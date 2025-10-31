Deu plans terroríficament divertits per fer per Tots Sants a la Catalunya central
No et perdis aquestes propostes per passar un cap de setmana diferent sense haver d'anar gaire lluny de casa
Regió7
BAGÀ
Fira de Tots Sants. Diumenge, de 10 a 20 h, parades. A les 11 h, al Casal de la Vila, Diada de pubillatge a Bagà. A les 11.30 h, inici de la cercvila. A les 12 h, acte de proclamació al Palau dels Pinós. A les 11.30 h, a l Màquina de Tren, assaig obert de l’Esbart Cadí. A les 17 h, al Casal de la Vila, cinema amb la projecció de Lilo i Stich. Organització: AFA escola Galceran de Pinós. A les 18 h, al Palau dels Pinós, presentació del llibre Bagà, vila de nobles i cavallers. Els Còdol i els Travy.
BALSARENY
Joc d’escapada: «El malefici». Divendres, de 20.30 a 23.30 h, al castell de Balsareny. Per a majors de 14 anys. Entrades exhaurides. Més informació: entrades.balsareny.cat.
BERGA
Trilogia de la Mort. Divendres, a les 17 i a les 20 h, al cementiri municipal, visita teatralitzada Tombar en silenci. Cal fer reserva: aj022.ofturisme@ajberga.cat o 93 821 13 84. A les 22 h, a la plaça Sant Pere, La mort quotidiana. Cal fer reserva: aj022.ofturisme@ajberga.cat o 93 821 13 84. Dissabte, durant tot el dia, a la plaça Sant Pere, castanyes i vi calent. A les 11 h, a la plaça Sant Pere, taller de fanalets amb naps i carbasses. Per a públic familiar. A les 12 h, a la plaça Sant Pere, subhasta d’objectes d’ànimes. A les 17 h, a la plaça Sant Pere, contacontes de la castanyada. Per a públic familiar. A les 17 i a les 19 h, al Museu Comarcal de Berga, La cripta del vampir. Activitat recomanada a partir de 10 anys. Cal fer reserva: aj022.ofturisme@ajberga.cat o 93 821 13 84. A les 17.30 i a les 19.30 h, a la plaça Sant Pere, visita teatralitzada Els dies foscos. Cal fer reserva: aj022.ofturisme@ajberga.cat o 93 821 13 84. A les 18 h, a la plaça Sant Pere, subhasta d’objectes d’ànimes. A les 22 h, al convent de Sant Francesc, Convents del món. Cal fer reserva: aj022.ofturisme@ajberga.cat o 93 821 13 84. Diumenge, a les 12 h, al cementiri municipal, Un record d’aquells que ja no hi són. Cal fer reserva: aj022.ofturisme@ajberga.cat o 93 821 13 84. A les 17 h, al claustre de Sant Francesc, La mort: El gran misteri. Cal fer reserva: aj022.ofturisme@ajberga.cat o 93 821 13 84. A les 18 h, a la plaça Sant Pere, Tots els colors de la mort. Cal fer reserva: aj022.ofturisme@ajberga.cat o 93 821 13 84.
CASTELLBELL I EL VILAR
Castanyada terrorífica. Divendres, a les 20 h, al Casino Borràs, passatge del terror a càrrec de l’Associació La troca. Entrades: 3 euros. A les 21 h, a la plaça de Lluís Companys, castanyada a càrrec de l’Associació Fills i Amics del Burés. Preu: 5 euros, i gratuït per als socis. Dissabte, a les 18 h, a la placeta del poliesportiu; i a les 19 h, al Casino Borràs, rua de terror a càrrec de Diables Els Resistents. Entrega de premis, servei de bar, música en directe i Dj.
