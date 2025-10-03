Totes les fires i festes per gaudir del primer cap de setmana d'octubre
Consulta tot el programa d'activitats que es fan a les comarques de casa nostra
Redacció
ARTÉS
30a Festa de la Verema del Bages. Divenderes, de 20 a 23.30 h, a la plaça Vella, acte inaugural amb degustació de vins de la DO pla de Bages i cava d’Artés i gastronomia local. Espectacle La portadora de dansa i música en directe i música amb Requena’s duo. Dissabte, a les 9 h, matinal de recuperació de la pedra seca. A les 10 h, a l’Espai Tines, esmorzar de forquilla amb tast de vins monovarietals. 35 euros. Cal fer inscripció. De 10 a 12 h, joc de pistes de verema. Activitat familiar gratuïta. D’11.30 a 13.30 h, itinerari guiat sobre pedra seca: Ruta Matacans. 5 euros. cal fer reserva. A les 17 h, a l’Espai Tines, Viart: pintura i vi. 20 euros adults i 10 euros infants. Cal fer inscripció. De 18 a 01 h, a la plaça Vella, tastots amb ritme: degustació de vins de la DO Pla de Bages i cava d‘Artés i gastronomia local. També cultura popular, actuacions musicals (La Trup Duey i Sicuta) i tast a cegues (30 euros cal fer inscripció). A les 21 h, La gran follada: xafada de raïm a càrrec dels cellers i elaboradors de la DO Pla de Bages. Diumenge, de 9.30 a 12 h, 24a trobada d’intercanvi de plaques de cava. A partir de les 10 h, fira d’artesania, animació amb Xarop de Canya, comerç obert, demostració d’oficis antics. De 10 a 12 h, joc de pistes de verema. Activitat familiar gratuïta. D’11 a 20.30 h, a la plaça Vella, mostra de vins de la DO Pla de Bages i cava d’Artés. A les 12 h, aixafada popular de raïm i taller artesanal de most. Hi haurà tastos, visites guiades i actuació musical amb Miops (19 h). Dissabte al matí es podran fer visites a cellers de la DO Pla de Bages i participar en activitats de patrimoni vitinícola de la Ruta del Vi a Avinyó, Navàs, Fonollosa, Sant Fruitós, Súria, Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí. Més informació: festaveremabages.cat.
BERGA
Berga Bolet. Dissabte. Al centre comercial del carrer Major: a les 11 h, passejada amb la comparseria de la Bauma dels Encantats i la música dels Entrompats Band. D’11 a 13 h, taller d’il·lustració Un bosc per omplir. De 17 a 19 h, taller de pinta cares i il·lustracions. Al carrer Sant Antoni, d’11 a 13 h, taller de ceràmica: bolets i conillets. A la plaça de les Fonts, tot el dia, 5enes Jornades Micològiques del Berguedà. D’11 a 14 i de 17 a 20 h, micologia per a totes les edats. A partir de les 10 h, parada de bolets, cistells i productes del món del bolet. D’11 a 12 i de 12 a 13 h, taller de cuina per a infants Cuinetes Club. Cal inscripció prèvia: 661 349 703. A la plaça del Forn, a partir de les 9 h, taller d’sketching a l’aquarel·la amb Lluís Bruguera. A les 13 h, exposició i comentari dels dibuixos al carrer Major, davant la galeria d’art Verdaguer 7. A la placeta Ciutat, a partir de les 10 h, parada de bolets, cistells i productes del món del bolet. A la plaça Sant Pere i plaça Doctor Saló, de 10 a 18 h, 5a Fira d’artesania a càrrec de Berguedart: parades, demostracions d’oficis i tallers per a totes les edats. A la plaça Maragall, de 12 a 13 h, demostració de cuina del restaurant Corpus. De 14 a 17 h, dinar amb arròs de bolets o arròs de muntanya. 6 euros. A partir de les 14 h, 3a Fira de vins naturals. De 19 a 23 h, música amb Dj Elsa. Al centre comercial del carrer Major, a partir de les 20 h, concurs de tapes del bolet: tapes a 4 euros. El jurat estarà format per tres persones, que votaran les dues tapes guanyadores. Hi haurà música a càrrec de Voilà. A la plaça Sant Joan, a les 23 h, entrega de premis del concurs de la Tapa del Bolet. De 23 a 01 h, fi de festa amb Dj CatThomas. Tots els tallers són gratuïts. Mes informació a www.bergacomercial.cat.
