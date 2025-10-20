Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

10 € de descompte per escoltar Cor de teies al Teatre Kursaal

Cor de Teies

Cor de Teies

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10 € de descompte per veure Cor de Teies que presenta "Kitsugi". Cor de Teies, format per una trentena de dones de Santpedor i rodalies, amb la direcció de Marc Reguant, torna al Kursaal per presentar un concert que posa veu a la confluència dels poemes d’Olga Molina i la creació musical d’Anaïs Vila, dues artistes santpedorenques.

DIssabte 25 d'octubre, a les 20 h. Sala gran del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
  2. Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
  3. Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
  4. María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
  5. Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
  6. Un senglar irromp a la C-16 de matinada i provoca un accident amb dos ferits a Puig-reig
  7. «Si els líders d'extrema dreta s'encarreguessin de la gestió com cal, canviarien el seu discurs»
  8. Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola

Els radars fixos permeten reduir un 20% els accidents greus o mortals a Catalunya en els últims 20 anys

Els radars fixos permeten reduir un 20% els accidents greus o mortals a Catalunya en els últims 20 anys

Traslladen Pablo Hasel a la presó de Lledoners

Traslladen Pablo Hasel a la presó de Lledoners

Andrea Tova, mexicana a Catalunya: “Em vaig equivocar de país. No sabia que parlaven català”

Andrea Tova, mexicana a Catalunya: “Em vaig equivocar de país. No sabia que parlaven català”

Música, gastronomia i divulgació històrica: així ha estat el primer aplec a Sant Amanç de Viladés i Castellar

Música, gastronomia i divulgació històrica: així ha estat el primer aplec a Sant Amanç de Viladés i Castellar

L’empresa familiar situa l’absentisme laboral com el principal risc per a l’economia

L’empresa familiar situa l’absentisme laboral com el principal risc per a l’economia

Trashorras, l’home dels explosius de l’11-M, té «un pronòstic de reincidència alt»: les raons per les quals no ha obtingut el tercer grau

Trashorras, l’home dels explosius de l’11-M, té «un pronòstic de reincidència alt»: les raons per les quals no ha obtingut el tercer grau

Imatges: El moment en què els lladres van entrar al Louvre

Imatges: El moment en què els lladres van entrar al Louvre

Èxit del primer Escape Town de la Manresa rural a Viladordis

Èxit del primer Escape Town de la Manresa rural a Viladordis
Tracking Pixel Contents