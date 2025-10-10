Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central
BAGÀ
Festes de la Baronia de Pinós. Divendres, a les 17.30 h, al Palau dels Pinós, recepció oficial i presentació de la jornada de les baronies i altres formes senyorials. a les 18.30 h, visita guiada al nucli antic. A les 19.30 h, a l’església de Sant Esteve, pregó a càrrec de Carles Gascón, doctor en Història Medieval. Tot seguit, concert de música medieval amb els Joglars de Ripollet. Dissabte, a les 10.30 h, Aplec de Santa Fe de Quer. Recreació històrica medieval d’un campament, durant tot el cap de setmana, al pont de la Vila. D’11 a 22 h, al nucli antic de la vila, mercat de la baronia i mostra d’artesania i oficis tradicionals. Amenitzat pel Grup de Teatre la Faia, Músicabaganesa, Els Músics del Castell i les Canyetes de la Foradada. Taverna i espai del Cau de les Bruixes de Galigan. D’11 a 14 i de 16 a 20 h, a la plaça Catalunya, jocs infantils amb la Companyia de Jocs l’Anònima. A les 11 h, a l’església de Sant Esteve, conferència: Estratègies i tàctiques de guerra a l’Edat Mitjana, a càrrec de Gabriel Travé, historiador. A les 16 h, recorregut inaugural amb els Barons de Pinós i el seu seguici, amb la música dels Ministrers de l’Aixada. A les 17 h, batalla campal amb els grups de recrreació històrica. A les 18.30 h, encesa dels focs del nucli antic. a les 19 h, visita guiada pel nucil antic. A les 20 h, recorregut guiat per conèixer els oficis del Mercat de la Baronia. A les 21.30 h, desfilada nocturna i, a la plaça Porxada, presentació dels grups de recreació històrica. a les 22.30 h, a la plaça Porxada, espectacle nocturn Fingerlight, amb la companyia Improvisto’s. Diumenge, de 10 a 14 h, al nucli antic de la Vila, mercat de la baronia i mostra d’artesania i oficis tradicionals. Amenitzat pel Grup de Teatre la Faia, Músicabaganesa, Els Músics del Castell i les Canyetes de la Foradada. Taverna i espai del Cau de les Bruixes de Galigan. A les 11 h, exhibició de tir amb arc. A les 11 h, recorregut guiat per conèixer els diferents oficis del Mercat de la Baronia. A les 11 h, cercavila amb els Ministrers de l’Aixada. A les 12 h, 10a trobada de campaners. A les 12.30 h, a la plaça Porxada, danses medievals a càrrec de l’Esbart Cadí i exhibició de lluites a càrrec dels grups de recreació històrica. A les 13 h, recorregut de cloenda amb els Ministrers de l’Aixada. Més informació baga.cat.
BELLVER DE CERDANYA
5a Fira Ramadera. Divendres, a les 10 h, a la sala Pirineus del Centre cívic Escoles Velles, inauguració de l’exposició Retrats, de Romà Nicolau. A les 20 h, a la biblioteca del centre cívic, tast recitat de licors, càpsules literàries i begudes distintives. 3 euros. Cal inscripció prèvia a la biblioteca. Dissabte i diumenge, al carrer de Travy, Escoles i plaça del Mercat, fira multisectoral, exposició de tractors, mostra de dibuixos dels infants de l’escola al Centre d’Informació de Talló. Dissabte: toro mecànic, la Vaca Voltaire i Circ de tir. Dissabte, a les 10 h, al porxo de Talló, conferència: Història de la cria de vaques a Cerdanya del segle XVIII fins al 1945, a càrrec d’Andreu Balent, historiador. A les 13.30 h, lliurament de premis del concurs de cavall Pirinenc Català, del cartell de la Fira 2025 i rifa. A les 14 h, dinar de la Fira. Durant el matí, dinamització teatral amb el Cabaret Pagès d’Esperanceta i passejada de tractors. A les 16 h, demostració de presentació de cavalls, a càrrec de la Fundació Cavalls del Pirineu. A les 17.30 h, espectacle teatral itinerant pel nucli antic, amb sortida des de la plaça del Portal: La nit dels Corbells. A les 23.30 h, al pavelló poliesportiu, concert de The Tyets i de Ruc’and’Roll. Entrades: 10 euros. A la venda a l’Ajuntament. Diumenge , a les 11 h, al Parc Central, gimcana infantil. a les 18 h, a poliesportiu, Cançons de Taverna amb Tururut Bonaigua.
