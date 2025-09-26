Les millors fires i festes de l'últim cap de setmana de setembre
Consulta el programa d'activitats que es duran a terme a les comarques de casa nostra
Redacció
BERGA
Marató esportiva d’homenatge a Josep M. Isanta. Dissabte, a l’institut Serra de Noet. Competicions de bàsquet 3x3, vòlei 4x4x i futbol 5x5. Inscripcions a ajberga.cat. Hi haurà música i servei de bar i entrepans. Més informació: 667 840 303 (WhatsApp). Organització: Ben Anats, Ateneu Llibertari del Berguedà, Casal Panxo, Centre d’Estudis Josep Ester Borràs i Ajuntament de Berga.
CASTELLVÍ DE ROSANES
Festa de Sant Miquel. Divendres, a les 18.30 h, a la plaça, xocolatada. A les 19 h, espectacle musical del grup Els Escarabats. Dissabte, a les 12 h, a la plaça, matinal esportiva per a tothom, amb tallers esportius infantils. De 19 a 23 h, a la pista del CCR, 4a Fira Tastets de vi, amb la participació de diversos cellers de vins i caves, parades de gastronomia i música en directe amb Mariana Giustina Quintet. A partir de les 23 h, a la plaça, Nit jove amb el grup de versions Alricokoco, Dj Mastak i el grup La 963. Diumenge, a partir de les 12 h, a la plaça, 8a Diada castellera de Sant Miquel, amb els Castellers de l’Adroc, els Laietans de Gramenet i els Vailets de Gelida. A les 19 h, a la sala del CCR, concert de l’Orquestra de la Bona Sort, formada per persones amb malaltia mental i dirigida per José María Pagan.
IGUALADA
10a Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades. Dissabte, de 10 a 21 h, entre l’Espai Cívic Centre, la plaá del Gasogen, el pati de les Escolàpies i l’Ateneu Igualadí, més de 100 parades amb productes de proximitat fets amb plates oblidades i més de 100 activitats. També cicle de cinema etnobotànic i agroecològic i gimcana dels 10 anys. Més informació: www.eixarcolant.cat.
10a Diada de Sant Miquel. Dissabte, a les 19 h, a la plaça Sant Miquel, balls parlats amb el Ball de Diables de Vila-seca, el Ball de Diables de Ribes i el Ball de Sant Miquel i els Diables, d’Igualada. A les 20.15 h, cercavila de foc. Música i barra.
Moixganguers, 30 anys a escena. Dissabte, a les 12 h, a la plaça de l’Ajuntament, assaig obert a la participació tothom qui vulgui A les 19.30 h, acte a l’Ateneu Igualadí. Gratuït.
TextilFest. Avui, de 17 a 20 h, a la plaça Pius XII, Teixit Obert: acció col·lectiva dissenyada per @maitemorti. Es teixirà simultàniament a ganxet en una gran pancarta amb la paraula Pau. Dissabte, d’11 a 14 h, al Museu de la Pell, Jugateca: Juguem de Nou. Joc lliure amb materials recuperats d’empreses. Gratuït, no cal inscripció. Diumenges 12 i 26 d’octubre, a les 11 h, amb trobada al pati del Museu de la Pell, visita guiada RECorreguts Tèxtils pel barri del rec d’Igualada. Es visitaran una desena de punts claus del llegat fabril del barri del Rec. Gratuïta. Cal inscripció: 93 804 67 52 o m.igualada@diba.cat. Amb programació fins al 26 d’octubre, TextilFest és un esdeveniment pioner a escala estatal que combinarà art, artesania, sostenibilitat i participació ciutadana al voltant de la cultura tèxtil. Organització: Associació per a la Creació Tèxtil.
MANRESA
9a Fira de Playmobils. Dissabte i diumenge, de 10 a 14 i de 16 a 20 h, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil, es podran veure fins a 10 diorames creats per l’associació Click@Clack de temes quotidians i episodis històrics, com El Miracle de la Misteriosa Llum. També hi haurà la 2a Mostra de Petits Diorames fets per manresans d’entre 6 i 18 anys. Es podrà participar en el Concurs del Click Amagat. Entrades: individual 5 euros, familiar de 3 membres 12 euros i familiar 4 de membres 15 euros. Gratuïtat per menors de 2 anys. A la venda a www.parcdelasequia.cat i a taquilla.
Fira de Setembre i Fira del Vehicle d’Ocasió. Dissabte i diumenge, de 10 a 20 h, al segon tram del passeig Pere III i la plaça Neus Català, més d’una seixantena d’expositors. Fira amb diferents sectors (productes d’alimentació i cosmètica artesana, tèxtil, bijutera, joieria...), més de 250 vehicles de 13 concessionaris i comerços de la ciutat que oferiran preus de fira. Més informació: www.firamanresa.cat.
30 anys de la regidoria de Cooperació i del Consell Municipal de Solidaritat. Divendres, a les 18 h, a l’Espai Plana de l’Om, presentació dels projectes de cooperació i taula rodona la pau comença aquí i amb tu. Educació per la pau i la transformació social, amb la pedagoga Eva Bach i l’advocat Jordi Palou-Loverdos. Dissabte, d’11 a 22 h, a la plaça Sant Domènec, activitats per a tots els públic, amb el lema Sortim al carrer!. Obra de teatre itinerant Siluetes d’aigua, a càrrec de Teatro en Movimento Callejerx; espectacle per fer alçar la veu del poble palestí de Pallas@s en Rebeldía; i vermut de poesia improvisada amb Glosa càustica. També es duran a terme diversos tallers a càrrec de LaCrica, la Comunalitat de Manresa i Llums a l’ombra, i el ballarí, coreògraf i activista senegalès, Ada Saliou Diop. D’11 a 13 h, esmorzar a càrrec de les associacions d’Equatorians de Manresa i de Colombians i Colombianes del Bages. A les 14 h, dinar de germanor a càrrec d’entitats de cultures nouvingudes. Cal fer reserva prèvia o comprar tiquets el mateix dia. A les 20 h, acte de cloenda amb concert del pianista i compositor Manel Camp, que oferirà Banda sonora en temps de lluita. Més informació: cooperacio.manresa.cat.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Dissabte, de 9.30 a 14 h, a les places, cultura popular del Vendrell. Diumenge, de 10 a 10.45 h, a les places, cercavila dels gegants de la Palma de Cervelló. A les 12.30 h, a la plaça Santa Maria, ballada dels gegants.
LA POBLA DE LILLET
35a Fira del Bolet i del Boletaire. Divendres, a les 19 h, a la Llar del Pensionista Lillet, xerrada Els bolets: semblances, confusions i curiositats, amb Lluc Escànez. Dissabte, de 10 a 19 h, al centre de la vila, fira i mercat del bolet. D’11 a 14 h, al centre de la vila, jocs gegants. A les 12 h, cercavila amb els cap-grossos i colles de gegants i grallers de Sant Julià de Cerdanyola i d’Alp. A les 12.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, cassoleta del boletaire amb Vermut Mucarols. De 16 a 19 h, jocs gegants. De 16 a 17 h, al pavelló municipal, entrega dels plats cuinats del 25è Concurs de cuina amb bolets i el 10è Concurs infantil Cuinem amb bolets. A les 18.30 h, entrega de premis. A les 18.45 h, classe magistral Cuina amb Bolets. A partir de les 19 h, 11a edició del Tasta’n músic amb parades de tapes i vins i concerts en directe amb Swing Engine. Diumenge, de 10 a 15 h, al ventre de la vila, fira i mercat del bolet. De 10 a 15 h, a la plaça del Molí de la Vila, exposició micològica. A les 8 h, a la plaça de l’Ajuntament, inscripcions al 7è Concurs del boletaire. A les 13.30 h, entrega de cistell. A les 14 h, entrega de premis. D’11 a 12.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, taller creatiu infantil. A les 11.30 h, actuació castellera amb Castellers de Berga i Castellers de Caldes de Montbui. A les 12.30 h, vermut musical amb Núria Grima i cassoleta boletaire. A les 14.30 h, al pavelló municipal, dinar del boletaire.
ELS PRATS DE REI
Festa dels Sants Màrtirs. Dissabte, de 9 a 11 h, taller d’iniciació a la marxa nòrdica, a càrrec de UEC Anoia. Inscripcions a l’ajuntament: 93 869 81 92. Diumenge, a les 13 h, bingo i vermut a càrrec de l’Agrupació Cultural Recreativa Sigarra. De 17 a 19 h, sessió de tennis taula a càrrec del Club Ping Pong Igualada.
