Un cap de setmana ple de festes i fires: del Rec al Castaween de la Rosaleda

AVINYÓ
Fira dels Matiners. Diumenge, esdeveniment que fa memòria d’una revolt social del 1848 amb representacions teatrals (desfilades, casament, danses i l’espectacle 1848: Història d’una revolta social, a les 18 h, a la plaça Major), actuacions musicals en directe, danses i balls tradicionals amb l’Aula de Música i la Berguedana de Folklore Total, parades d’artesania i gastronòmiques, degustació de productes gastronòmics locals, exposicions d’artistes locals, visites guiades (torre modernista Abadal, Cal Verdaguer), jocs infantils, 11a trobada de plaques de cava (de 9.30 a 13 h, al carrer Manresa) i obertura de l’Espai Matiners. De 12 a 14 h, entrada lliure als jardins de la torre modernista Abadal per al vermut musical amb Su & Si (versions pop-rock). A les 14 h, al Passeig, Dinar dels Matiners amb degustació del Porc Ral cuinat a baixa temperatura. Preu: 18 euros, i 12 euros per als infants. Venda de tiquets a Cal Sastre, Estanc el Garrofí i Àlex Monroy Perruquers. Més informació a www.matiners.cat.
BERGA
Berga Antic. Dissabte, de 9 a 14 h, al passeig de la Pau, sobre la benzinera. Fira d’antiguitats i col·leccionisme que es fa cada segon dissabte de mes.
CAPELLADES
Mercat d’antiguitats. Diumenge, de 10 a 15 h, a la plaça Catalunya. Parades amb antiguitats, artesania, col·leccionisme, joguines, quadres, monedes, llibres, mobles, discs, jocs... Es fa cada segon diumenge de mes. Organització: Amics de les Antiguitats de l’Anoia i Ajuntament de Capellades.
GIRONELLA
Castanyalloween a Cal Bassacs. Dissabte, a les 17 h, Trick or Treat amb sortida de la plaça per les cases amb llaç negre. A les 18.30 h, concurs de disfresses infantil. A les 18.30 h, inici del passatge a la Torre de l’Amo. Entrades: 5 euros. Venda anticipada a entradesgironella.cat. A partir de les 19 h, sopar. Preu: 7 euros. Entrada i sopar: 11 euros. Venda anticipada a entradesgironella.cat. Organització: Associació de Veïns de Cal Bassacs.
IGUALADA
Festival Rec.0. Des d’avui i fins dissabte, de 10 a 21 h, al barri del Rec, festival de botigues efímeres de moda, amb més de cent marques i dissenyadors, una quarantena de propostes gastronòmiques i una trentena d’activitats gratuïtes. Avui, a les 10 h, a l’entrada del Museu de la Pell, exposició de dissenys d’escoles de moda. A les 11 h, al Museu de la Pell, taller d’artesania amb pell. A les 12 h, a l’escenari Museu, concert de Gabrielle. A les 13 h, a l’escenari Estrella Damm/Pati Martí Enrich, sessió de Dj Nat. A les 13 h, a l’escenari Pati Vila, sessió de Dj Corb. A les 17 h, al Museu de la Pell, taller: Brodant l’Anoia. a les 18 h, a l’escenari Estrella Damm/Pati Martí Enrich, Disco Silenciosa. A les 19 h, a l’escenari Pati Vila, concert de Mimi Robin. A les 19 h, a l’escenari Granotes, concert de Steve Smyth. A les 19 h, a la placeta Granotes, visita guiada a l’exposició 25 anys Míriam Ponsa. A les 19 h, a l’Adoberia Bella, tast de formatges i vins amb Pla de Morei. A les 20 h, a l’escenari Estrella Damm/Pati Martí Enrich, concert de gavina.mp3. A les 20 h, a l’escenari Pati Vila, sessió de Dj amb Xavi Ten.
Dissabte, a les 10 h, a l’entrada del Museu de la Pell, exposició de dissenys d’escoles de moda. A les 11 h, a l’Espai Petit Rec, taller infantil: Planta el teu julivert. A les 11.30 h, a l’Adoberia Bella, Descobreix les garnatxes del Pla de Morei. A les 12 h, trobada al pati Martí Enric, per al Swing itinerant al Rec. A les 12 h, al pati Vila, taller de cocteleria a càrrec de Fever Tree. A les 12 h, a l’escenari Granotes, micro obert poètic. A les 12 h, a l’Espai Petit Rec, taller infantil: Pinta’t la cara. A les 12 h, a l’Espai Petit Rec, contacontes: Feres ferotges visiten el Rec, a càrrec d’Anna Garcia. A les 12 h, a l’escenari Museu, concert de Mar & sons. A les 13 h, a l’escenari Pati Vila, concert de Marta Garret Trio. A les 13 h, a l’escenari Estrella Damm/Pati Martí Enrich, concert de tribut a Amy Winehouse. A les 16 h, a l’Espai Petit Rec, taller infantil: Pinta’t la cara. A les 17 h, a l’escenari Pati Vila, concert d’Ivette Nadal. A les 18 h, a l’escenari Estrella Damm/Pati Martí Enrich, sessió amb Dj Hiden. A les 19 h, a la placeta Granotes, visita guiada a l’exposició 25 anys Míriam Ponsa. A les 19 h, a l’escenari Granotes, concert d’Oscar Fanega & Odoardo Torres. A les 19 h, a l’escenari Pati Vila, sessió amb Toni Boy B2B Martius BC. A les 20 h, a l’escenari Estrella Damm/Pati Martí Enrich, concert de La Tour de Carol. Més informació: rec0.com.
MANRESA
Passatge del Terror a l’Anònima. Divendres 7 i 14 de novembre; de 20 a 00 h (última entrada a les 23.30 h); i els dissabtes 8 i 15 de novembre, de 19 a 21 h i de 21.45 a 00 h, al recinte de l’Anònima. A la nau principal s’oferirà una activitat accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Experiència immersiva Anònims, que farà bategar les històries més fosques de la ciutat. A càrrec de socis i col·laboradors de Xàldiga. Es faran sessions cada 15 minuts. Recomanat a majors de 10 anys. Entrades: 5 euros. Cal fer reserva a www.manresaturisme.cat o a l’oficina de turisme (plaça Major, 20). A l’exterior, servei de begudes calentes.
Castanyada terrorífica a Cal Gravat. Dissabte, a les 17 h, a la plaça de Cal Gravat, paradeta de castanyes. A les 18 h, photocall terrorífic. A les 18.30 h, botifarrada. Preu: 6 euros. A les 19 h, passatge del terror. Venda de tiquets a l’Associació de Veïns de Cal Gravat-Bufalvent, de dilluns a divendres de 17 a 19 h.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Dissabte, a les 12.40 h, a la basílica, ofrena de la coral Corazonistas. Cal fer reserva. Diumenge, de 8 a 18 h, 41a Trobada de Bandes de Música de Catalunya. A les 12 h, cercavila de les bandes des de la plaça de la Creu i fins a la plaça Santa Maria. A les 13.30 h, interpretació conjunta de totes les bandes a les places. A les 16 h, concerts pica-pica en llocs diferents de l’entorn de Montserrat.
OLOST
17a Fira d’en Rocaguinarda. Diumenge, de 10.30 a 19 h, parades i escenificacions. De 10 a 14 h, visites a l’Espai Perot Rocaguinarda. A les 10.45 h, La sortida: els personatges surten a passeig. A les 12 h, a la plaça, La conspiració. A les 12.30 h, al carrer Berga, La permanent. A les 13 h, a la plaça, El desemmascarat. A les 13.15 h, La confessió. A les 13.30 h, L’enfrontament. A les 16 h, a la plaça, Els jocs del segle XVII. A les 17.45 h, La ploma vermella. A les 18 h, L’indulfest. Més informació: www.olost.cat.
PUIGCERDÀ
Fira multisectorial de Puigcerdà. Dissabte i diumenge, durant tot el dia, més de 300 paradetes de productes artesans, embotits i formatges, roba i complements o objectes de decoració. S’ha suspès l’exposició de bestiar i el 44è concurs de cavalls. Més informació a puigcerda.cat/fira.