BERGA
Berga Antic. Dissabte, de 9 a 14 h, al passeig de la Pau, sobre la benzinera. Fira d’antiguitats i col·leccionisme que es fa cada segon dissabte de mes.
Festa dels 50 anys del Grup Colònies a Borredà. Dissabte, a les 16 h, al pavelló d’esports, animació infantil a càrrec del grup Rikus. Entrada lliure. Cal fer reserva a www.coloniesaborreda.cat. A les 17.30 h, Revetlla de revetlles, recorregut musical per tots els grups que han amenitzat les revetlles d’estiu a Borredà al llarg dels 50 anys. Presentat per Jordi Torrabadella, Aleix Canudas i Mariona Linares. Entrada lliure. Cal fer reserva a www.coloniesaborreda.cat. A les 21 h, sopar d’aniversari i bufada d’espelmes. A les 23 h, concert amb Thug Life. En acabat, Pd Anís i Moscatell. Diumenge, a les 9.30 h, trobada davant l’Escola Municipal de Música, trobada de monitors, famílies i nens i nenes de totes les generacions. A les 10 h, pujada a Queralt amb els gegants de l’entitat i una xaranga. A les 10.45 h, esmorzar a la Font Negra. A les 12.30 h, al santuari de Queralt, celebració dels Cinquanta, amb parlaments i una ofrena a la Mare de Déu.
CALDERS
13è Calders Saludable-fira d’artesans. Dissabte, de 10a 20 h; i diumenge, de 10 a 15 h; a la plaça Major, fira d’artesans, empreses i entitats. Dissabte, de 10 a 14.30 i de 16 a 20.30 h; i diumenge, de 10 a 14 h, al Casal Social i a la plaça Major, xerrades, tallers i espectacles per a infants i adults. Diumenge, de 10 a 14.30 h, al Centre Cívic i a la plaça Major, 35, tastet de teràpies. Cal fer inscripció prèvia a tots els tallers i xerrades: 93 830 92 63 (de 16 a 19 h) o calders.casal.municipal@gmail.com. Totes les activitats són gratuïtes. Més informació a calders.cat.
CALLÚS
Festes de Tardor. Dissabte, a partir de les 16 h, a la plaça Dr. Vers, Market Fest: parades d’artesania i gastronomia, demostracions artesanes, zona infantil. A les 16.30 h, espectacle de màgia d’Alexander Main, per a totes les edats. A les 19.30 h, concert d’Antonio El Remendao. Actuacions musicals de Dj Foxy i Dj Chueco. Organització: Callús Creatiu. Diumenge, a partir de les 9 h, al centre del poble, xocolatada popular, 30 anys de puntaires, exhibició de tractors, cercavila de gegants i parades d’artesania i productes locals. A les 16.45 h, a la plaça Major, inici de les representacions de tres microespecacles del Festival Test en diversos espais a l’aire lliure. A les 19 h, a les Tines dels Manxons, Rock’n Cheese: música de Makantes i tast de formatges d’autor amb explicació guiada. Preu: 19 euros. Cal haver fet reserva.
CAMBRILS
Festa major. Dissabte, Festa de les Dones. A les 16.30 h, partit de futbol mixt Cambrils-Alinyà. A les 18.30 h, espectacle Taller de malabars, de la Cia. Moi Jordana. A les 21.15 h, sopar de germanor. Preu: 15 euros, anticipat; i 23 euros, el mateix dia. Tot seguit, ball amb Stres Band i Dj’s Todons. Organització: Comissió de Festes de Cambrils.
CAPELLADES
Mercat d’antiguitats. Diumenge, de 10 a 15 h, a la plaça Catalunya. Parades amb antiguitats, artesania, col·leccionisme, joguines, quadres, monedes, llibres, mobles, discs, jocs... Es fa cada segon diumenge de mes. Organització: Amics de les Antiguitats de l’Anoia i Ajuntament de Capellades.
CARDONA
Octubre + Sal. Dissabte, caminada geològica pels voltants de Cardona i la Muntanya de Sal. Organització: Sigmadot, Museu de Geologia de la UPC i Consell Científic del Geoparc. Inscripcions: www.sigmadot.cat.