67è Concurs de Boletaires. Diumenge, de 7 a 11.30 h, al Pla de Puigventís, Espinalbet (Castellar del Riu). A les 8.30 h, inici de la sortida dels autobusos de Berga. Més informació: minoves@hotmail.com o 680 935 717 (WhatsApp). A les 9 h, esmorzar popular. A les 9 h, mostra-venda de productes relacionats amb el món boletaire, artesanal i agroalimentari del Berguedà. A les 10 h, 18è Concurs infantil de boletaires. De 4 a 10 anys, dividits en categories segons l’edat. A les 11 h, a la zona de la pesada, lliurament de premis del concurs de dibuix infantil i del concurs infantil de boletaires. A les 11.30 h, nomenament dels Boletaires d’Honor. A continuació, presentació de cistells i bolets participants del 67è Concurs de Boletaires. A les 12.30 h, lliurament de premis. A les 18 h, al passeig de la Pau de Berga, audició de sardanes amb la cobla Berga Jove. A les 19.45 h, a la plaça de la Creu, pilar d’honor dels Castellers de Berga. A les 20 h, encesa i cremada de la falla.
CAMBRILS
Festa major. Divendres, a les 00.30 h, Dj Sonic, Dj Nuncarguense, Bacardat, Dj’s Todon’s i Mike Saw. Dissabte, a les 17 h, castells inflables i laser tag. A les 18 h, al centre de natura d’Odèn, xerrada arqueològica. A les 21 h, sopar de gala popular. Preu del tiquet el mateix dia: 23 euros. A les 23.30 h, ball amb Cafè Trio. A les 01.45 h, concert amb el grup de versions La Quinta. A les 03.45 h, Héctor Ortega, Dj Nuncarguense i Dj Polesdo. Hi haurà servei de bus des d’Oliana, Organyà, Solsona i Sant Llorenç, que es pot reservar a través d’entradessolsones.com. Diumenge, a les 10 h, visita guiada al dolmen de Cal Xiquet i a les caixes de moros. A les 13.30 h, missa. En acabar, vermut. A les 18 h, xocolatada. A les 19.30 h, ball de tarda amb Belen Riba i sopar d’arengades. Dilluns, a les 11 h, missa al Castell del Remei. A les 16 h, 26è Concurs de botifarra ràpida. A les 21.15 h, sopar de germanor. Preu: 13 euros, anticipat; i 18 euros el mateix dia. Tot seguit, ball amb Joan Altarriba. Dissabte 11 d’octubre, Festa de les Dones. A les 16.30 h, partit de futbol mixt Cambrils-Alinyà. A les 18.30 h, espectacle Taller de malabars, de la Cia. Moi Jordana. A les 21.15 h, sopar de germanor. Preu: 15 euros, anticipat; i 23 euros, el mateix dia. Tot seguit, ball amb Stres Band i Dj’s Todons. Organització: Comissió de Festes de Cambrils.
CAMPS
19a Fira del Menestral. Diumenge, de 9 a 14.30 h, parades d’artesania i alimentació, ball de gegants, exposició de tractors i eines velles de pagès, concurs d’escultures amb motoserra, mercat de l’estraperlo, taller de mató amb herbacol, ludomenestral (zona per als infants), tómbola artesana i teatre al carrer. Hi haurà zona de bar i dinar. Organització: Associació cultural de veïns de Camps.
CASTELLTALLAT
Festa major. Dissabte, a les 9 h, des del Casal, 30a Ruta Castelltallat a peu. 10 km. A les 13.30 h, al Casal, vermut celebració Starlight, pel reconeixement a l’Observatori Astronòmic de Castelltallat. A les 14 h, arrossada. Preu: 17 euros, i 11 euros per als infants.
