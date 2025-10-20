Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Entrades gratuïtes per veure "Com els pingüins" al Teatre Conservatori

La Companyia La Bleda presenta Com els Pingüins

La Companyia La Bleda presenta Com els Pingüins

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis entrades gratuïtes per veure Com els pingüins, de la Companyia La Bleda. 

En una proposta personal, la pallassa Helena Escobar comparteix amb el públic les seves múltiples peripècies entre bisturís i quiròfans, per explicar-nos una cosa que li va passar de debò. I ho farà, com sempre, des de l’humor, perquè riure’ns de nosaltres mateixos és la millor medicina.

DIssabte 25 d'octubre, a les 17:30. Al Teatre Conservatori de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
  2. Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
  3. Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
  4. María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
  5. Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
  6. Un senglar irromp a la C-16 de matinada i provoca un accident amb dos ferits a Puig-reig
  7. «Si els líders d'extrema dreta s'encarreguessin de la gestió com cal, canviarien el seu discurs»
  8. Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola

Els radars fixos permeten reduir un 20% els accidents greus o mortals a Catalunya en els últims 20 anys

Els radars fixos permeten reduir un 20% els accidents greus o mortals a Catalunya en els últims 20 anys

Traslladen Pablo Hasel a la presó de Lledoners

Traslladen Pablo Hasel a la presó de Lledoners

Andrea Tova, mexicana a Catalunya: “Em vaig equivocar de país. No sabia que parlaven català”

Andrea Tova, mexicana a Catalunya: “Em vaig equivocar de país. No sabia que parlaven català”

Música, gastronomia i divulgació històrica: així ha estat el primer aplec a Sant Amanç de Viladés i Castellar

Música, gastronomia i divulgació històrica: així ha estat el primer aplec a Sant Amanç de Viladés i Castellar

L’empresa familiar situa l’absentisme laboral com el principal risc per a l’economia

L’empresa familiar situa l’absentisme laboral com el principal risc per a l’economia

Trashorras, l’home dels explosius de l’11-M, té «un pronòstic de reincidència alt»: les raons per les quals no ha obtingut el tercer grau

Trashorras, l’home dels explosius de l’11-M, té «un pronòstic de reincidència alt»: les raons per les quals no ha obtingut el tercer grau

Imatges: El moment en què els lladres van entrar al Louvre

Imatges: El moment en què els lladres van entrar al Louvre

Èxit del primer Escape Town de la Manresa rural a Viladordis

Èxit del primer Escape Town de la Manresa rural a Viladordis
Tracking Pixel Contents