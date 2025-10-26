10 coses per fer aquest diumenge encara que plogui
Propostes de música, escena, patrimoni, escena i infants per passar un dia plujós fora de casa
Regió7
1. Havaneres a Berga
A les 18 h, al Teatre Municipal. Concert d’havaneres i cançó de taverna amb Port Bo. Cita anual solidària de la Fundació Privada Tutelar del Berguedà. Entrades: 8 euros, anticipades. A la venda a www.ticketara.com.
2. Visites guiades als Panyos de Manresa
Setmana del Turisme Industrial. A les 11, 11.30, 12 i 12.30 h, visites al recinte industrial de la fàbrica dels Panyos, la fàbrica de riu més antiga del Mediterrani. Gratuïtes. Reserves a parcdelasequia.cat.
3. L’actor igualadí Marc Tarrida protagonitza ‘El principi d’Arquimedes’
Funció d'«El principi d’Arquimedes», amb Marc Tarrida. A les 18 h, al Teatre Municipal Ateneu. De Josep Maria Miró amb la direcció de Leonardo V. Granados, amb Marc Tarrida Aribau, Alicia González Laá, Jordi Coll Serra i Martí Atance. Entrades: 22, 20, 17 i 5 euros. A la venda a teatremunicipalateneu.cat.
4. Jordi Llobet ensenya a cuinar a Cardona
Octubre + Sal. A les 12 h, al Centre cívic, demostració de cuina a càrrec de Jordi Llobet. Inscripcions a www.cardona
5. Una història sobre la senzillesa de néixer, morir... i molt més al Kursaal
«La veritat sobre la llum». A les 18 h a la Sala Gran del teatre Kursaal. Adaptació teatral de la novel·la homònima de l’autora islandesa Audur Ava Ólafsdóttir, dirigida per Ferran Utzet. Amb la berguedana Maria Casellas, Rosa Renom, Norbert Martínez i Andrea Portella. Entrades: 20€ (18€ per a majors de 65 anys i menors de 30 anys i 15€ amb carnet Galliner). A la venda a les taquilles i a www.kursaal.cat.
6. Últim dia de Clam
21è Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya. Avui, a les 11 h, als Cines Bages Centre, projecció de Resurrection (fora de competició). I a les 21 h, Orwell : 2+2=5. A les 18 h, a l’auditori Agustí Soler i Mas, cerimònia de cloenda i projecció de The President’s Cake (fora de competició). Entrada individual: 8 euros. Carnet Clam: 40 euros (vàlid per a totes les projeccions). Menors de 25 anys: 3 euros (només a taquilla amb DNI). Entrada reduïda: 7 euros (només a taquilla, carnets Club Regió7 i Galliner) Entrada reduïda: 6 euros (Carnet Jove i Cineclub Manresa). Més informació i venda d’entrades: clamfestival.org.
7. Un clàssic, a Sallent
«Don Quixot». A les 18 h, a la Fàbrica Vella, espectacle a càrrec del Ballet Clàssic Manresa, de l’escola MTM. Ballet divertit, enèrgic i alegre ambientat al sud d’Espanya. Entrades: 10 euros. A la venda a www.fabricavella.sallent.cat.
8. Retrobament escènci sota la pluja a Esparreguera
«És aquesta pluja». A les 19 h, a la Sala Petita de la Passió, representació a càrrec de Laltre Col·lectiu sobre un retrobament de tres amics d’infantesa mentre no para de ploure. Obra del dramaturg Oriol Morales i Pujolar. Entrades: 12, 10 i 6 euros. Consultar descomptes. A la venda a www.lapassio.net.
9. Diumenge poètic
«Xarnera’t». A les 12.30 h, a la plaça Serarols. Vermut poètic amb la Cia Dialèctrica, que presenten un espectacle a cavall del recital i el concert, que recull poemes del llibre homònim de Laia Claver. «Darrera fornada». A les 18 h, a El Sielu. Amb Toni R. Juncosa (Badalona, 1991) i Neil Sabatés (Sabadell, 2002). I «Esclam poètic». A les 18.30 h, a El Sielu. Recital poètic competitiu on els participants reciten textos propis amb un temps limitat, i amb el públic com a jurat popular. Més informació a l’Instagram dir.versos.
10. I dos plans per a infants
A Argençola, «L’arbre de les sabates». A les 12 h, al local social. Espectacle de la Cia. Pea Green Boat. A les 13.15 h, pica pica amb el Col·lectiu Eixarcolant.Cicle de Teatre en Família, impulsat per l‘Ajuntament en col·laboració del Teatre Nu. I a Navàs, «Sòmion, la cuitat dels oficis impossibles». També a les 12 h, al Casal Sant Genís. Espectacle familiar de titelles amb música en directe a càrrec de la Cia. El que Ma Queda de Teatre. Entrades: gratuït de 0 a 3 anys, 5 euros, menors de 14 anys; i 8 euros, majors de 14 anys.
