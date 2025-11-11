Nadal al Port de Barcelona 2025: creix en espai i tindrà el parc inflable més gran del món
Del 28 al 6 de gener obrirà la setena edició d'aquesta festa lúdica per a tota la família
'Les Golondrines' faran un recorregut nocturn i el Circ Històric Raluy actuarà en l'acte inaugural
ACN
El Nadal al Port de Barcelona celebrarà la seva setena edició al Port Vell del 28 al 6 de gener. L’edició d’enguany creix fins al moll de les Drassanes i serà la més gran fins a la data, amb més de 24.000 m2. L’ampliació permetrà als ciutadans accedir a espais del Port recentment oberts. El Circ Històric Raluy presentarà l'espectacle 'Terra' el 28 de novembre en l'acte inaugural, en què es farà la tradicional encesa de llums. Una altra de les novetats és que una de les embarcacions de 'Les Golondrines' es decorarà amb llums per realitzar un recorregut nocturn. El passeig s'amenitzarà amb música.
Un gran pòrtic construït amb contenidors marítims donarà la benvinguda als visitants, a la confluència entre la Rambla i el Portal de la Pau. Aquesta plaça destacarà amb l’habitual il·luminació de la façana de l’edifici corporatiu de l’Autoritat Portuària i amb un nou estel de llum de 17 metres de llargada.
Les emblemàtiques embarcacions del Port de Barcelona, 'Les Golondrines', oferiran per primera vegada en els seus 137 anys d’història un recorregut nocturn amb una embarcació tematitzada amb il·luminació i música.
A més, s’instal·larà també el parc inflable més gran del món i dues noves atraccions.
Els Reis d'Orient hi tindran un centre d'operacions
També torna el Tinglado Reial al moll Oriental, una iniciativa organitzada pel Port Vell del Port de Barcelona i la Comissió de Festes de la Barceloneta. Els dies 3 i 4 de gener, el port es convertirà de nou en el centre d’operacions dels Reis d’Orient, on petits i grans podran descobrir com s’organitza la seva arribada, participar en tallers, entregar les cartes i viure una experiència plena d’imaginació i tradició marinera.
Per facilitar l’accés, un trenet nadalenc gratuït, ofert per Marina Vela, connectarà els principals punts del Port Vell amb els tinglados, on s’oferirà aquesta activitat gratuïta amb inscripció prèvia. A més, abans de l’obertura oficial, els residents de la Barceloneta podran gaudir de l’experiència en exclusiva.