MANRESA
Castanyada al Mercat Puigmercadal. Divendres, al matí, es regalaran castanyes per les compres realitzades a les parades del mercat. A les 11 h, taller pràctic Fem panellets en família, a càrrec de l’Obradora. Cal fer inscripció prèvia. A les 12 h, taller d’espelmes. A partir de les 17 h, recorregut d’activitats: Els trucs i els tractes del Mercat, gimcana cultural i lúdica. De 19 a 22 h, a la plaça Puigmercadal, Sopar de Tapes de Mercat i música a càrrec de Dj Txema Rico i Helena Cases, amb música d’arrel reinterpretada. A més, l’artista Locigronet farà sessions de pintacares de castanyada per ales més petits. Les activitats són gratuïtes, exceptuant el sopar de tapes. Organització: Associació de Paradistes del Mercat i Supercoop.
Celebració de la mort. Dissabte, de 18 a 19 h, a la plaça Sant Domènec. Nou ritual per desmuntar el tabú de la mort. Organització: col·lectiu Capalafí, Servei d’Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central i Ajuntament de Manresa.
SALLENT
«La nit de les animetes». Dissabte, a les 18, 18,45, 19.30, 20.15, 21, i 21.45, h, i diumenge, a les 18, 18,45, 19.30 i 20.15 h; a la Casa Torres Amat. Experiència a partir de 13 anys. Durada: 30 minuts. Entrades gairebé exhaurides. Més informació a fabricavella.sallent.cat.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Castanyada intergeneracional. Divendres, a les 17 h, al Cobert de la Màquina de Batre, Mengem castanyes. A les 18 h, bingo musical. Gratuït. Organització: Nexe Jove.
Castanyada a Torroella de Baix. Divendres, a les 19 h, a la plaça del Parc. Venda de castanyes i botifarres. Servei de bar. Organització: Associació de Veïns de Torroella de Baix.
Castanyada popular. Dissabte, a les 18 h, al Cobert de la Màquina de Batre. Espectacle familiar On són les castanyes? (O la rebel·lió dels cargols), de la companyia 5 Cèntims. Gratuït.
Castanyada a Pineda de Bages. Diumenge, a les 17 h, a la plaça Primer d’Octubre. Preu: 5 euros, i gratuït per als socis.
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
Castanyada popular. Divendres, a les 20 h, al Casal L’Estaca. Menjada de castanyes, bingo musical i djs estaca.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
Castaween. Avui, a les 17 h, a la plaça 11 de Setembre. Festa terrorífica en forma de làser combat. Es convida a participar-hi disfressat. Cal haver fet inscripció a Elrkó: 661 538 300.
SANTPEDOR
Castaween. Divendres, de 22 a 00.30 h, al camp de futbol vell (entrada pel carrer Navarcles). Festa organitzada pel Lokal de la Vila amb una sessió amb Dj Fiera. Gratuït. Els menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult i amb autorització dels pares.
SÚRIA
Halloween al barri de Santa Maria. Divendres, a les 18 h, al parc gran del barri, manualitats amb temàtica de Halloween. A les 20 h, concurs de disfresses. A les 21 h, recerca del tresor fantasma. Hi haurà furgo teques, castanyes i bar. Preu de la paperina de castanyes: 1 euro, i gratuïta per a les persones que vagin disfressades. Organització: Associació de Veïns Mare de Déu d’Agost-barri de Santa Maria.
La Castanyaada. Dissabte, a les 16 h, al parc municipal Macary i Viader, jocs de cucanya a càrrec de l’Agrupament Escolta i Guia Joan Ros. A les 18 h, concert de Lurretik, músiques tradicionals i danses participatives. A les 19.30 h, La Repicada, reptes ràpids de Castanyada. A les 20.45 h, sopar: entrepans i barra. A les 21.45 h, concert de Germà Negre (folk i música popular). Tota la tarda: venda de castanyes, moniatos, xocolata desfeta i galetes casolanes. Organització: Trapelles del Mig-Món i Ajuntament, amb la col·laboració de l’Agrupament Escolta i Guia Joan Ros.
Halloween i Festa de la Castanyada a Joncarets. Dissabte, a partir de les 18.30 h, a la pista del barri de Joncarets. Passatge del terror i castanyes gratis per a les persones que hi vagin disfressades. Organització: Associació de Veïns Sant Isidre-barri de Joncarets.