Quinto de Vilallobent. Dissabte, a les 21.30 h, al local social. Reserva de cartrons: 661 755 633.
Commemoració del Tractat dels Pirineus-Memorial 1659 Torrent Massip. Diumenge, a les 12.30 h, a la plaça del Sol, amb música en directe, ofrena floral i discursos de les autoritats. Organització: Institut d’Estudis Ceretans, Amics de Cerdanya i Coral Capella de Santa Maria.
PUIG-REIG
Fira de Sant Martí. Divendres, a partir de les 17 h, a la biblioteca Guillem de Berguedà, taller infantil: Fes el teu gegant de plastilina. Cal portar una ampolla petita de plàstic d’aigua buida. Exposició de gegants i altra imatgeria festiva de nens i nenes del poble. Exposició dels gegants de Puig-reig: la Carme, el Martí i l’Ona del Castell. Dissabte, a les 10 h, inici de la fira amb exposició de productes locals, artesania, indústria, vehicles i entitats. A les 10.30 h, a la parada de la Unió de Botiguers i Comerciants de Puig-reig, sorteig de la UBIC. A les 11 h, a la plaça de la Creu, inauguració de la Fira de Sant Martí a càrrec de Grup Boix, amb la participació de l’Orquestra de l’Escola Municipal de Música de Puig-reig. A les 11 h, Passa una bona estona amb els jocs del Cquie! D’11 a 13 h, a la plaça de la Creu, carpa Sant Martí Lletraferit, taller infantil: Fem escultures gegants! A les 12.30 h, davant el local de la Penya Blaugrana, vermut organitzat per la Penya Blaugrana de Puig-reig i el Futbol Sala de Puig-reig, amb l’acompanyament de SRVNTS. A les 13 h, a la plaça de la Creu, ballada de sardanes amb la Cobla Principal de Berga. De 17 a 20 h, espectacles itinerants a càrrec de Sun Ranxx. De 17 a 18.30 h, Scape City, joc d’escapada de temàtica feminista i igualtat. Amb inici a la plaça de la Creu, els equips han de ser de 4 a 6 integrants i, fins a 12 anys, acompanyats d’un adult. És necessari disposar d’un telèfon mòbil per equip. A les 17 h, a la plaça de la Creu, carpa Sant Martí Lletraferit: presentació del llibre Fins l’últim batec, de l’autora local Aina Argemí. a les 19 h, des de l’ajuntament, cercavila amb el Pubillatge de Puig-reig i el pubillatge d’arreu de Catalunya, amb la participació dels Nans de Puig-reig, els Diables del Clot de l’Infern i l’Escola Municipal de Música de Puig-reig. A les 19.30 h, al pavelló, proclamació del Pubillatge de Puig-reig 2025. A partir de les 00 h, al pavelló, ball de Sant Martí: Nit de DJ’s amb Dj Fäar, Djs Owlow i Xingo i Dj Mina Ritz. Entrades: 5 euros.
Diumenge, a les 8 h, a la plaça Nova, 46è Concurs de Pintura Ràpida. A les 10 h, obertura de la Fira de Sant Martí. A les 10.30 h, al passeig de la Via, plantada de Gegants. A les 11 h, pels carrers del poble, 44a Trobada de Gegants i cercavila, amb ballada final a la plaça Nova. A partir de les 12.30h, vermut de Sant Martini als bars del municipi, amb concerts dels grups locals Aquell Parell, Duet Solistes i Moi i Toti. A les 13 h, a la plaça de la Creu, exposició de les obres del 46è Concurs de Pintura Ràpida i, a continuació, entrega de premis. A les 18 h, al teatre de l’Ametlla de Merola, escenificació de Pompeu Fabra s’escriu amb Ce Trencada, amb la companyia Terra Teatre. Entrades: 15 euros. A la venda a www.ametllademerola.cat i a taquilla. Hi haurà servei de transport per anar i tornar. Dilluns, d’11 a 13 h, al pavelló, Masterxef, taller de cuina infantil amb els alumnes del Pla de Transició al Treball (PTT) de cuina. Inscripcions i més informació a l’Ajuntament de Puig-reig. A les 17 h, a la biblioteca, Cinexic amb la projecció de Phantom Boy. A partir de 7 anys. Organitzat per Òmnium Berguedà. Dimarts, de 10 a 13 h, a la plaça de les Filadores, jocs gegants amb Miceli - Educació, Natura i Lleure. A les 12 h, a l’església parroquial de Sant Martí, missa en honor a Sant Martí. A les 17 h, aniversari dels 70 anys de la biblioteca de Puig-reig, amb un recorregut per les tres biblioteques de Puig-reig (amb inici a l’actual Espai Jove), i amb activitats a la biblioteca Guillem de Berguedà.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Castaween a la Rosaleda. Dissabte, a les 18 h, al local social de la Rosaleda, Truc o tracte. A les 19 h, castanyada gratuïta. A les 19.30 h, obertura del passatge. Entrades: 3 euros. Limitades. Venda anticipada el mateix dia d’11 a 13 h. Durant la tarda, frankfurada i servei de bar. Organització: Associació de Veïns de la Rosaleda.
