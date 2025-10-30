Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

18 € de descompte per veure Els Bons al Teatre Kursaal

Els Bons, una comèdia protagonitzada per Ramon Madaula i Jordi Boixaderas

Els Bons, una comèdia protagonitzada per Ramon Madaula i Jordi Boixaderas

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 18 € de descompte per veure Els Bons de Ramon Madaula. Els actors Jordi Boixaderas i Ramon Madaula protagonitzen aquesta comèdia, que esdevé un duel dialèctic entre el bé i el mal. 

Falta poc per Nadal. Dos amics s’han citat al Cercle Artístic del poble, on, des de fa anys, interpreten Satanàs i l’Arcàngel Miquel a ‘Els Pastorets’. Aquest any, qui havia de posar-se a la pell de Satanàs no podrà fer-ho: acaba de perdre un recurs d’apel·lació i ha d’entrar a la presó. Com a favor, demanarà al seu gran amic que canviï de personatge i es converteixi en el rei de l’infern. Els problemes sorgeixen quan descobreixen que al seu substitut li costa moltíssim fer de dolent i que haurà d’aprendre tots els trucs necessaris per despertar prou maldat per ser un bon Satanàs.

Dissabte 8 de novembre, a les 20 h i diumenge 9, a les 18 h. Sala gran del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
  2. La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
  3. Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
  4. L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
  5. Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
  6. La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
  7. David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
  8. Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»

Rosalía cantarà en 13 idiomes en el seu nou disc: «Em vaig ajudar del traductor de Google»

Rosalía cantarà en 13 idiomes en el seu nou disc: «Em vaig ajudar del traductor de Google»

Coll de Pal i La Molina rebran finals d'etapa de les properes Volta a Catalunya masculina i femenina

Coll de Pal i La Molina rebran finals d'etapa de les properes Volta a Catalunya masculina i femenina

Manresa codifica l'accés a mig miler de masies i edificacions aïllades per arribar ràpid en cas d'emergència

Manresa codifica l'accés a mig miler de masies i edificacions aïllades per arribar ràpid en cas d'emergència

Investigats nou directius de TV3 i Catalunya Ràdio per presumptes sobresous

Investigats nou directius de TV3 i Catalunya Ràdio per presumptes sobresous

18 € de descompte per veure Els Bons al Teatre Kursaal

18 € de descompte per veure Els Bons al Teatre Kursaal

Quan es cobra la paga doble de Nadal? Bones notícies per als jubilats

Quan es cobra la paga doble de Nadal? Bones notícies per als jubilats

Alerta a Galícia: tres morts en dues setmanes per atacs de vespes asiàtiques

Alerta a Galícia: tres morts en dues setmanes per atacs de vespes asiàtiques

10 € de descompte per veure la Cobla Maricel i la banda Simfònica de Barcelona

10 € de descompte per veure la Cobla Maricel i la banda Simfònica de Barcelona
Tracking Pixel Contents