Les millors fires i festes de tardor d'aquest cap de setmana
Consulta tota les activitats que pots fer a les comarques centrals aquest 31 d'octubre i 1 i 2 de novembre
Regió7
CALAF
9a Fira de la Carbassa. Dissabte, de 10 a 14 h, a la plaça dels Arbres. A les 8 h, arribada: verificació i pesada de les carbasses del concurs de carbasses gegants. A les 10 h, Mercat de la Carbassa: artesania i productes de proximitat. Tasta la Carbassa: tasts gastronòmics a càrrec de restaurants i comerços locals. Exposició de productes de tardor. De 10 a 13 h, Colors de monstre, jocs participatius a càrrec de la Cia. Tombs Creatius. Taller infantil: Pinta la teva carbassa. A les 13 h, lliurament de premis del Concurs de Carbasses Gegants.
MANRESA
Oktober Fest’25. Fins diumenge, a partir de les 18 h, a la sala Stroika (av. dels Dolors, 17), a càrrec d’Ítaca Market. Tornejos i jocs, cervesa i gastronomia, pantalles per seguir els partits del Barça i el Baxi Manresa, música i Dj’s, activitats per als infants. Entrada gratuïta.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Diumenge, a les 9.30 h, a les places, passatge de recreacions teatrals, a càrrec de la Federació de Teatre Amateur. A les 12.30 h, conferència: L’aportació del teatre amateur a la llengua catalana.
PUIG-REIG
Fira de Sant Martí. Diumenge, a les 17.30 h, a la Sala, presentació del 45è Pensaments i Paraules: Poemes Km0. Es presentarà el recull de poemes d’aquest any, amb la participació de Lletraferits amb l’espectacle Les llengües de Miquel Martí i Pol. De dilluns a divendres, cada tarda, a partir de les 17 h, a la biblioteca Guillem de Berguedà, taller infantil: Fes el teu gegant de plastilina. Cal portar una ampolla petita de plàstic d’aigua buida. Exposició de gegants i altra imatgeria festiva de nens i nenes del poble. Exposició dels gegants de Puig-reig: la Carme, el Martí i l’Ona del Castell.
SANT FELIU SASERRA
26a Fira de les Bruixes. Divendres, a les 22 h (21 h, obertura de portes), a la plaça de l’Església, 25a Fes-ta Bruixa amb l’espectacle Nox Luporum, ideat per l’Associació Cultural Q-Fois, amb la dramatúrgia de Laura Corominas Espelt i les col·laboracions de Bèsties Feréstegues Balaguer i Carla Carol (circ). Entrades: 7 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. A la venda a entrapolis.com. A les 23 h, a l’Ateneu, concert de Remei de Ca La Fresca i Pd Kin K-Cau. Entrades: 5 euros, anticipades; i 6 euros, a taquilla. A la venda a entrapolis.com. Dissabte, durant tot el dia, el nucli antic es convertirà en un poble del segle XVII, amb més de 100 parades artesanes, tavernes, espai d’herbes remeieres, exposicions i actuacions teatrals. Els quatre balls rituals propis de la fira culminaran amb el Ball del Samaniat, a les 13.15 i a les 18.15 h. A les 18.30 h, el judici de les bruixes i, a les 19.15 h, al Serrat de les Forques, la forca. Tota la programació a www.firabruixes.cat.
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
Fira de la Torrada. Dissabte, a partir de les 10 h, a l’avinguda de la Generalitat, esmorzar de torrada. Preu: 6 euros. De 10 a 14 h, al carrer de la Creu i carrer de Dalt, mercat de pagès i artesania. De 10 a 14 h, a l’avinguda de la Generalitat, trobada-mercat de brocanters. De 10 a 14 h, a Cal Valldeperes (carrer de Dalt, 11), exposició: Pedra seca, l’herència recuperada. De 10 a 14 h, al pàrquing de davant la comissaria, demostracions d’antic oficis: cistelleria, talla lítica i ceràmica. Tallers artesans i artístics: a les 12.30 h, taller de cuina; de 10 a 14 h, trobada de teixidores; de 10 a 14 h, taller de paper. De 10 a 14 h, itinerant, actuació del duet Folk a Mitges: Eztia! De 10.30 a 13.30 h, itinerant, espectacle Rats!, de la Cia. Campi. A les 13 h, a l’avinguda Generalitat, homenatge a Valentí Alsina, pagès, acordionista i corrandista popular. A continuació, rifa de Tots Sants. A partir de les 14 h, a l’avinguda de la Generalitat, arrossada popular. Preu: 12 euros. Venda de tiquets el mateix dia. A continuació, sobretaula amb Glosa càustica. A les 18 h, davant de l’Ajuntament, trobada per a les representacions itinerants del Festival Text: tres espectacles de prop i curta durada. Inscripcions gratuïtes a ssg.fila12.cat. Més informació: www.firadelatorrada.cat.
SANTPEDOR
Mercat de proximitat i de la rampoina. Dissabte, de 10 a 14 h, a la plaça Gran U d’Octubre. Venda de castanyes a càrrec de l’Espai Geps. A les 11 h, taller de manualitats amb temàtica de castanyes. Gratuït, sense inscripció prèvia. A les 12 h, taller de dansa i mostra de ball, a càrrec del Casal Cultural Dansaires Manresans. A les 13 h, Dj Boîte Lennon.
LA SEU D’URGELL
La Seu Antic. Dissabte, com cada primer dissabte de mes, de 9 a 14 h, al passeig Pasqual Ingla i la plaça Joan Sansa, parades d’antiguitats i col·leccionisme.