PUIGCERDÀ
Quinto de Vilallobent. Dissabte, a les 21.30 h, al local social. Reserva de cartrons: 661 755 633.
Quinto de la Penya Barcelonista de Puigcerdà. Diumenge, a les 17 h, a la rambla Josep Maria Martí, 12. Obert a tothom. En funció dels partits del Barça pot variar l’hora. Confirmar al 680 735 833 (Pere).
SANT FRUITÓS DE BAGES
Fira d’antiguitats i col·leccionisme. Dissabte, com cada últim dissabte de mes, de 9 a 14 h, al Cobert de la Màquina de Batre. Organització: Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Bages.
3a Matinal motera Bad Shadows. Diumenge, a partir de les 9 h, al Bosquet, esmorzar de forquilla, beguda i sorteig. Preu: 10 euros. Oberta a tot tipus de motos. Música en directe a càrrec de Pure Rock hits. Recaptació benèfica per ajudar a la Vinyet, de 9 anys, a anar a l’Open Internacional de Patinatge Adaptat a l’Argentina.
SANT JOAN DE VILATORRADA
L’arrossada del carrer del Riu. Diumenge, a les 14 h. Preu: 25 euros,i sorteig d’un pernil. Cal haver fet inscripció. Organització: Ateneu La Verbena.
SANTPEDOR
Fira de Sant Miquel. Divendres, a les 19 h, al pàrquing de Cal Llovet, furgoteques de l’espai Vermusic. A les 21 h, concert de versions amb Trio Calavera. A les 20.30 h, a La Nau, projecció del documental El silenci dels Andes. Entrada gratuïta. Col·labora: Centre Excursionista 2x2 Santpedor. Dissabte, a les 9.30 h, joc d’orientació per a tots els públics amb sortida des del Centre Excursionista 2x2. Sense inscripció. Més informació: www.2x2.cat. A les 12 h, amb inici i final a la plaça Gran U d’Octubre, passada inaugural de l’exposició Cartrons del correfoc amb timbalada i vermut musical amb els Timbalers dels Bous de Foc de Santpedor. A les 17 h, a la plaça Gran U d’Octubre, plantada de bèsties de foc animada. A les 17.30 h, a la plaça Catalunya, 41a Trobada de colles geganteres. De 18 a 00.45 h, a Cal Clarassó, The Resilience in the Village (música electrònica). A les 19 h, furgoteques de l’Espai Vermusic. A les 21.30 h, concert amb Vad trio (versions pop rock). A les 00 h, concert de tribut a Estopa amb Cacho a Cach i, a continuació, Dj Catthomas. A les 20 h, a la plaça Gran U d’Octubre, botifarrada popular. A les 21 h, correfoc infantil, amb l’encesa de Cal Grandet, amb les colles convidades Bram de Foc infantil d’Abrera i Drac Petit de la Geltrú. A les 22 h, enceses de lluïment de totes les colles i correfoc amb els Bous de Foc de Santpedor i la xaranga Màgic i les colles Drac de Santa Margarida de la Riera de Gaià i Diables Pacs del Penedès. En acabar, l’Encesa del Timbaler: espectacle pirotècnic. Diumenge, de 10 a 20 h, pels carrers i places del barri antic, 35a fira de productes naturals i ecològics amb músics i artistes al carrer. 17è Concurs de músics al carrer. A les 8 h, des de la plaça del Sindicat, 23a caminada de la Fira de Sant Miquel. 13 km. Inscripció gratuïta. Organització: Club Esportiu Hivernal del Bages. De 10 a 14 i de 17 a 20 h, a la Capella de Sant Andreu, exposició de ceràmica i de les obres del 23è Concurs de pintura ràpida. Organització: Ressò-Col·lectiu de Dones de Santpedor. De 10 a 13 h, a la plaça de la Generalitat, trobada de puntaires. De 10 a 14 i de 15 a 19 h, a Cal Xulin (Sant Isidre, 9), exposició de figures d’imatgeria popular de goma i micromecenatge pel bou Brufat de goma. A les 10 h, a la plaça de l’Església, mostra d’activitats de la llar d’avis Ca l’Arola. A partir de