10 € de descompte per escoltar Cor de teies al Teatre Kursaal
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10 € de descompte per veure Cor de Teies que presenta "Kitsugi". Cor de Teies, format per una trentena de dones de Santpedor i rodalies, amb la direcció de Marc Reguant, torna al Kursaal per presentar un concert que posa veu a la confluència dels poemes d’Olga Molina i la creació musical d’Anaïs Vila, dues artistes santpedorenques.
DIssabte 25 d'octubre, a les 20 h. Sala gran del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