CASTELLFOLLIT DEL BOIX
8a Fira de la Mongeta. Diumenge, de 10 a 14.30 h, mercat de productes locals i artesans, degustacions, activitats infantils, música en directe... A les 10.30 h, xerrada Plantes silvestres comestibles al plat. D’11 a 13 h, espai infantil amb el Col·lectiu Eixarcolant: imants, bossetes de plantes aromàtiques i hummus de mongeta. A les 11.30 h, espectacle El misteri de les bombolles, a càrrec de LutraVioleta. A les 12 h, demostració de batre la mongeta i demostració gastronòmica amb Jordi Llobet. A les 13 h, concert amb Argelagues (música d’arrel). A més: exposició de tractors antics i cotxes clàssics, servei de bar i dinamització amb Jordi Callau. Més informació a www.mongetadecastellfollitdelboix.cat.
CASTELLTALLAT
Festa major. Dissabte, 13a Cursa de muntanya Memorial Laura Ferrer. 5 i 14 km. Inscripcions: www.campionatmaqui.cat. A les 17 h, missa a Claret de Cavallers.
IGUALADA
Festes del Pilar del barri de la Font-Vella. Divendres, a les 12 h, repic de campanes i enlairada de coets. A les 19 h, al local del carrer Custiol, 3, exposició de quadres de pintura ràpida. Fins al 19 d’octubre. Horari: divendres, de 19 a 21 h; i dissabtes i diumenges, d’11 a 13 i de 18 a 20 h. Dissabte, a les 19.30 h, cercavila dels gegants del barri de la Font-Vella. A les 21.30 h, a la plaça Pius XII, gresca i sopar a la fresca. 15 euros. Venda de tiquets a la Pastisseria Targarona. A les 22.30 h, espectacle Asenshow, amb el jove mag Samuel Asensio. Diumenge, a les 8 h, matinades. A les 12 h, Els gegants van a missa. A les 12.30 h, a la basílica de Santa Maria, missa solemne. A la capella del carrer Nostra Senyora de la O s’exposarà la imatge de la Verge del Pilar. A les 13.30 h, a la plaça del Pilar, vermut musical amb Mon Petit Món. A les 17.30 h, a la plaça Pius XII, xocolatada popular. A les 18 h, espectacle infantil a càrrec de Marc Oriol.
25è aniversari dels Petits Diables i Pixapólvora d’Igualada. Dissabte, a les 20 h, des del Museu de la Pell, cercavila sense foc amb els tabalers de les colles. A les 21 h, des de la plaça Sant Miquel, correfoc amb colles convidades.
TextilFest. Divendres, de 17 a 19 h, taller de brodat de fotografies. Gratuït amb inscripció a www.tiquetsigualada.cat. Avui, de 17 a 20 h, taller de pintura sobre seda. 18 euros. www.tiquetsigualada.cat. Dissabte, d’11 a 14 h, taller de mocador de seda amb tècnica shibori. 18 euros. www.tiquetsigualada.cat. Diumenge 26 d’octubre, d’11 a 14 h, taller De la ovella a la madeixa. 18 euros. www.tiquetsigualada.cat. Diumenges 12 i 26 d’octubre, a les 11 h, amb trobada al pati del Museu de la Pell, visita guiada RECorreguts Tèxtils pel barri del rec d’Igualada. Es visitaran una desena de punts claus del llegat fabril del barri del Rec. Gratuïta. Cal inscripció: 93 804 67 52 o m.igualada@diba.cat. Amb programació fins al 26 d’octubre, TextilFest és un esdeveniment pioner a escala estatal que combinarà art, artesania, sostenibilitat i participació ciutadana al voltant de la cultura tèxtil. Organització: Associació per a la Creació Tèxtil.
LLÍVIA
1a fira de Patchwork de Cerdanya. Dissabte i diumenge, matí i tarda, al pavelló municipal. Exposició i taller. Organització: Association novells chance de Bourg-madame, conjuntament amb l’Ajuntament de Llívia.
