santpedor, els Castellers de Sant Cugat i els Tirallongues de Manresa. A les 13 h, al pàrquing del carrer Ample, rostit de porc i albergínies a càrrec de Casamitjana Food. A les 12 h, al pàrquing de Cal Llovet, furgoteques de l’espai Vermusic. A les 12.30 h, concert de The Swing Cavaliers i ballada swing. a les 20.30 h, concert de White Line Feever (versions rock-americana). A les 18 h, a l’auditori del Convent de Sant Francesc, diàleg poètic amb el llibre Panorama de mort i desolació, de Rasha Omran. Amb Tasnim Khaled Noueir Màtar, poesia; Olga Molina Jiménez, poesia; Santi Careta, guitarra; i Marta Rabaneda, dansa. A les 19 h, a Cal Llovet, espectacle La niña bonita, d’en Peyu. Entrades: 15 euros. A la venda a www.entrapolis.com. Espai infantil: d’11 a 14 i de 17 a 20 h, al pati de Cal Clarassó: mercat infantil, planetari Cel i taller de coets. Espai d’artistes locals: de 10 a 20 h, al carrer Passeig.
Taverna popular de la Fira
A la placeta del Born Ferran Gallart Salas. Organització: Associació Ateneu Popular Ca la Teia. Avui, a les 21 h, sopar popular. A les 22 h, Firatasca, cercavila amb mostra de cultura popular. A les 23.30 h, concert de Banda Il·legal. A les 0 1h, Dj. Dissabte, de 10 a 14 h, matinal d’escacs, música i vermut. A les 10.30 h, taller artístic per als infants. A les 12 h, Hora del conte de la Mont, a càrrec de Clara del Ruste. A les 17 h, Pre-Tast amb Pd T’estimo. A les 18 h, 13è Tast de cerveses. Cal reservar tiquet. De 20 a 23.30 h, música ambient, sopar i servei de barra. A les 00 h, concert. A les 01.30 h, concert amb The Nonainos (hits i rumba) i Pd Nimfes. Diumenge, a les 10 h, obertura de la taverna. A les 10.30 h, espai dedicat a Palestina. A les 11.30 h, concert amb Juny del 99. A les 12.30 h, sessió de Pd de vermut amb Women of the Ghetto (rocksteady, reggae i ska). A les 14 h, dinar popular: paella de verdures. Cal comprar tiquet. A les 15.30 h, glossa de sobretaula. A les 17 h, actuació dels Acordionistes de Santpedor. A les 18 h, bingo musical. A les 20 h, 15è Karaoke popular i 9è Concurs de camises alegres. A les 22 h, Fidefira.