les 11 h, al convent de Sant Francesc, exposició Art i creativitat de km0 a càrrec del SAC. A les 11 h, a l’aparcament de Cal Llovet, conte gegant dels Geganters de Santpedor. A les 11.30 h, des de la placeta del Born Ferran Gallart Salas i fins a Cal Clarassó, acció en contra del genocidi del poble palestí (a les 13 h, performance). A les 12 h, a la plaça de l’Església, actuació castellera amb els Castellers de Santpedor, els Castellers de Sant Cugat i els Tirallongues de Manresa. A les 13 h, al pàrquing del carrer Ample, rostit de porc i albergínies a càrrec de Casamitjana Food. A les 12 h, al pàrquing de Cal Llovet, furgoteques de l’espai Vermusic. A les 12.30 h, concert de The Swing Cavaliers i ballada swing. a les 20.30 h, concert de White Line Feever (versions rock-americana). A les 18 h, a l’auditori del Convent de Sant Francesc, diàleg poètic amb el llibre Panorama de mort i desolació, de Rasha Omran. Amb Tasnim Khaled Noueir Màtar, poesia; Olga Molina Jiménez, poesia; Santi Careta, guitarra; i Marta Rabaneda, dansa. A les 19 h, a Cal Llovet, espectacle La niña bonita, d’en Peyu. Entrades: 15 euros. A la venda a www.entrapolis.com. Espai infantil: d’11 a 14 i de 17 a 20 h, al pati de Cal Clarassó: mercat infantil, planetari Cel i taller de coets. Espai d’artistes locals: de 10 a 20 h, al carrer Passeig. Taverna popular de la Fira, a la placeta del Born Ferran Gallart Salas. Organització: Associació Ateneu Popular Ca la Teia. Avui, a les 21 h, sopar popular. A les 22 h, Firatasca, cercavila amb mostra de cultura popular. A les 23.30 h, concert de Banda Il·legal. A les 0 1h, Dj. Dissabte, de 10 a 14 h, matinal d’escacs, música i vermut. A les 10.30 h, taller artístic per als infants. A les 12 h, Hora del conte de la Mont, a càrrec de Clara del Ruste. A les 17 h, Pre-Tast amb Pd T’estimo. A les 18 h, 13è Tast de cerveses. Cal reservar tiquet. De 20 a 23.30 h, música ambient, sopar i servei de barra. A les 00 h, concert. A les 01.30 h, concert amb The Nonainos (hits i rumba) i Pd Nimfes. Diumenge, a les 10 h, obertura de la taverna. A les 10.30 h, espai dedicat a Palestina. A les 11.30 h, concert amb Juny del 99. A les 12.30 h, sessió de Pd de vermut amb Women of the Ghetto (rocksteady, reggae i ska). A les 14 h, dinar popular: paella de verdures. Cal comprar tiquet. A les 15.30 h, glossa de sobretaula. A les 17 h, actuació dels Acordionistes de Santpedor. A les 18 h, bingo musical. A les 20 h, 15è Karaoke popular i 9è Concurs de camises alegres. A les 22 h, Fidefira.
SÚRIA
Marató de donants de sang de Catalunya. Dissabte, de 10 a 14 i de 16 a 20 h, a la plaça de Sant Joan, donació de sang. A partir de les 10 h, jocs infantils amb Montse Delgado, demostració de la Brigada de Salvament d’ICL Iberia i actuació del grup musical Salitropa. A partir de les 12 h, actuacions de la JazzBand Navàs-Súria i de la colla castellera Salats. A les 13.30 h, actuació de Las Flamenquitas de Montse Gallego. A partir de les 17 h, actuació dels grups musicals The Black Noise, SantBy, Love Station i Monarch, i de l’Escola de Dansa Maria Cinta de Súria. Durant tot el dia, botifarra gratuïta per a totes les persones que facin una donació de sang.
6è Barber Solidari de Súria. Diumenge, de 10 a 14 h, a la plaça de Sant Joan, amb la col·laboració de barbers i barberes de tot el país. Els beneficis es destinaran a l’Institut Guttmann. Organització: Barber Life.