IGUALADA
TextilFest. Divendres i 10 d’octubre, de 17 a 19 h, taller de brodat de fotografies. Gratuït amb inscripció a www.tiquetsigualada.cat. Avui i 10 d’octubre, de 17 a 20 h, taller de pintura sobre seda. 18 euros. www.tiquetsigualada.cat. Avui, a les 19 h, al Museu de la Pell, visita guiada a les exposicions Transformations, Circular i Brodem l’Anoia. Gratuït, no cal inscripció. Dissabte i 11 d’octubre, d’11 a 14 h, taller de mocador de seda amb tècnica shibori. 18 euros. www.tiquetsigualada.cat. Diumenge i 26 d’octubre, d’11 a 14 h, taller De la ovella a la madeixa. 18 euros. www.tiquetsigualada.cat. Diumenges 12 i 26 d’octubre, a les 11 h, amb trobada al pati del Museu de la Pell, visita guiada RECorreguts Tèxtils pel barri del rec d’Igualada. Es visitaran una desena de punts claus del llegat fabril del barri del Rec. Gratuïta. Cal inscripció: 93 804 67 52 o m.igualada@diba.cat. Amb programació fins al 26 d’octubre, TextilFest és un esdeveniment pioner a escala estatal que combinarà art, artesania, sostenibilitat i participació ciutadana al voltant de la cultura tèxtil. Organització: Associació per a la Creació Tèxtil.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Diumenge, a les 12.15 h, a la basílica, ofrena coral del Petit Cor d’Eivissa. De 15.30 a 18.30 h, diada dels Castellers d’Esparreguera, Terrassa, Sant Vicenç dels Horts, Sagrada Família i Minyons de l’Arboç. A les 17.30 h, a la basílica, exhibició d’orgue a càrrec de Jordi Figueres. Entrada lliure, sense reserva prèvia.
LA PEDRA
Festa major. Dissabte, a les 9 h, canvi de l’estelada al Castell de la Pedra. A les 17.30 h, espectacle d’animació a càrrec del grup Can Cantem. A les 18.30 h, xocolatada infantil amb coca. A les 19.30 h, espectacle de màgia a peu dret amb Pere Rafart. A les 20.30 h, botifarrada amb pa amb tomàquet. 5 euros. A les 21.30h, ball amb Elisabet Majoral. Diumenge, a les 11 h, missa amb entrega de pa beneït. En acabar, sardanes i tronada de final. Tots els actes seran a la plaça de la Pedra, però en cas de risc de pluja, es traslladaran al local de la piscina de la Coma.
LA POBLA DE LILLET
Festa Major del Roser. Dissabte, a les 12 h, a la plaça de l’Ajuntament, lectura del pregó amb Montserrat Subirana, escriptora poblatana i espectacle infantil amb Jaume Barri. A les 16 h, concurs de botifarra a la Llar del Pensionista Lillet. A les 16.30 h, pujada ciclista a Falgars. A les 18.30 h, amb inici a la plaça del Fort, Bramabars: cerveses i pintxos amb els Entrompats. A les 00 h, al pavelló municipal, ni t de concerts amb Natband (rock’n’roll), Dulce Castigo (concert tribut a Los Suaves) i Dj Morde. Diumenge, a les 12.45 h, a la plaça del Molí de la Vila, sardanes amb la Cobla Pirineu. A les 19 h, al pavelló municipal, concert amb La Gran Orquestra Venus i, seguidament, ball de gala. Preu: 15 euros (entrada + mossec + ball). Dilluns, a les 12 h, a la plaça de les Coromines, sardanes amb la Cobla Pirineu. A les 20 h, al pavelló municipal, Sopar de Tornaboda (30 euros i 12 euros infants) i, tot seguit, ball amb Orgue de Gats. Més informació a www.poblalillet.cat.
PUIGCERDÀ
Quinto de Vilallobent. Dissabte, a les 21.30 h, al local social. Reserva de cartrons: 661 755 633.
Quinto de la Penya Barcelonista de Puigcerdà. Diumenge, a les 18.30 h, a la rambla Josep Maria Martí, 12. Obert a tothom. En funció dels partits del Barça pot variar l’hora. Confirmar al 680 735 833 (Pere).
