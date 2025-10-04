Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Descompte per veure qualsevol pel·lícula del Festival CLAM

Festival CLAM

Festival CLAM / Mari Osuna

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 1€ de descompte per veure qualsevol pel·lícula del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya. Un projecte de promoció i divulgació cinematogràfica centrat en la solidaritat i els drets humans. El CLAM compta amb dues seccions oficials de curts i llargmetratges, respectivament. El festival presenta també, a cada edició, diferents activitats paral·leles relacionades amb el sector del cinema i amb temàtiques socials d'actualitat.

Del 17 al 26 d'octubre. Manresa-Navarcles.

Trobareu més informació clicant a clamfestival

Presentant el Carnet del Club a taquilles obtindreu 1 € de descompte. Promoció limitada