LLOBERA
21a Fira de l’Empelt. Dissabte, a les 7 h, esmorzar de caçadors i, seguidament, batuda del porc senglar. Activitat oberta a tothom. En acabar, dinar per als participants. Organització: Societats de Caçadors Esportius de Llobera. A les 8.30 h, caminada: inscripcions i sortida des de l’església de Santa Maria de Torredenagó. Ruta circular de 12 km. 8 euros. A les 16 h, obertura de la fira: parades de productes artesans, alimentaris, remeis i complements i demostracions, inflables i jocs infantils, actuació dels gegants de Bertrans i la novetat, servei d’esmolet. A les 16.30 h, taller de llibre àlbum per a adults. A les 17.15 h, taller de nutrició i salut. A les 18 h, espectacle infantil de titelles Numa, amb la companyia Teatre Nu. A les 18.30 h, partit amistós de futbol sala. A les 19 h, 3a mostra gastronòmica de la fira amenitzada per Elna Quartet. Diumenge, a les 9 h, obertura de la fira: parades de productes artesans, alimentaris, remeis i complements i demostracions, inflables i jocs infantils, actuació dels gegants de Bertrans i la novetat, servei d’esmolet. A les 11 h, prova del circuit de cros escolar del Solsonès. A les 11.30 h, rebuda de les autoritats i visita a la fira. A les 12.30 h, concert-vermut amb Les Dues. A les 14.30 h, arrossada popular. Cal haver fet inscripció. A les 16.30 h, tirada lliure de bitlles catalanes. A les 18 h, taller de cuina a càrrec del Gremi d’Hostaleria del Solsonès. A les 19 h, sorteig de la llumineta i cloenda.
MONTMAJOR
Fireta Tocats pels bolets!. Dissabte, a les 10 h, a la plaça del Mercat, inici de la fireta i obertura del Museu d’Art del Bolet. A les 10.30 h, inici d’activitats relacionades amb els bolets per a petits i grans. A les 12 h, vermut musical.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves.
PUIGCERDÀ
Quinto de Vilallobent. Dissabte, a les 21.30 h, al local social. Reserva de cartrons: 661 755 633.
Quinto de la Penya Barcelonista de Puigcerdà. Diumenge, a les 17 h, a la rambla Josep Maria Martí, 12. Obert a tothom. En funció dels partits del Barça pot variar l’hora. Confirmar al 680 735 833 (Pere).
SANT JOAN DE VILATORRADA
Embarrats de Festa Major. Dilluns, a les 20 h, a la Fàbrica Burés, Les arrels d’Embarrats que ens connecten amb el futur, acte de reconeixement a les persones que van iniciar la Fira d’artistes i artesans del carrer del Riu i posteriorment als iniciadors de la Fira de tardor. Acte gratuït.
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
17a fira d’Ous d’Euga i 14è Mercat del pagès. Divendres, a les 18 h, a la biblioteca, conta contes i titelles: 3 savis, 4 roques i un castell, amb Núria Ginestà. Dissabte, de 10 a 20 h, a la plaça de la Canal, 14è Mercat de pagès. De 10 a 19 h, al Museu de la Vall de Lord, concurs de dibuix infantil. D’11 a 13 i de 16 a 19 h, al claustre, jocs de fusta tradicionals gegants. A les 11 h, visita guiada a la capella dels Colls. A les 11.30 h, a la plaça de la Canal, demostració i taller de cuina. A les 11.30 h, visita guiada a l’orgue. a les 18 h, Olimpíades per a adults. A les 19.30 h, concert de música tradicional amb Folk a mitges i, a continuació, música enllaunada a càrrec d’A.C.A.V. Diumenge, a la plaça de la Canal, 17a Fira d’Ous d’Euga. A les 7.30 h, pesatge d’Ous d’Euga gegants i síndries. A les 9.30 h, exposició d’Ous d‘Euga gegants i decoratius i síndries grosses. A les 9.30 h, elaboració d’una escultura amb un ou d’euga gegant a càrrec de Judit Comes. De 9 a 15 h, 14è Mercat de pagès. D’11 a 15 h, al claustre, exposició de les obres presentades al concurs de dibuix infantil. A les 11 h, ball de la coca. Al finalitzar, tastet de coca per a tothom. A les 12 h, cercavila amb els gegants Els 3 savis Piteus i els gegants de Guixers. Acompanyats pels grups de grallers Som Kom Som i de Guixers. A les 12.45 h, entrega de premis i cloenda amb els Ball de l’Euga. En acabar, vermut. A Més informació: lavalldelord.com.
VILADA
Fira del Tastet i del Bolet. Dissabte, a les 10 h, al parc dels Gronxadors, obertura de la fira artesanal. A les 12 h, xerrada sobre Natividad Yarza, primera alcaldessa de Catalunya. A les 13 h, tret de sortida del Correllengua del Berguedà, activitat activa durant tot el mes. A les 16 h, convocatòria per als participants del concurs gastronòmic. A les 16.30 h, inici del 30è Concurs Gastronòmic 2025. A les 17.30 h, tast de plats i entrega de premis del Concurs Gastronòmic. A les 18 h, entrega del premi Quins bolets. A les 19.30 h, cloenda de la fira artesanal. A les 20.30 h, concert en directe dels Trinxats.