SANT FRUITÓS DE BAGES
Gala Viles Florides. Divendres, a les 17 h, a Sant Benet de Bages. Sant Fruitós de Bages és el municipi amfitrió.
SANT MARTÍ SESGUEIOLES
Documental del mercat de Nadal 2024. Dissabte, a les 12 h, a la sala polivalent Josep Maria Torras Cao, La Fàbrica. Projecció per reviure l’experiència que enguany tindrà continuïtat amb la segona edició.
SANTPEDOR
Mercat de proximitat i de la rampoina. Dissabte, de 10 a 14 h, a la plaça Gran U d’Octubre. A les 11 h, animació infantil amb Betu el Pallasso. A les 12.30 h, música amb Xènia Delgado.
LA SEU D’URGELL
La Seu Antic. Dissabte, com cada primer dissabte de mes, de 9 a 14 h, al passeig Pasqual Ingla i la plaça Joan Sansa, parades d’antiguitats i col·leccionisme.
SÚRIA
Festes del Roser al Poble Vell. Dissabte, a les 8 h, caminada popular: ruta per Sant Salvador i El Muntet. 6 i 10,5 km. Esmorzar a mig camí. En arribar, petit aperitiu i visita lliure pel Poble Vell, Cal Balaguer del Porxo i el Casinet. Cal haver fet inscripció. A les 14 h, arrossada popular. Cal haver fet inscripció. A les 20 h, a la plaça Major del Poble Vell, botifarrada (6 euros) i música amb Spin-Off. A les 21 h, sorteig de la panera de la Cooperativa. Dues terceres parts de la recaptació seran per a Metges Sense Fronteres. Diumenge, a les 10 h, a la plaça Major del Poble Vell, trobada intergeneracional d’escacs. Cal haver fet inscripció. A les 11.30 h, a l’església del Roser, Missa Pontificalis, amb cor i orquestra formada per músics i cantaires locals. A les 12.45 h, cercavila i aperitiu per a tothom. A les 13 h, sardanes amb la Cobla Súria. A les 17 h, animació infantil amb el grup Salitropa, berenar infantil amb coca i xocolata del Forn La Cantonada i ball de gegants amb els Geganters del Poble Vell. Organització: Associació de Veïns del Poble Vell.
VALLS I PALÀ DE TORROELLA
Les Fabricantes. Divendres, a Valls de Torroella. A les 18 h, a la manyaneria, Cuines de colònia, tertúlia culinària amb degustació a càrrec de David Garcia. A les 20.30 h, a la Manufactura, sopar d’època amenitzat pel Pastor de Ridaura. 28 euros. Dissabte, a Valls de Torroella. A les 10 h, fira d’artesans i productes de proximitat. A les 11 h, visites guiades teatralitzades. A les 11.30 h, conta contes: L’os pedrer. A les 12 h, concert vermut amb Anaís Falcó i Jaume Casalí. Durant el vermut, concurs Faldilles i tirants, per vestir-se dels anys 50. A les 17.30 h, visites guiades teatralitzades. A les 19 h, col·loqui amb els veïns per descobrir vivències de la colònia. A les 20 h, Fontada popular (6 euros) i ball de vetlla amb Augie Burr’s R’nR trio. Diumenge, a Palà de Torroella. A les 10 h, fira d’artesans i productes de proximitat. A les 10.30 h, visites guiades teatralitzades. A les 12 h, presentació de la sardana de Les Fabricantes, composada per Àngel Solé. Seguidament, audició de sardanes a càrrec de la cobla els Paraires. A les 14 h, dinar de cassola i brasa. Preu: 15 euros. A les 16.30 h, visites guiades teatralitzades. A les 18 h, a l’església, espectacle Goig, que reivindica la tradició oral amb art, música i llum. Entrades: 10 euros. A la venda a www.entrades.navas.cat. Més informació i venda de tiquets: @lesfabricantes.palavalls (Instagram). Organització: Associació de colònies de Valls i Palà de Torroella.
