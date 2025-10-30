10 € de descompte per veure la Cobla Maricel i la banda Simfònica de Barcelona
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10 € de descompte per veure la Cobla Maricel i la banda Simfònica de Barcelona. Un viatge a través d’un univers sonor impressionant, el del Noucentisme, tot presentant la música que Garreta va escoltar i la que va realitzar, les diferents etapes de la seva trajectòria, els premis i l’admiració dels col·legues. Abastarem una època de gran ebullició i la inspiració que va proporcionar al compositor: un “multivers” gens homogeni que va aplaudir la genialitat de Juli Garreta.
Dimecres 5 de novembre, a les 18 h. Sala gran del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
