18 € de descompte per veure Els Bons al Teatre Kursaal
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 18 € de descompte per veure Els Bons de Ramon Madaula. Els actors Jordi Boixaderas i Ramon Madaula protagonitzen aquesta comèdia, que esdevé un duel dialèctic entre el bé i el mal.
Falta poc per Nadal. Dos amics s’han citat al Cercle Artístic del poble, on, des de fa anys, interpreten Satanàs i l’Arcàngel Miquel a ‘Els Pastorets’. Aquest any, qui havia de posar-se a la pell de Satanàs no podrà fer-ho: acaba de perdre un recurs d’apel·lació i ha d’entrar a la presó. Com a favor, demanarà al seu gran amic que canviï de personatge i es converteixi en el rei de l’infern. Els problemes sorgeixen quan descobreixen que al seu substitut li costa moltíssim fer de dolent i que haurà d’aprendre tots els trucs necessaris per despertar prou maldat per ser un bon Satanàs.
Dissabte 8 de novembre, a les 20 h i diumenge 9, a les 18 h. Sala gran del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
