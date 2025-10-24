12 € de descompte per veure la Companyia Guy Nader i Maria Campos
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 12 € de descompte per veure la Companyia Guy Nader i Maria Campos que presenten el seu espectacle Natural order of things.
De la mateixa manera que les partícules es mouen amb extrema precisió, aquesta proposta és el resultat físic d’una investigació que encarna el grup de nou ballarins que veurem en escena.
Es reorganitzen i es reinventen constantment, buscant l’equilibri i la màxima perfecció. Que potser no és una mostra de resiliència davant d’aquest caos que és la destinació última de tots els sistemes físics?
Divendres 31 d'octubre, a les 20 h. Sala gran del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
