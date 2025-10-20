Entrades gratuïtes per veure "Com els pingüins" al Teatre Conservatori
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis entrades gratuïtes per veure Com els pingüins, de la Companyia La Bleda.
En una proposta personal, la pallassa Helena Escobar comparteix amb el públic les seves múltiples peripècies entre bisturís i quiròfans, per explicar-nos una cosa que li va passar de debò. I ho farà, com sempre, des de l’humor, perquè riure’ns de nosaltres mateixos és la millor medicina.
DIssabte 25 d'octubre, a les 17:30. Al Teatre Conservatori de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
- Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
- Un senglar irromp a la C-16 de matinada i provoca un accident amb dos ferits a Puig-reig
- «Si els líders d'extrema dreta s'encarreguessin de la gestió com cal, canviarien el seu discurs»
- Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola