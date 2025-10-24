Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

12 € de descompte per veure la Companyia Guy Nader i Maria Campos

La Companyia Guy Nader i Maria Campos presenta Natural order of things

La Companyia Guy Nader i Maria Campos presenta Natural order of things

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 12 € de descompte per veure la Companyia Guy Nader i Maria Campos que presenten el seu espectacle Natural order of things.

De la mateixa manera que les partícules es mouen amb extrema precisió, aquesta proposta és el resultat físic d’una investigació que encarna el grup de nou ballarins que veurem en escena.

Es reorganitzen i es reinventen constantment, buscant l’equilibri i la màxima perfecció. Que potser no és una mostra de resiliència davant d’aquest caos que és la destinació última de tots els sistemes físics?

Divendres 31 d'octubre, a les 20 h. Sala gran del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
  2. El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
  3. L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
  4. Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
  5. Tres menors del Berguedà són denunciats per agredir sexualment una companya de l'escola i gravar els fets
  6. L'episodi de ventades deixa arbres caiguts, cotxes danyats, parcs tancats i carreteres tallades a la regió
  7. Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
  8. Els propietaris del bar Cal Negre de Berga: «Com més solitaris ens tornem, més calen els bars»

RTVE llança ‘El segon cafè’, el nou matinal de La 2Cat amb Cristina Villanueva al capdavant

RTVE llança ‘El segon cafè’, el nou matinal de La 2Cat amb Cristina Villanueva al capdavant

Un cometa que passa cada 1350 anys il·lumina la nit al Pedraforca

Un cometa que passa cada 1350 anys il·lumina la nit al Pedraforca

Mor als 81 anys la santpedorenca Anna Balletbò, dirigent històrica del PSC i una de les primeres diputades de la democràcia

Mor als 81 anys la santpedorenca Anna Balletbò, dirigent històrica del PSC i una de les primeres diputades de la democràcia

Manresa constata que el talent necessita un ecosistema ric per quedar-s'hi

Manresa constata que el talent necessita un ecosistema ric per quedar-s'hi

Catalunya ja ha sacrificat més de 2.500 vaques per la dermatosi nodular, que es propaga a gran velocitat

Catalunya ja ha sacrificat més de 2.500 vaques per la dermatosi nodular, que es propaga a gran velocitat

Tanca la Ferreteria Manresana després de prop de 40 anys en actiu

Tanca la Ferreteria Manresana després de prop de 40 anys en actiu

La Fira de les Bruixes omplirà Sant Feliu de parades i una desena d’espectacles

La Fira de les Bruixes omplirà Sant Feliu de parades i una desena d’espectacles

Diego Ocampo: "Si hi ha un 0,001% de risc en el viatge a Israel, el Baxi Manresa no hi anirà"

Diego Ocampo: "Si hi ha un 0,001% de risc en el viatge a Israel, el Baxi Manresa no hi anirà"
Tracking Pixel Contents