SANT MARTÍ SESGUEIOLES
Festa Major d’Hivern. Dissabte, a les 11 h, a la capella del Roser, Els contes de l’Anna. A les 13 h, al centre polivalent Josep M. Torras Cao La fàbrica, concurs de paelles i dinar. Cal fer inscripció. A continuació, espectacle d’humor a càrrec de l’Esperanceta. Tot seguit, concert amb The Bucket Brothers. A les 19 h, correfoc a càrrec dels Diables infantils i tabalers de l’Espetec d‘Agramunt. A les 23 h, Nit jove a càrrec de l’Associació de joves amb Dj’s Dj GX & B Dj, Dj Buzii i Dj Calatx. Diumenge, a les 11 h, a la capella del Roser, concert a càrrec de l’Escola Municipal de Música de Calaf, en el marc del cicle cultural Ressons del Roser A les 13 h, a l’església, missa de festa major.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
«Per Sant Martí, mata el porc i enceta el vi». Diumenge, a partir de les 9.30 h, a la sala polivalent de Can Soler. A càrrec de l’associació Ceps i Manduca. Preu: 22 euros, 18 euros per als socis i 8 euros fins a 12 anys. El preu inclou esmorzar i dinar. Cal haver fet inscripció. Més informació www.cepsimanduca.cat.
SÚRIA
22a Fira Medieval d’Oficis. Dissabte, de 10.30 a 20.30 h; i diumenge, de 10.30 a 19.30 h; al Poble Vell, parades, visites guiades, espectacles, concerts, cercaviles, tallers, exposicions... Tria d’actes: dissabte, a les 10.30 h, cercavila musical d’obertura amb Grallers del Poble Vell. A les 11, 12.30, 13.45, 18.30 i 19.45 h, cercavila musical amb Berros de la Cort. A les 11.30, 12.30, 13, 17,18 i 19.30 h, espectacles itinerants amb Cirkifoc-Toniton. A les 12 i 19 h, espectacle teatralitzat Salats!. A les 17.15 h, espectacle de titelles En Perico sense por, amb Titelles Vergés. A les 18.15 h, espectacle de titelles El dimoni Banyeta. A les 20.15 h, espectacle de dansa amb Jueus de l’Aixada. Diumenge, a les 11 h, esmorzar sense forquilla a càrrec d‘Esther Guerrero. A les 11 h, espectacle itinerant L’arribada de la Castlana, amb entitats de la vila. a les 11.30, 12.30, 13, 16, 17 i 18 h, espectacles itinerants amb Cirkifoc-Toniton. A les 12 i 18 h, espectacle teatralitzat Salats!. A les 14, 17.15 i 18.30 h, cercavila musical amb Berros de la Cort. A les 16 h, espectacle de titelles El castell encantat, amb Titelles Vergés. A les 17.30 h, espectacle de titelles El bosc de la bruixa. A les 19 h, espectacle de cloenda amb Berros de la Cort i Jueus de l’Aixada. Dissabte i diumenge, Espai Petits Cavallers al carrer del Roser; i campament medieval a l’espai fira dels Galàpets. Més informació a www.suria.cat/firamedievaldoficis.
