De Lady Gaga a Joaquin Sabina: Barcelona ofereix vuit interessants concerts fins que s’acabi el mes
L’octubre també és un bon mes per a la música a la ciutat. L’harmoniosa agenda inclou el Festival-B
Juan Manuel Freire
L’agenda musical de Barcelona torna a ser un mes més, o potser sobretot aquest mes, una autèntica desfilada d’estrelles i un bon grapat de (semi)secrets que esperen a ser descoberts (per encara més gent). A continuació recordem algunes de les cites clau.
1. Joaquín Sabina. El cantautor es jubila dels escenaris amb una gira, Hola y adiós, amb doble parada a Barcelona: ahir dijous i demà dissabte, al Palau Sant Jordi. S’hi donaran cita els nombrosíssims fans d’aquest cronista de l’amor i el desamor, la soledat i, sobretot en els últims anys, la irrefrenable empenta del temps. A partir de les 21.00.
2. Festival.B. El ja emblemàtic festival barceloní, abans conegut com a Cara-B, celebra aquest any l’edició més ambiciosa: a les dues jornades habituals, centrades sobretot en l’escena indie de guitarres i la música urbana, se n’hi afegeix una altra de dedicada a l’electrònica. Amaia, Judeline, RalphieChoo, Amore, El Petit de Cal Eril, Remei de Ca la Fresca i John Talabot destaquen en una magnífica panoràmica del paisatge alternatiu nacional. Al Parc del Fòrum, fins diumenge.
3. Kae Tempest. El recent disc homònim del poeta, raper, novel·lista i dramaturg pot comptar amb cordes majestuoses, programacions d’un Chemical Brother (Tom Rowlands) o la col·laboració de Neil Tennant de Pet Shop Boys, però el reclam més important continua sent el seu ferotge i rítmic ús de la paraula contra la transfòbia. En directe, Tempest acostuma a desconcertar i a inspirar. Razzmatazz, dimecres 15, 19.00.
4. The Beths. En el seu primer disc per al venerable segell Anti-, l’àlbum Straight line was lie, la banda d’indie rock neozelandesa recorre a les seves virtuts de sempre (sobretot, aquelles tornades per taral·lejar com si no hi hagués un més enllà), alhora que sorprèn amb les seves noves maduresa i reflexivitat. Ja des del títol (La línia recta era mentida), l’àlbum ens recorda que la vida no és lineal, sinó que té molts laberints i alts i baixos, desafiaments constants i no gaires agafadors. Razzmatazz 2, dimecres 15, 21.00.
5. Los Planetas. El cicle de concerts Cruïlla Tardor porta al Sant Jordi Club aquesta banda llegendària de l’escena independent nacional, coneguda primer com a fàbrica d’himnes generacionals noise pop i, una mica més tard, com a baula perduda entre l’space rock i el flamenc. Fa un temps que es definien com a "grup d’èxits que després no toca mai els èxits", però últimament obren els directes amb Segundo premio, Qué puedo hacer i David y Claudia: triplet total. Divendres 17, 21.00.
6. Duki. El raper argentí va fer doblet al Palau Sant Jordi fa dos anys, però amb l’ambiciosa gira d’Ameri només hi haurà una oportunitat per veure’l. Té molts països per recórrer, com correspon a un artista que en aquest últim disc col·labora amb artistes de les més diverses nacionalitats, incloent-hi Lia Kali, Morad i Judeline en representació d’Espanya. Palau Sant Jordi, divendres 24, 21.00.
7. Bar Italia. Els primers avenços del seu nou disc, Some like it hot, previst per a una setmana abans del concert, mostren el grup indie rock londinenc en plena forma. Fundraiser és una contagiosa new wave que podria sonar (o, almenys, hauria de fer-ho) a la ràdio; Cowbella, en què analitzen el seu propi salt a la fama, evoca musicalment l’alt-rock escalabrat de Boss Hog, i Rooster comença mig pensarosa abans d’exsudar punk, com pel que sembla fan ara els Bar Italia en els seus directes. La (2) de l’Apolo, dijous 23, 19.30.
8. Lady Gaga. Qui proposa no una, ni dues, sinó ni més ni menys que tres actuacions a Barcelona és Lady Gaga, els pròxims 28, 29 i 31 d’octubre al Palau Sant Jordi. Porta sota el braç un disc de tornada (en part) als seus orígens amb el pop més maximalista: Mayhem, carregat de tornades èpiques a cavall de sintetitzadors bruts. Segons ha sortit publicat a la premsa, la seva nova gira és un espectacle que fa virtut de l’excés i aconsegueix tocar la fibra emocional amb eficàcia.
