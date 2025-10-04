16 € de descompte per veure La Presència al Teatre Kursaal
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 16 € de descompte per veure La Presència. Amb un elenc espectacular: Ana Sahun, Pau Roca, Marc Rodríguez i Nausicaa Bonnin en presenten aquesta comèdia en la qual els fanstames d'una família sortiran a la llum.
L’Ernest i la Sandra es troben a la masia del seu pare per acompanyar-lo durant les seves últimes hores de vida. El Miki, la parella de la Sandra, també és allà per fer-los costat. Mentre els germans, que no tenen gaire relació, es posen al dia, arriba la metgessa del CAP a visitar-lo. Pocs minuts després, el Climent mor. El que cap d’ells espera és que la campana que utilitzava per cridar-los torni a sonar. Si el pare és mort, qui l’ha tocat?
A partir d’aquest moment, l’escepticisme i la fe xoquen, i els fenòmens inexplicables creixen, així com la tensió entre els protagonistes.
DIssabte 18, a les 20 h i diumenge 19, a les 18 h. Sala gran del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
